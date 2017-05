Jan 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE477L14863 INDIA INFOLINE 60D 20-Jan-17 99.9822 6.4982 1 185 99.9822 6.4982 INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE870D14AH0 NATIONAL FERTILIZERS 32D24-Jan-17 99.9156 6.1664 1 200 99.9156 6.1664 INE335A14AI8 SURYA ROSHNI 59D 27-Jan-17 99.8561 6.5749 1 17 99.8561 6.5749 INE476M14517 LANDT HOUSING FIN 364D 30-Jan-17 99.7972 6.7429 1 25 99.7972 6.7429 INE866I14SS6 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-17 99.7757 6.8378 1 100 99.7757 6.8378 INE523E14RC8 L AND T FIN 29D 31-Jan-17 99.7783 6.7584 1 75 99.7783 6.7584 INE110L14BM2 RELIANCE JIO INFO 88D 3-Feb-17 99.7442 6.2404 1 25 99.7442 6.2404 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.7466 6.1817 1 17.5 99.7466 6.1817 INE233A14IF4 GODREJ INDUSTRIES 91D 3-Feb-17 99.7647 6.1491 1 15 99.7647 6.1491 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.1979 13.4152 1 2 99.1979 13.4152 INE804I14OI7 ECL FIN 91D 15-Feb-17 99.5285 6.6505 1 5 99.5285 6.6505 INE140A14JJ1 PIRAMAL ENTERPRISES 365D17-Feb-17 99.4788 6.5943 1 4 99.4788 6.5943 INE866I14SP2 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Feb-17 99.4360 6.4696 1 5 99.4360 6.4696 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.3752 6.7496 1 5 99.3752 6.7496 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 99.3752 6.7496 1 5 99.3752 6.7496 INE085A14BR8 CHAMBAL FERTILISERS 60D 27-Feb-17 99.3124 6.6503 1 5 99.3124 6.6503 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 98.8947 9.9498 1 65 98.8947 9.9498 INE860H14XN2 ADITYA BIRLA FIN 59D 3-Mar-17 99.2575 6.3498 1 40 99.2575 6.3498 INE556F14EE9 SIDBI 77D 9-Mar-17 99.1718 6.3504 1 5 99.1718 6.3504 INE523H14VB5 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-17 98.9554 7.1353 1 25 98.9554 7.1353 INE523H14VB5 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-17 98.9753 7.1300 1 25 98.9753 7.1300 INE981F14437 L AND T INFRAST 60D 19-Mar-17 98.9286 6.6999 1 150 98.9286 6.6999 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.6869 6.8403 1 1 98.6869 6.8403 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 97.5912 7.1501 1 50 97.5912 7.1501 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 97.5936 7.1999 2 50 97.5936 7.1999 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 96.5760 9.3098 1 10 96.5760 9.3098 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.3122 7.1500 1 50 97.3122 7.1500 INE087M14041 BAHADUR CHAND 364D 8-Nov-17 93.9657 7.9999 1 10 93.9657 7.9999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com