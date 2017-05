Jan 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE870D14AF4 NATIONAL FERTILIZERS 56D 2-Feb-17 99.9658 6.2436 2 295 99.9658 6.2436 INE110L14BK6 RELIANCE JIO INFO 90D 2-Feb-17 99.9658 6.2436 1 195 99.9658 6.2436 INE909H14KB9 TATA MOTORS FIN 90D 2-Feb-17 99.9628 6.7915 3 100 99.9628 6.7915 INE774D14LA6 MAH AND MAH FIN 91D 2-Feb-17 99.9622 6.9011 2 100 99.9622 6.9011 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.9483 6.2958 4 250 99.9484 6.2812 INE532F14YD0 EDELWEISS FIN SERV 7D 3-Feb-17 99.9343 7.9988 1 150 99.9343 7.9988 INE860H14XB7 ADITYA BIRLA FIN 67D 3-Feb-17 99.9441 6.8050 2 100 99.9441 6.8050 INE236A14GR6 HCL INFOSYSTEMS 24D 3-Feb-17 99.9464 9.7872 1 50 99.9464 9.7872 INE804I14OP2 ECL FIN 7D 6-Feb-17 99.8687 7.9979 1 300 99.8687 7.9979 INE804I14OP2 ECL FIN 7D 6-Feb-17 99.8906 7.9949 1 300 99.8906 7.9949 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.8957 6.3515 1 200 99.8957 6.3515 INE205A14GP5 VEDANTA 91D 6-Feb-17 99.8949 6.4003 2 100 99.8949 6.4003 INE033L14ET5 TATA CAP HOUSING 182D 6-Feb-17 99.8883 6.8027 1 50 99.8883 6.8027 INE514E14KP4 EXIM 343D 6-Feb-17 99.8982 6.1991 1 50 99.8982 6.1991 INE110L14BV3 RELIANCE JIO INFO 64D 7-Feb-17 99.8805 6.2385 2 135 99.8805 6.2385 INE879F14AD5 INFINA FIN PRIVATE 11D 7-Feb-17 99.8470 7.9901 1 20 99.8470 7.9901 INE860H14WU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 8-Feb-17 99.8512 6.7991 1 225 99.8512 6.7991 INE514E14LK3 EXIM 35D 8-Feb-17 99.8658 6.1311 1 40 99.8658 6.1311 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 99.8464 6.2389 1 50 99.8464 6.2389 INE657N14IR2 EDELWEISS COMMOD 91D 10-Feb-17 99.8410 6.4586 1 150 99.8410 6.4586 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.6780 13.1011 1 125 99.6780 13.1011 INE742F14CC3 ADANI PORTS AND 91D 10-Feb-17 99.8250 6.3987 1 75 99.8250 6.3987 INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.7377 7.9993 1 400 99.7377 7.9993 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.7733 6.9111 1 125 99.7733 6.9111 INE423A14BA7 ADANI ENTERPRISES 61D 13-Feb-17 99.6582 9.6296 1 100 99.6582 9.6296 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.7399 6.7989 1 300 99.7399 6.7989 INE296A14KN1 BAJAJ FIN 120D 15-Feb-17 99.7234 6.7493 3 300 99.7234 6.7493 INE657K14FB8 RHC HOLDING PRIVATE 50D 15-Feb-17 99.5152 12.7010 1 155 99.5152 12.7010 INE958G14TR5 RELIGARE FINVEST 90D 15-Feb-17 99.6945 7.9892 1 100 99.6945 7.9892 INE657N14IT8 EDELWEISS COMMOD 91D 16-Feb-17 99.7172 6.9010 1 300 99.7172 6.9010 INE094O14837 DAIMLER FIN SERV 365D 16-Feb-17 99.7193 6.8496 1 75 99.7193 6.8496 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 99.7275 6.6490 1 50 99.7275 6.6490 INE289B14BD4 GIC HOUSING FIN 85D 17-Feb-17 99.6912 6.6507 1 35 99.6912 6.6507 INE277L14180 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Feb-17 99.3124 13.3006 1 150 99.3124 13.3006 INE931S14500 ADANI TRANSMISSION235D 20-Feb-17 99.6424 6.5496 1 50 99.6424 6.5496 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 99.6307 6.7647 1 30 99.6307 6.7647 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.5741 7.0964 4 550 99.5799 6.9992 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.5833 6.9424 1 5 99.5833 6.9424 INE019A14999 JSW STEEL 90D 23-Feb-17 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE657N14JP4 EDELWEISS COMMOD 24D 24-Feb-17 99.5581 6.7504 5 530 99.5581 6.7504 INE657N14JP4 EDELWEISS COMMOD 24D 24-Feb-17 99.5771 6.7400 3 480 99.5768 6.7445 INE036A14EG8 RELIANCE INFRAST 60D 27-Feb-17 99.2962 9.9503 1 50 99.2962 9.9503 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 99.5369 6.2896 1 50 99.5369 6.2896 INE523E14PL3 L AND T FIN 362D 28-Feb-17 99.4887 6.6994 3 250 99.4887 6.6994 INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.4849 6.7495 3 200 99.4849 6.7495 INE531F14CJ5 EDELWEISS SECURITIES 28D28-Feb-17 99.4849 6.7495 1 100 99.4849 6.7495 INE531F14CJ5 EDELWEISS SECURITIES 28D28-Feb-17 99.5035 6.7454 1 100 99.5035 6.7454 INE702C14491 APL APOLLO TUBES 57D 28-Feb-17 99.4764 6.8614 1 50 99.4764 6.8614 INE660N14795 S. CORPORATION 85D 28-Feb-17 99.4688 7.2194 1 10 99.4688 7.2194 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTERPRISES256D 28-Feb-17 99.4894 6.6902 1 5 99.4894 6.6902 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 99.2425 9.9499 3 230 99.2425 9.9499 INE036A14EH6 RELIANCE INFRAST 59D 2-Mar-17 99.1648 10.6005 5 345 99.1648 10.6005 INE487L14342 IIFL FACILITIES SERV 58D 3-Mar-17 99.3470 7.9971 1 50 99.3470 7.9971 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.3896 6.5936 2 341 99.3738 6.7648 INE657N14JK5 EDELWEISS COMMOD 61D 6-Mar-17 99.3399 7.3496 1 200 99.3399 7.3496 INE010A14410 PRISM CEMENT 60D 6-Mar-17 99.1646 9.0438 1 50 99.1646 9.0438 INE953L14053 JANALAKSHMI FIN 364D 8-Mar-17 99.0233 10.0003 1 10 99.0233 10.0003 INE066P14493 INOX WIND 90D 9-Mar-17 99.2614 7.3404 1 80 99.2614 7.3404 INE836B14044 SATIN CREDITCARE 90D 9-Mar-17 99.2342 7.6128 1 50 99.2342 7.6128 INE423A14AV5 ADANI ENTERPRISES 106D 10-Mar-17 99.0125 9.5798 1 40 99.0125 9.5798 INE870D14AI8 NATIONAL FERTILIZERS 60D10-Mar-17 99.3454 6.5001 1 25 99.3454 6.5001 INE657N14IA8 EDELWEISS COMMOD 180D 13-Mar-17 99.2204 7.1697 1 185 99.2204 7.1697 INE641O14256 PIRAMAL FIN 88D 14-Mar-17 99.2420 6.7996 1 5 99.2420 6.7996 INE140A14KD2 PIRAMAL ENTERPRISES364D 15-Mar-17 99.2227 6.6497 1 25 99.2227 6.6497 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.2227 6.6497 2 10 99.2053 6.7997 INE657K14FE2 RHC HOLDING PRIVATE 57D 17-Mar-17 98.5800 11.9492 1 200 98.5800 11.9492 INE660N14829 S. CORPORATION 88D 17-Mar-17 99.1146 7.4104 1 80 99.1146 7.4104 INE148I14PO4 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Mar-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE110L14CA5 RELIANCE JIO INFO 90D 20-Mar-17 99.2016 6.2502 1 5 99.2016 6.2502 INE657N14JL3 EDELWEISS COMMOD 65D 24-Mar-17 98.9835 7.3497 1 100 98.9835 7.3497 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 98.9916 6.7603 2 150 98.9916 6.7603 INE774D14LI9 MAH AND MAH FIN 91D 27-Mar-17 99.0005 6.7000 1 50 99.0005 6.7000 INE857Q14204 TATA CLEANTECH CAP 87D 27-Mar-17 98.9710 6.8998 1 25 98.9710 6.8998 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.0040 6.7999 1 5 99.0040 6.7999 INE439L14152 DALMIA BHARAT 90D 29-Mar-17 98.9359 6.8873 1 25 98.9359 6.8873 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.9466 6.6997 1 250 98.9466 6.6997 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.9286 6.6999 1 25 98.9286 6.6999 INE866I14SU2 INDIA INFOLINE FIN 90D 10-Apr-17 98.6129 7.5502 2 275 98.6129 7.5502 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 98.6190 6.4699 1 100 98.6190 6.4699 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 98.5478 6.4803 1 100 98.5478 6.4803 INE909H14KE3 TATA MOTORS FIN 180D 9-May-17 98.0777 7.2999 2 100 98.0777 7.2999 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 97.8156 7.1501 2 25 97.8156 7.1501 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.5353 7.1500 2 75 97.5353 7.1500 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.2020 6.5500 1 100 96.2020 6.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 