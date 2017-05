Jan 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053T14550 ONGC MANGALORE 87D 23-Jan-17 99.9158 6.1518 1 150 99.9158 6.1518 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.9131 6.3492 1 80 99.9131 6.3492 INE597H14FZ1 TGS INVESTMENT AND 90D 23-Jan-17 99.9090 6.6491 1 30 99.9090 6.6491 INE978J14EB3 TURQUOISE INVEST 90D 23-Jan-17 99.9078 6.7368 1 10 99.9078 6.7368 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 99.7868 6.4987 2 470 99.7868 6.4987 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 99.7779 6.2498 2 1200 99.7779 6.2498 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.5264 6.6803 1 115 99.5264 6.6803 INE205A14GS9 VEDANTA 90D 13-Feb-17 99.5466 6.6498 1 5 99.5466 6.6498 INE557F14DQ3 NATIONAL HOUSING 76D 16-Feb-17 99.5282 6.1794 1 25 99.5282 6.1794 INE556F14DW3 SIDBI 83D 20-Feb-17 99.4363 6.2702 1 75 99.4363 6.2702 INE916D14ZG0 KOTAK MAH PRIME 118D 20-Feb-17 99.3997 6.6798 1 50 99.3997 6.6798 INE660N14787 S. D. CORPORATION 91D 22-Feb-17 99.1957 8.4557 1 10 99.1957 8.4557 INE101I14BV8 AFCONS INFRAST 209D 23-Feb-17 99.3533 6.5995 1 50 99.3533 6.5995 INE978J14EH0 TURQUOISE INVEST 91D 23-Feb-17 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 98.8947 9.9498 1 100 98.8947 9.9498 INE641O14207 PIRAMAL FIN PRIVATE 94D 3-Mar-17 99.1937 6.8998 1 5 99.1937 6.8998 INE860H14XN2 ADITYA BIRLA FIN 59D 3-Mar-17 99.2575 6.3498 1 5 99.2575 6.3498 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 99.0657 6.7497 1 25 99.0657 6.7497 INE628A14BU9 UPL 90D 16-Mar-17 99.0427 6.2999 1 5 99.0427 6.2999 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 98.8600 6.9000 4 150 98.8600 6.9000 INE657N14FL1 EDELWEISS COMMOD 364D 22-Mar-17 98.7692 7.2197 1 25 98.7692 7.2197 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 98.8853 6.3300 1 100 98.8853 6.3300 INE523E14QV0 L AND T FIN 95D 27-Mar-17 98.7363 6.8699 1 250 98.7363 6.8699 INE155A14LE6 TATA MOTORS 174D 30-Mar-17 98.7623 6.4426 1 75 98.7623 6.4426 INE110L14CE7 RELIANCE JIO INFO 90D 30-Mar-17 98.7685 6.4099 1 25 98.7685 6.4099 INE233A14IQ1 GODREJ INDUSTRIES 91D 7-Apr-17 98.6030 6.6299 1 50 98.6030 6.6299 INE114A14DS0 SAIL 87D 13-Apr-17 98.4637 6.7000 1 500 98.4637 6.7000 INE296A14JW4 BAJAJ FIN 365D 19-May-17 97.6563 7.2998 1 25 97.6563 7.2998 INE522D14EM9 MANAPPURAM FIN 364D 19-May-17 97.4373 7.9999 1 25 97.4373 7.9999 INE756I14AF4 HDB FIN SERV 214D 30-May-17 97.4279 7.3000 2 200 97.4279 7.3000 INE523E14PZ3 L AND T FIN 364D 14-Jun-17 97.1060 7.3999 1 25 97.1060 7.3999 INE691I14EH1 L AND T INFRAST FIN 356D28-Jun-17 96.8143 7.4599 2 100 96.8143 7.4599 INE296A14KG5 BAJAJ FIN 364D 21-Jul-17 96.4226 7.4000 1 25 96.4226 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com