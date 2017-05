Jan 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14SJ5 INDIA INFOLINE FIN 60D 20-Jan-17 99.8755 6.4999 1 175 99.8755 6.4999 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.8222 6.5013 1 80 99.8222 6.5013 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.7379 6.8513 1 10 99.7379 6.8513 INE476M14517 LANDT HOUSING FIN 364D 30-Jan-17 99.6866 6.7500 2 50 99.6866 6.7500 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 99.6982 6.4994 1 25 99.6982 6.4994 INE916D14ZQ9 KOTAK MAH PRIME 62D 30-Jan-17 99.7050 6.3526 1 5 99.7050 6.3526 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.6687 6.7404 2 150 99.6687 6.7404 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.6860 6.3873 1 15 99.6860 6.3873 INE059B14HE6 SIMPLEX INFRASTS 29D 31-Jan-17 99.5249 9.6800 1 10 99.5249 9.6800 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.7540 6.0008 1 5 99.7540 6.0008 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 99.4409 6.6200 3 75 99.4409 6.6200 INE148I14PN6 INDIABULLS HOUSING 60D 17-Feb-17 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE008I14GD2 COX AND KINGS 91D 17-Feb-17 99.2985 7.3673 1 1 99.2985 7.3673 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 99.2960 6.4695 1 25 99.2960 6.4695 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.3704 6.2503 1 5 99.3704 6.2503 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.2424 6.9659 1 3 99.2424 6.9659 INE860H14XG6 ADITYA BIRLA FIN 59D 23-Feb-17 99.3227 6.5500 1 5 99.3227 6.5500 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.3535 6.2502 1 5 99.3535 6.2502 INE487L14342 IIFL FACILITIES SERV 58D 3-Mar-17 99.0453 7.1801 1 75 99.0453 7.1801 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.0954 6.7999 1 25 99.0954 6.7999 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 98.8197 6.9199 2 50 98.8197 6.9199 INE389H14BS7 KEC INTERNATIONAL 89D 28-Mar-17 98.5386 7.3152 1 1 98.5386 7.3152 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.8031 7.1750 1 25 96.8031 7.1750 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 95.9340 6.5000 1 25 95.9340 6.5000 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.6432 7.3000 1 50 94.6432 7.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com