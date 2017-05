Jan 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE735N14118 BMW INDIA FIN SERV 58D 25-Jan-17 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE556F14DS1 SIDBI 72D 27-Jan-17 99.9495 6.1473 5 1250 99.9495 6.1473 INE523E14RD6 L AND T FIN 23D 27-Jan-17 99.9462 6.5492 4 300 99.9462 6.5492 INE245A14529 THE TATA POWER 149D 27-Jan-17 99.9487 6.2447 1 245 99.9487 6.2447 INE651J14362 JM FIN CREDIT SOL 365D 27-Jan-17 99.9448 6.7197 1 5 99.9448 6.7197 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.8895 6.7295 4 375 99.8895 6.7295 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 99.8941 6.4491 1 10 99.8941 6.4491 INE027E14CK5 FAMILY CREDIT 28D 31-Jan-17 99.8727 6.6462 1 300 99.8727 6.6462 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.8812 6.2019 1 145 99.8812 6.2019 INE975F14JK7 KOTAK MAH INVEST 175D 31-Jan-17 99.8773 6.4058 1 75 99.8773 6.4058 INE881J14KZ5 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jan-17 99.8537 7.6397 1 5 99.8537 7.6397 INE660A14PW8 SUNDARAM FIN 61D 1-Feb-17 99.8566 6.5520 2 50 99.8566 6.5520 INE756I14AG2 HDB FIN SERV 88D 3-Feb-17 99.8168 6.6991 1 150 99.8168 6.6991 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.7743 6.3513 1 150 99.7743 6.3513 INE866I14SH9 INDIA INFOLINE FIN 91D 9-Feb-17 99.6976 6.9194 1 200 99.6976 6.9194 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 99.7072 6.6991 1 50 99.7072 6.6991 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.6103 6.7999 1 5 99.6103 6.7999 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 99.5426 6.4507 1 195 99.5426 6.4507 INE306N14JH5 TATA CAP FIN SERV 90D 21-Feb-17 99.5025 6.5177 1 150 99.5025 6.5177 INE121A14ME6 CHOLAMANDALAM 365D 21-Feb-17 99.4773 6.8496 1 5 99.4773 6.8496 INE244L14792 INDIABULLS COM 58D 23-Feb-17 99.4496 6.7336 1 245 99.4496 6.7336 INE759E14DV8 LT FINCORP 60D 28-Feb-17 99.3599 6.7183 1 40 99.3599 6.7183 INE641O14199 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 1-Mar-17 99.3046 7.1000 1 5 99.3046 7.1000 INE688I14EB0 CAP FIRST 70D 3-Mar-17 99.3469 6.4851 1 5 99.3469 6.4851 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.2431 6.7896 1 25 99.2431 6.7896 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE245A14552 THE TATA POWER 77D 10-Mar-17 99.2232 6.3500 1 200 99.2232 6.3500 INE144H14AR0 DEUTSCHE INVEST 84D 15-Mar-17 99.0954 6.7999 1 5 99.0954 6.7999 INE975F14KR0 KOTAK MAH INVEST 87D 17-Mar-17 99.0931 6.5500 1 5 99.0931 6.5500 INE738C14CV8 BHARAT ALUM 88D 17-Mar-17 99.1205 6.3503 1 5 99.1205 6.3503 INE403G14IG8 STANDARD CHARTERED 81D 20-Mar-17 98.9895 6.9000 1 5 98.9895 6.9000 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 99.0300 6.5003 1 5 99.0300 6.5003 INE202B14IZ5 DEWAN HOUSING FIN 90D 23-Mar-17 98.9875 6.5499 1 5 98.9875 6.5499 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 98.4756 6.5700 2 50 98.4756 6.5700 INE975F14LA4 KOTAK MAH INVEST 90D 20-Apr-17 98.3376 7.1748 1 5 98.3376 7.1748 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 95.0371 7.2750 1 50 95.0371 7.2750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com