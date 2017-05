Jan 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 99.9266 6.7027 1 90 99.9266 6.7027 INE114A14DI1 SAIL 91D 20-Jan-17 99.9316 6.2458 1 25 99.9316 6.2458 INE597H14FZ1 TGS INVESTMENT AND 90D 23-Jan-17 99.8698 6.7979 1 50 99.8698 6.7979 INE866I14SK3 INDIA INFOLINE FIN 58D 25-Jan-17 99.8314 6.8492 1 65 99.8314 6.8492 INE891K14CG9 AXIS FIN 61D 30-Jan-17 99.7456 6.6495 1 35 99.7456 6.6495 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.7437 6.6993 1 35 99.7437 6.6993 INE691I14DA8 L AND T INFRAST FIN 364D30-Jan-17 99.7418 6.7491 1 35 99.7418 6.7491 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING BK60D 30-Jan-17 99.7800 6.1905 1 25 99.7800 6.1905 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.7254 6.7003 1 35 99.7254 6.7003 INE134E14824 PFC 36D 31-Jan-17 99.7426 6.2796 1 25 99.7426 6.2796 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 99.5614 6.6998 1 35 99.5614 6.6998 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 9-Feb-17 99.5614 6.6998 1 25 99.5614 6.6998 INE334L14064 UJJIVAN FIN SERV 180D 15-Feb-17 99.3919 7.7005 1 25 99.3919 7.7005 INE148I14OV2 INDIABULLS HOUSING 91D 21-Feb-17 99.3616 6.7004 1 5 99.3616 6.7004 INE660N14787 S. D. CORPORATION 91D 22-Feb-17 99.1497 8.4600 1 10 99.1497 8.4600 INE909H14KH6 TATA MOTORS FIN 91D 27-Feb-17 99.2752 6.4996 1 5 99.2752 6.4996 INE891K14CH7 AXIS FIN 91D 28-Feb-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE069A14HU3 ADITYA BIRLA NUVO 90D 2-Mar-17 99.2522 6.2501 1 5 99.2522 6.2501 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.0954 6.7999 2 175 99.0954 6.7999 INE915D14AC4 CITICORP FIN (INDIA) 180 6-Mar-17 99.1094 6.6937 1 50 99.1094 6.6937 INE110L14BY7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Mar-17 99.0110 6.3963 1 100 99.0110 6.3963 INE523H14VB5 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-17 98.9164 7.1401 1 25 98.9164 7.1401 INE205A14HD9 VEDANTA 90D 15-Mar-17 99.0181 6.3500 1 5 99.0181 6.3500 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 98.9412 6.3000 2 150 98.9412 6.3000 INE091A14873 NIRMA 70D 23-Mar-17 98.8365 6.5103 1 65 98.8365 6.5103 INE860H14XI2 ADITYA BIRLA FIN 84D 23-Mar-17 98.7712 6.8802 1 25 98.7712 6.8802 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.6401 6.8001 1 35 98.6401 6.8001 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.6582 6.8002 1 35 98.6582 6.8002 INE735N14050 BMW INDIA FIN SERV 275D 12-Apr-17 98.2636 7.4998 1 200 98.2636 7.4998 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 96.7106 7.5699 1 100 96.7106 7.5699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com