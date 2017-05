Jan 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 99.9826 6.3475 3 600 99.9826 6.3521 INE134E14824 PFC 36D 31-Jan-17 99.9826 6.3521 1 350 99.9826 6.3521 INE641O14215 PIRAMAL FIN 60D 31-Jan-17 99.9819 6.6077 2 350 99.9819 6.6077 INE027E14CK5 FAMILY CREDIT 28D 31-Jan-17 99.9811 6.8998 2 300 99.9811 6.8998 INE511C14PQ1 MAGMA FINCORP 29D 31-Jan-17 99.9804 7.1554 1 100 99.9804 7.1554 INE804I14OM9 ECL FIN 29D 31-Jan-17 99.9815 6.7537 1 100 99.9815 6.7537 INE824H14203 JULIUS BAER CAP 77D 31-Jan-17 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE657N14JH1 EDELWEISS COMMOD 29D 31-Jan-17 99.9798 7.3563 2 100 99.9781 7.9953 INE975F14JK7 KOTAK MAH INVEST 175D 31-Jan-17 99.9811 6.8998 1 75 99.9811 6.8998 INE531F14CI7 EDELWEISS SECURITIES 29D31-Jan-17 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE148I14PI6 INDIABULLS HOUSING 60D 31-Jan-17 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.9827 6.3156 2 45 99.9827 6.3156 INE020E14HE2 STCI FIN 90D 1-Feb-17 99.9633 6.7002 3 125 99.9633 6.7002 INE660A14PW8 SUNDARAM FIN 61D 1-Feb-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE140A14NX4 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 2-Feb-17 99.9446 6.7441 1 150 99.9446 6.7441 INE140A14NY2 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 3-Feb-17 99.9261 6.7484 3 250 99.9261 6.7484 INE301A14DL8 RAYMOND 58D 3-Feb-17 99.9272 6.6478 1 50 99.9272 6.6478 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.9324 6.1727 1 25 99.9324 6.1727 INE296A14KZ5 BAJAJ FIN 37D 3-Feb-17 99.9244 6.9037 3 5 99.9244 6.9037 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 99.8717 6.6985 2 200 99.8717 6.6985 INE233A14IG2 GODREJ INDUSTRIES 91D 6-Feb-17 99.8755 6.4999 1 40 99.8755 6.4999 INE556F14EA7 SIDBI 60D 7-Feb-17 99.8610 6.3507 1 50 99.8610 6.3507 INE114A14DP6 SAIL 61D 8-Feb-17 99.8412 6.4505 1 150 99.8412 6.4505 INE668E14326 HERO CYCLES 91D 9-Feb-17 99.8201 6.5782 1 40 99.8201 6.5782 INE742F14CC3 ADANI PORTS AND 91D 10-Feb-17 99.8021 6.5797 1 75 99.8021 6.5797 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.6022 13.2524 1 70 99.6022 13.2524 INE445L14431 NABHA POWER 87D 10-Feb-17 99.8045 6.4998 1 50 99.8045 6.4998 INE102D14146 GODREJ CONSUMER 90D 13-Feb-17 99.7483 6.5787 1 25 99.7483 6.5787 INE205A14GS9 VEDANTA 90D 13-Feb-17 99.7461 6.6364 1 10 99.7461 6.6364 INE013A14ZW9 RELIANCE CAP 61D 13-Feb-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE641O14058 PIRAMAL FIN 90D 13-Feb-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE556F14DX1 SIDBI 75D 15-Feb-17 99.7224 6.3504 1 50 99.7224 6.3504 INE641O14066 PIRAMAL FIN 89D 15-Feb-17 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE557F14DQ3 NATIONAL HOUSING BK 76D 16-Feb-17 99.7081 6.2856 2 70 99.7051 6.3504 INE977J14EG4 TRAPTI TRADING AND 90D 16-Feb-17 99.7311 6.1508 1 5 99.7311 6.1508 INE289B14BD4 GIC HOUSING FIN 85D 17-Feb-17 99.6912 6.6507 1 25 99.6912 6.6507 INE121A14ME6 CHOLAMANDALAM 365D 21-Feb-17 99.6474 6.1502 1 5 99.6474 6.1502 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.5344 7.4235 2 220 99.4984 8.0003 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.5643 6.9446 1 8 99.5643 6.9446 INE019A14AA5 JSW STEEL 88D 24-Feb-17 99.5809 6.4006 1 5 99.5809 6.4006 INE121H14FJ4 IL AND FS FIN SERV 145D 27-Feb-17 99.4549 7.1447 1 50 99.4549 7.1447 INE477L14921 INDIA INFOLINE HSG 56D 28-Feb-17 99.4090 7.7499 1 100 99.4090 7.7499 INE660N14795 S. D. CORPORATION 85D 28-Feb-17 99.4295 7.2216 1 40 99.4295 7.2216 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 99.5304 6.1505 1 5 99.5304 6.1505 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 99.1864 9.9800 1 25 99.1864 9.9800 INE487L14342 IIFL FACILITIES SERV 58D 3-Mar-17 99.3035 8.0002 1 70 99.3035 8.0002 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.3758 6.5504 1 300 99.3758 6.5504 INE140A14NI5 PIRAMAL FIN PRIVATE 175D10-Mar-17 99.2313 7.2500 3 100 99.2313 7.2500 INE763G14DT9 ICICI SECURITIES 90D 20-Mar-17 99.1201 6.7503 1 5 99.1201 6.7503 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 98.9600 6.8498 1 200 98.9600 6.8498 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 98.9817 6.8273 2 200 98.9817 6.8273 INE236A14GQ8 HCL INFOSYSTEMS 88D 27-Mar-17 98.4665 10.1508 3 55 98.4665 10.1508 INE774D14LI9 MAH AND MAH FIN 91D 27-Mar-17 98.9825 6.7001 1 50 98.9825 6.7001 INE306N14JQ6 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Apr-17 98.7360 7.0798 3 75 98.7360 7.0798 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 98.5306 6.4801 1 700 98.5306 6.4801 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.5353 7.1500 3 100 97.5353 7.1500 INE975F14LB2 KOTAK MAH INVEST 180D 26-Jul-17 96.5675 7.3299 1 25 96.5675 7.3299 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.2020 6.5500 2 100 96.2020 6.5500 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.9767 7.2574 1 50 94.9767 7.2574 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com