Jan 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14449 NABHA POWER 63D 27-Jan-17 99.8851 5.9981 1 200 99.8851 5.9981 INE556F14DS1 SIDBI 72D 27-Jan-17 99.8832 6.0974 2 200 99.8832 6.0974 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.8851 5.9981 1 150 99.8851 5.9981 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.8168 6.6991 1 100 99.8168 6.6991 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING 60D 30-Jan-17 99.8332 6.0984 1 25 99.8332 6.0984 INE891K14CG9 AXIS FIN 61D 30-Jan-17 99.8736 6.5992 1 25 99.8736 6.5992 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.8717 6.6985 1 25 99.8717 6.6985 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 99.8165 6.1001 1 125 99.8165 6.1001 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.8165 6.1001 1 100 99.8165 6.1001 INE059B14HE6 SIMPLEX INFRASTS 29D 31-Jan-17 99.7097 9.6607 1 10 99.7097 9.6607 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.2406 13.3001 1 75 99.2406 13.3001 INE657K14FB8 RHC HOLDING PRIVATE 50D 15-Feb-17 99.1000 12.7494 1 75 99.1000 12.7494 INE866I14SP2 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Feb-17 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE831R14496 ADITYA BIRLA HOUSING 90D22-Feb-17 99.4686 6.4999 1 5 99.4686 6.4999 INE148I14PC9 INDIABULLS HOUSING 87D 23-Feb-17 99.3834 6.6605 1 20 99.3834 6.6605 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 99.3484 6.2998 1 50 99.3484 6.2998 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTERPRISES256D 28-Feb-17 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 98.9235 9.9300 1 100 98.9235 9.9300 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 98.9965 9.9997 1 100 98.9965 9.9997 INE205A14HA5 VEDANTA 90D 8-Mar-17 99.2285 6.4497 1 5 99.2285 6.4497 INE148I14PS5 INDIABULLS HOUSING 70D 10-Mar-17 99.1441 6.8500 1 5 99.1441 6.8500 INE641O14264 PIRAMAL FIN PRIVATE 86D 15-Mar-17 98.9243 7.3500 1 25 98.9243 7.3500 INE641O14264 PIRAMAL FIN PRIVATE 86D 15-Mar-17 98.9848 7.3402 1 25 98.9848 7.3402 INE641O14306 PIRAMAL FIN PRIVATE 78D 16-Mar-17 99.0335 6.8503 1 5 99.0335 6.8503 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.7164 6.7801 1 40 98.7164 6.7801 INE404K14BO7 SHAPOORJI PALLONJI 342D18-Apr-17 98.1774 7.7000 1 30 98.1774 7.7000 INE909H14JU1 TATA MOTORS FIN 178D 21-Apr-17 98.1900 7.3937 1 100 98.1900 7.3937 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 97.8608 6.5400 1 100 97.8608 6.5400 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.9426 7.1500 1 25 96.9426 7.1500 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 96.6866 7.4900 1 25 96.6866 7.4900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com