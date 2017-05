Jan 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.9643 6.5204 5 390 99.9641 6.5541 INE556F14DS1 SIDBI 72D 27-Jan-17 99.9658 6.2436 3 200 99.9658 6.2436 INE144H14AK5 DEUTSCHE INVEST 91D 27-Jan-17 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE756I14999 HDB FIN SERV 156D 27-Jan-17 99.9644 6.4993 2 85 99.9644 6.4993 INE641O14165 PIRAMAL FIN PRIVATE 61D 30-Jan-17 99.9458 6.5979 2 200 99.9458 6.5979 INE121H14FS5 IL AND FS FIN SERV 63D 30-Jan-17 99.9458 6.5979 1 150 99.9458 6.5979 INE909H14KD5 TATA MOTORS FIN 83D 30-Jan-17 99.9063 6.8465 1 100 99.9063 6.8465 INE691I14DA8 L AND T INFRAST FIN 364D30-Jan-17 99.9098 6.5905 2 80 99.9098 6.5905 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.9079 6.7295 1 65 99.9079 6.7295 INE027E14CJ7 FAMILY CREDIT 32D 30-Jan-17 99.9076 6.7514 1 50 99.9076 6.7514 INE134E14824 PFC 36D 31-Jan-17 99.8974 6.2479 2 500 99.8974 6.2479 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.8978 6.2229 2 195 99.8974 6.2479 INE641O14215 PIRAMAL FIN PRIVATE 60D 31-Jan-17 99.9277 6.6021 1 175 99.9277 6.6021 INE804I14OM9 ECL FIN 29D 31-Jan-17 99.8903 6.6807 1 100 99.8903 6.6807 INE881J14KZ5 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jan-17 99.8746 7.6381 1 60 99.8746 7.6381 INE523E14RC8 L AND T FIN 29D 31-Jan-17 99.8892 6.7478 1 5 99.8892 6.7478 INE306N14IZ9 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Feb-17 99.8588 6.4514 1 400 99.8588 6.4514 INE110L14BK6 RELIANCE JIO INFO 90D 2-Feb-17 99.8632 6.2501 1 100 99.8632 6.2501 INE114A14DL5 SAIL 91D 3-Feb-17 99.8462 6.2471 1 400 99.8462 6.2471 INE110L14BM2 RELIANCE JIO INFO 88D 3-Feb-17 99.8462 6.2471 1 100 99.8462 6.2471 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 99.7769 6.8011 1 120 99.7769 6.8011 INE957N14688 HERO FINCORP 88D 7-Feb-17 99.7590 6.7829 2 75 99.7602 6.7490 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 99.7028 6.8001 1 50 99.7028 6.8001 INE641O14108 PIRAMAL FIN PRIVATE 84D 16-Feb-17 99.6120 6.4623 1 190 99.6120 6.4623 INE556F14DU7 SIDBI 80D 16-Feb-17 99.6247 6.2500 1 150 99.6247 6.2500 INE289B14BD4 GIC HOUSING FIN 85D 17-Feb-17 99.5796 6.6997 1 75 99.5796 6.6997 INE870D14AK4 NATIONAL FERT 24D 17-Feb-17 99.6446 6.1992 1 5 99.6446 6.1992 INE556F14DW3 SIDBI 83D 20-Feb-17 99.5568 6.2495 1 100 99.5568 6.2495 INE110L14CB3 RELIANCE JIO INFO 61D 20-Feb-17 99.5940 6.1998 1 5 99.5940 6.1998 INE641O14090 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 22-Feb-17 99.4899 6.6836 1 190 99.4899 6.6836 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.4898 6.6849 2 125 99.4898 6.6849 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.4696 6.9510 1 18 99.4696 6.9510 INE094O14852 DAIMLER FIN SERV 364D 7-Mar-17 99.2839 6.7503 1 5 99.2839 6.7503 INE085A14BO5 CHAMBAL FERT 90D 9-Mar-17 99.3006 6.2702 2 50 99.3006 6.2702 INE414G14EN0 MUTHOOT FIN 70D 10-Mar-17 99.2243 6.4851 1 195 99.2243 6.4851 INE148I14PS5 INDIABULLS HOUSING 70D 10-Mar-17 99.2406 6.6500 1 5 99.2406 6.6500 INE641O14348 PIRAMAL FIN PRIVATE 60D 21-Mar-17 99.0550 6.5701 1 5 99.0550 6.5701 INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 98.8870 6.7347 1 120 98.8870 6.7347 INE774D14LI9 MAH AND MAH FIN 91D 27-Mar-17 98.8853 6.7451 1 100 98.8853 6.7451 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 98.8131 6.7450 1 5 98.8131 6.7450 INE233A14IQ1 GODREJ INDUSTRIES 91D 7-Apr-17 98.7445 6.6298 2 50 98.7445 6.6298 INE205A14HO6 VEDANTA 90D 20-Apr-17 98.4186 6.8998 1 12 98.4186 6.8998 INE975F14LA4 KOTAK MAH INVEST 90D 20-Apr-17 98.3679 7.1247 1 12 98.3679 7.1247 INE033L14FS4 TATA CAP HOUSING 88D 21-Apr-17 98.3558 7.0949 1 14.5 98.3558 7.0949 INE850M14398 IFMR CAP FIN PVT 364D 27-Jun-17 96.5010 8.6499 1 5 96.5010 8.6499 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.0549 7.0999 2 50 97.0549 7.0999 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.0796 7.1300 2 50 97.0796 7.1300 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.9478 7.2200 2 100 94.9478 7.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com