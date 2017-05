Jan 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14132 PIRAMAL FIN PRIVATE 60D 24-Jan-17 99.9816 6.7172 1 57 99.9816 6.7172 INE033L14FJ3 TATA CAP HOUSING FIN 90D25-Jan-17 99.9649 6.4080 1 300 99.9649 6.4080 INE148I14PE5 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Jan-17 99.9277 6.6021 2 245 99.9277 6.6021 INE597H14GA2 TGS INVESTMENT AND 91D 27-Jan-17 99.9261 6.7484 1 75 99.9261 6.7484 INE556F14DS1 SIDBI 72D 27-Jan-17 99.9318 6.2275 1 15.5 99.9318 6.2275 INE774D14JR4 MAH AND MAH FIN 364D 30-Jan-17 99.8732 6.6201 1 200 99.8732 6.6201 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 99.8765 6.4476 1 200 99.8765 6.4476 INE121A14NE4 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-17 99.8732 6.6201 1 150 99.8732 6.6201 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING BK60D 30-Jan-17 99.8803 6.2490 1 50 99.8803 6.2490 INE476M14517 LANDT HOUSING FIN 364D 30-Jan-17 99.8716 6.7038 1 50 99.8716 6.7038 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.8717 6.6985 1 35 99.8717 6.6985 INE891K14CG9 AXIS FIN 61D 30-Jan-17 99.8717 6.6985 1 35 99.8717 6.6985 INE499A14AV5 DCM SHRIRAM 26D 30-Jan-17 99.8766 6.4424 1 25 99.8766 6.4424 INE866I14SS6 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-17 99.8523 6.7488 1 200 99.8523 6.7488 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.8534 6.6984 1 35 99.8534 6.6984 INE055A14EG8 CENTURY TEXTILES 60D 31-Jan-17 99.8558 6.5886 1 25 99.8558 6.5886 INE445L14456 NABHA POWER 64D 2-Feb-17 99.8263 6.3511 2 375 99.8263 6.3511 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.8120 6.2499 1 200 99.8120 6.2499 INE110L14BL4 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Feb-17 99.7743 6.3513 1 25 99.7743 6.3513 INE102D14146 GODREJ CONSUMER 90D 13-Feb-17 99.6641 6.1508 1 5 99.6641 6.1508 INE277L14180 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Feb-17 98.9798 13.4361 1 70 98.9798 13.4361 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 99.4980 6.3502 1 185 99.4980 6.3502 INE831R14496 ADITYA BIRLA HOUSING 90D22-Feb-17 99.4727 6.4495 1 5 99.4727 6.4495 INE722A14956 SHRIRAM CITY UNION 90D 23-Feb-17 99.4686 6.4999 1 5 99.4686 6.4999 INE202B14IW2 DHFL 90D 27-Feb-17 99.3936 6.5496 1 5 99.3936 6.5496 INE205A14GW1 VEDANTA 91D 27-Feb-17 99.4074 6.3997 1 5 99.4074 6.3997 INE860H14XP7 ADITYA BIRLA FIN 61D 6-Mar-17 99.2487 6.5786 1 50 99.2487 6.5786 INE836B14044 SATIN CREDITCARE 90D 9-Mar-17 99.0686 7.6257 2 100 99.0686 7.6257 INE641O14256 PIRAMAL FIN PRIVATE 88D 14-Mar-17 99.0558 7.1004 1 5 99.0558 7.1004 INE641O14264 PIRAMAL FIN PRIVATE 86D 15-Mar-17 98.9869 7.3248 1 25 98.9869 7.3248 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 99.0256 6.5301 1 5 99.0256 6.5301 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 98.9777 6.4999 1 5 98.9777 6.4999 INE660N14845 S. D. CORPORATION 86D 24-Mar-17 98.6244 8.4850 1 5 98.6244 8.4850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com