Jan 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14165 PIRAMAL FIN 61D 30-Jan-17 99.9458 6.5979 2 400 99.9458 6.5979 INE121H14FS5 IL AND FS FIN SERV 63D 30-Jan-17 99.9458 6.5979 3 300 99.9458 6.5979 INE691I14DA8 L AND T INFRAST FIN 364D30-Jan-17 99.9445 6.7615 3 210 99.9446 6.7441 INE774D14JR4 MAH AND MAH FIN 364D 30-Jan-17 99.9425 6.9999 2 200 99.9425 6.9999 INE110L14BU5 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Jan-17 99.9482 6.3056 1 185 99.9482 6.3056 INE027E14CJ7 FAMILY CREDIT 32D 30-Jan-17 99.9433 6.9024 2 100 99.9433 6.9024 INE148I14PB1 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jan-17 99.9446 6.7441 1 75 99.9446 6.7441 INE121A14NE4 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-17 99.9446 6.7441 1 50 99.9446 6.7441 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING 60D 30-Jan-17 99.9487 6.2447 1 30 99.9487 6.2447 INE641O14215 PIRAMAL FIN 60D 31-Jan-17 99.9277 6.6021 4 400 99.9277 6.6021 INE027E14CK5 FAMILY CREDIT 28D 31-Jan-17 99.9272 6.6478 1 100 99.9272 6.6478 INE523E14RC8 L AND T FIN 29D 31-Jan-17 99.9261 6.7484 1 75 99.9261 6.7484 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.9305 6.3463 1 50 99.9305 6.3463 INE071G14AG0 ICICI HOME FIN COM 84D 31-Jan-17 99.9255 6.8032 1 50 99.9255 6.8032 INE804I14OM9 ECL FIN 29D 31-Jan-17 99.9268 6.6844 1 50 99.9268 6.6844 INE879F14979 INFINA FIN PRIVATE 60D 31-Jan-17 99.9284 6.5382 1 50 99.9284 6.5382 INE134E14824 PFC 36D 31-Jan-17 99.9310 6.3006 1 25 99.9310 6.3006 INE774D14LA6 MAH AND MAH FIN 91D 2-Feb-17 99.8875 6.8515 1 35 99.8875 6.8515 INE289B14BB8 GIC HOUSING FIN 85D 3-Feb-17 99.8707 6.7508 1 95 99.8707 6.7508 INE140A14NY2 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 3-Feb-17 99.9261 6.7484 1 50 99.9261 6.7484 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.8803 6.2490 1 30 99.8803 6.2490 INE306N14JA0 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Feb-17 99.8181 6.6514 1 100 99.8181 6.6514 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 99.8181 6.6514 1 90 99.8181 6.6514 INE033L14ET5 TATA CAP HOUSING 182D 6-Feb-17 99.8154 6.7504 1 50 99.8154 6.7504 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.8291 6.2485 1 40 99.8291 6.2485 INE514E14KP4 EXIM 343D 6-Feb-17 99.8822 6.1497 1 25 99.8822 6.1497 INE556F14EA7 SIDBI 60D 7-Feb-17 99.8092 6.3437 3 80 99.8120 6.2499 INE866I14SH9 INDIA INFOLINE FIN 91D 9-Feb-17 99.7159 7.9994 1 200 99.7159 7.9994 INE742F14CH2 ADANI PORTS 90D 13-Feb-17 99.6982 6.4994 1 5 99.6982 6.4994 INE556F14DU7 SIDBI 80D 16-Feb-17 99.6583 6.2582 3 125 99.6587 6.2501 INE144H14AL3 DEUTSCHE INVEST 91D 16-Feb-17 99.6935 6.6010 1 5 99.6935 6.6010 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 99.4767 8.0004 2 120 99.4767 8.0004 INE915D14AI1 CITICORP FIN (INDIA) 91D21-Feb-17 99.5330 6.8502 1 5 99.5330 6.8502 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.5075 6.9482 1 15 99.5075 6.9482 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.5109 6.9000 1 5 99.5109 6.9000 INE205A14GV3 VEDANTA 91D 23-Feb-17 99.5875 6.2994 1 5 99.5875 6.2994 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 99.5266 6.2005 1 25 99.5266 6.2005 INE140A14MA4 PIRAMAL ENTER 251D 27-Feb-17 99.4925 6.6494 1 5 99.4925 6.6494 INE511C14PT5 MAGMA FINCORP 53D 28-Feb-17 99.3874 7.0305 1 100 99.3874 7.0305 INE651J14404 JM FIN CREDIT SOL 362D 28-Feb-17 99.3514 7.4464 1 100 99.3514 7.4464 INE641O14199 PIRAMAL FIN 90D 1-Mar-17 99.3443 7.3003 1 10 99.3443 7.3003 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.4026 6.4518 1 40 99.4026 6.4518 INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 2-Mar-17 99.3614 6.8996 1 5 99.3614 6.8996 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.3007 6.7643 2 76 99.3007 6.7643 INE261F14AX4 NABARD 77D 6-Mar-17 99.3484 6.2998 1 10 99.3484 6.2998 INE953L14053 JANALAKSHMI FIN 364D 8-Mar-17 98.9160 10.0000 1 10 98.9160 10.0000 INE140A14NI5 PIRAMAL FIN PVT 175D 10-Mar-17 99.1670 7.3000 1 100 99.1670 7.3000 INE140A14NI5 PIRAMAL FIN PVT 175D 10-Mar-17 99.2281 7.2804 3 100 99.2281 7.2804 INE148I14PS5 INDIABULLS HOUSING 70D 10-Mar-17 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE651J14503 JM FIN CREDIT SOL 91D 14-Mar-17 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE265F14013 ENTERTAINMENT 364D 17-Mar-17 99.1349 6.5003 1 40 99.1349 6.5003 INE641O14348 PIRAMAL FIN 60D 21-Mar-17 99.0593 6.5399 1 5 99.0593 6.5399 INE721A14966 SHRIRAM TRANS 78D 24-Mar-17 98.9374 7.0003 1 10 98.9374 7.0003 INE205A14HK4 VEDANTA 88D 24-Mar-17 99.0365 6.7000 1 5 99.0365 6.7000 INE013A14ZX7 RELIANCE CAP 88D 24-Mar-17 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE721A14958 SHRIRAM TRANS 83D 27-Mar-17 98.8812 6.9997 1 5 98.8812 6.9997 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE523H14YU9 JM FIN PRODUCTS 91D 24-Apr-17 98.2092 7.6501 1 5.45 98.2092 7.6501 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 98.4789 6.4802 1 5.4 98.4789 6.4802 INE477A14619 CANFIN HOMES 91D 24-Apr-17 98.3497 7.0399 1 5.4 98.3497 7.0399 INE975F14IN3 KOTAK MAH INVEST 364D 16-May-17 97.8665 7.3000 2 6.25 97.8665 7.3000 INE155A14LC0 TATA MOTORS 271D 27-Jun-17 97.3226 6.6499 1 50 97.3226 6.6499 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 96.1659 7.2400 3 60 96.1659 7.2400 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 95.0976 7.2649 1 30 95.0976 7.2649 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 94.0121 7.2650 1 20 94.0121 7.2650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 