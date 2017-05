Feb 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE301A14DG8 RAYMOND 90D 2-Feb-17 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE523H14YZ8 JM FIN PRODUCTS 9D 3-Feb-17 99.9630 6.7550 3 250 99.9630 6.7550 INE738C14CR6 BHARAT ALUMINIUM 88D 3-Feb-17 99.9652 6.3532 3 150 99.9652 6.3532 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.9656 6.2802 1 50 99.9656 6.2802 INE804I14OP2 ECL FIN 7D 6-Feb-17 99.8906 7.9949 1 300 99.8906 7.9949 INE205A14GP5 VEDANTA 91D 6-Feb-17 99.9131 6.3492 2 195 99.9131 6.3492 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.9138 6.2980 1 150 99.9138 6.2980 INE110L14BV3 RELIANCE JIO INFO 64D 7-Feb-17 99.8975 6.2418 2 135 99.8975 6.2418 INE860H14WU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 8-Feb-17 99.8706 6.7560 1 225 99.8706 6.7560 INE114A14DP6 SAIL 61D 8-Feb-17 99.8774 6.4006 1 5 99.8774 6.4006 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 99.8634 6.2409 1 110 99.8634 6.2409 INE804I14ON7 ECL FIN 45D 9-Feb-17 99.8472 6.9822 1 100 99.8472 6.9822 INE860H14WV7 ADITYA BIRLA FIN 91D 9-Feb-17 99.8534 6.6984 1 5 99.8534 6.6984 INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.7377 7.9993 1 400 99.7377 7.9993 INE244N14087 MAH VEHICLE 75D 13-Feb-17 99.7949 6.2513 1 150 99.7949 6.2513 INE296A14KN1 BAJAJ FIN 120D 15-Feb-17 99.7475 6.5997 1 25 99.7475 6.5997 INE657N14IT8 EDELWEISS COMMOD 91D 16-Feb-17 99.7172 6.9010 1 300 99.7172 6.9010 INE742F14CI0 ADANI PORTS AND 88D 17-Feb-17 99.7159 6.4995 1 10 99.7159 6.4995 INE121A14ME6 CHOLAMANDALAM 365D 21-Feb-17 99.6288 6.7996 1 5 99.6288 6.7996 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.5978 6.6998 1 5 99.5978 6.6998 INE657N14JP4 EDELWEISS COMMOD 24D 24-Feb-17 99.5765 6.7493 4 650 99.5765 6.7493 INE531F14CJ5 EDELWEISS SECURITIES 28D28-Feb-17 99.5032 6.7495 3 300 99.5032 6.7495 INE020B14458 REC 28D 28-Feb-17 99.5428 6.2091 1 100 99.5428 6.2091 INE660N14795 S. D. CORPORATION 85D 28-Feb-17 99.4708 7.1921 2 100 99.4888 6.9462 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 99.4995 6.8001 1 5 99.4995 6.8001 INE487L14342 IIFL FACILITIES SERV 58D 3-Mar-17 99.3470 7.9971 1 50 99.3470 7.9971 INE860H14XN2 ADITYA BIRLA FIN 59D 3-Mar-17 99.4841 6.3093 1 40 99.4841 6.3093 INE759E14CX6 L AND T FINCORP 259D 3-Mar-17 99.4523 6.7004 1 10 99.4523 6.7004 INE085A14BS6 CHAMBAL FERTILISERS 60D 3-Mar-17 99.4727 6.4495 1 5 99.4727 6.4495 INE657N14JK5 EDELWEISS COMMOD 61D 6-Mar-17 99.3399 7.3496 1 200 99.3399 7.3496 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.4470 6.1505 2 150 99.4470 6.1505 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.3909 6.9901 1 5 99.3909 6.9901 INE397D14027 BHARTI AIRTEL 90D 7-Mar-17 99.4363 6.2702 1 5 99.4363 6.2702 INE556F14EC3 SIDBI 77D 7-Mar-17 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE953L14053 JANALAKSHMI FIN 364D 8-Mar-17 99.0502 10.0000 1 10 99.0502 10.0000 INE081A14544 TATA STEEL 67D 10-Mar-17 99.3903 6.2196 1 600 99.3903 6.2196 INE657N14IA8 EDELWEISS COMMOD 180D 13-Mar-17 99.2204 7.1697 1 185 99.2204 7.1697 INE896L14872 INDOSTAR CAP FIN 43D 14-Mar-17 99.2088 7.0998 2 23 99.2088 7.0998 INE871D14HU6 INFRAST LEASING AND365D 14-Mar-17 99.2474 6.9196 1 5 99.2474 6.9196 INE306N14JL7 TATA CAP FIN SERV 90D 14-Mar-17 99.2495 6.9001 1 5 99.2495 6.9001 INE657N14GX4 EDELWEISS COMMOD 250D 15-Mar-17 99.2254 6.9497 1 5 99.2254 6.9497 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE265F14013 ENTERTAINMENT 364D 17-Mar-17 99.2225 6.5003 1 110 99.2225 6.5003 INE660N14829 S. D. CORPORATION 88D 17-Mar-17 99.1346 7.2416 1 80 99.1346 7.2416 INE976I14KG5 TATA CAP 364D 22-Mar-17 99.1628 6.4200 1 5 99.1628 6.4200 INE860H14XI2 ADITYA BIRLA FIN 84D 23-Mar-17 99.0822 6.9000 1 5 99.0822 6.9000 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE202B14IZ5 DHFL 90D 23-Mar-17 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE657N14JL3 EDELWEISS COM 65D 24-Mar-17 98.9835 7.3497 1 100 98.9835 7.3497 INE477S14116 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-17 98.8924 7.3000 1 5 98.8924 7.3000 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.9466 6.6997 1 250 98.9466 6.6997 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 98.9388 6.7499 2 100 98.9388 6.7499 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 98.9388 6.7499 1 100 98.9388 6.7499 INE001A14QJ0 HDFC 90D 25-Apr-17 98.4332 6.9998 1 7.25 98.4332 6.9998 INE033L14FT2 TATA CAP HOUSING FIN90D 25-Apr-17 98.4221 7.0502 1 7 98.4221 7.0502 INE850D14FN9 GODREJ AGROVET 88D 28-Apr-17 98.4733 6.5801 1 6.5 98.4733 6.5801 INE660A14OQ3 SUNDARAM FIN 364D 19-May-17 97.9519 7.1999 1 25 97.9519 7.1999 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 97.7619 7.3299 5 200 97.7619 7.3299 INE916D14ZY3 KOTAK MAH PRIME 156D 26-May-17 97.8126 7.1601 1 100 97.8126 7.1601 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 