Jan 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE981F14403 L AND T INFRAST 93D 18-Jan-17 99.9826 6.3521 1 140 99.9826 6.3521 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 99.8952 6.3820 1 100 99.8952 6.3820 INE978J14EB3 TURQUOISE INVEST 90D 23-Jan-17 99.8894 6.7356 1 15 99.8894 6.7356 INE860H14XD3 ADITYA BIRLA FIN 61D 30-Jan-17 99.7704 6.4613 1 145 99.7704 6.4613 INE881J14KZ5 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jan-17 99.7283 7.6500 1 100 99.7283 7.6500 INE055A14EG8 CENTURY TEXTILES 60D 31-Jan-17 99.7655 6.5995 1 25 99.7655 6.5995 INE028E14BL3 KOTAK SECURITIES 60D 3-Feb-17 99.7030 6.3958 1 450 99.7030 6.3958 INE114A14DL5 SAIL 91D 3-Feb-17 99.7074 6.3007 1 100 99.7074 6.3007 INE110L14BM2 RELIANCE JIO INFO 88D 3-Feb-17 99.7084 6.2791 1 75 99.7084 6.2791 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 99.5646 6.6507 1 100 99.5646 6.6507 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.5243 6.4615 1 15 99.5243 6.4615 INE641O14058 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 13-Feb-17 99.5285 6.6505 1 5 99.5285 6.6505 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 99.4666 6.7495 1 5 99.4666 6.7495 INE423A14BD1 ADANI ENTERPRISES 60D 17-Feb-17 99.1787 9.7502 1 100 99.1787 9.7502 INE916D14ZG0 KOTAK MAH PRIME 118D 20-Feb-17 99.3798 6.6996 2 100 99.3798 6.6996 INE958G14TT1 RELIGARE FINVEST 60D 20-Feb-17 99.2842 7.9743 1 100 99.2842 7.9743 INE121A14ME6 CHOLAMANDALAM 365D 21-Feb-17 99.3890 6.5996 1 5 99.3890 6.5996 INE660N14787 S. D. CORPORATION 91D 22-Feb-17 99.1727 8.4579 1 74 99.1727 8.4579 INE404K14BP4 SHAPOORJI PALLONJI 253D22-Feb-17 99.3533 6.5995 1 50 99.3533 6.5995 INE296A14KX0 BAJAJ FIN 91D 23-Feb-17 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE756I14AI8 HDB FIN SERV 90D 27-Feb-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.1201 6.7503 2 500 99.1201 6.7503 INE110L14BW1 RELIANCE JIO INFO 90D 8-Mar-17 99.1297 6.5398 1 5 99.1297 6.5398 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 99.0413 6.7945 1 150 99.0413 6.7945 INE245A14552 THE TATA POWER 77D 10-Mar-17 99.0835 6.6199 1 5 99.0835 6.6199 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 98.9495 6.2501 2 150 98.9495 6.2501 INE477A14510 CANFIN HOMES 239D 24-Mar-17 98.7959 6.7402 1 25 98.7959 6.7402 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.5202 7.1200 1 60 98.5202 7.1200 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUSING 362D27-Jun-17 96.8184 7.4500 1 0.5 96.8184 7.4500 INE975F14IX2 KOTAK MAH INVEST 361D 27-Jun-17 96.8184 7.4500 1 0.5 96.8184 7.4500 INE759E14DG9 L AND T FINCORP 360D 27-Jul-17 96.1993 7.5501 2 0.8 96.1993 7.5501 INE759E14DL9 L AND T FINCORP 359D 31-Aug-17 95.5340 7.5500 3 1.75 95.5340 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com