Feb 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14YZ8 JM FIN PRODUCTS 9D 3-Feb-17 99.9821 6.5347 1 25 99.9821 6.5347 INE657N14JN9 EDELWEISS COMMOD 14D 6-Feb-17 99.9178 7.5069 2 400 99.9178 7.5069 INE169A14DB0 COROMANDEL INTER 90D 6-Feb-17 99.9337 6.0539 2 200 99.9337 6.0539 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.9312 6.2823 1 40 99.9312 6.2823 INE742O14435 RELIANCE RETAIL 60D 7-Feb-17 99.9179 5.9982 1 100 99.9179 5.9982 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 99.8851 5.9981 1 100 99.8851 5.9981 INE857Q14196 TATA CLEANTECH CAP 90D 9-Feb-17 99.8717 6.6985 1 25 99.8717 6.6985 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 99.8717 6.6985 1 25 99.8717 6.6985 INE463A14FF3 BERGER PAINTS INDIA 60D 13-Feb-17 99.8150 6.1500 1 50 99.8150 6.1500 INE296A14KN1 BAJAJ FIN 120D 15-Feb-17 99.7648 6.6193 1 175 99.7648 6.6193 INE557F14DQ3 NATIONAL HOUSING BK76D 16-Feb-17 99.7666 6.0993 1 300 99.7666 6.0993 INE866I14SY4 INDIA INFOLINE FIN 23D 17-Feb-17 99.6728 7.9880 3 550 99.6728 7.9880 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.6473 6.4596 1 150 99.6473 6.4596 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.6212 6.9394 1 100 99.6212 6.9394 INE694L14DO7 TALWANDI SABO 91D 22-Feb-17 99.6576 6.6003 1 25 99.6576 6.6003 INE866I14SL1 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Feb-17 99.6160 6.7000 1 300 99.6160 6.7000 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.6189 6.6492 2 75 99.6189 6.6492 INE081A14510 TATA STEEL 90D 23-Feb-17 99.6420 6.2447 2 50 99.6330 6.4023 INE657N14JP4 EDELWEISS COMMOD 24D 24-Feb-17 99.6132 6.7491 2 100 99.6133 6.7473 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 99.5050 6.9836 1 100 99.5050 6.9836 INE020B14458 REC 28D 28-Feb-17 99.5597 6.2085 1 100 99.5597 6.2085 INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.5216 6.7478 2 75 99.5215 6.7497 INE523E14PL3 L AND T FIN 362D 28-Feb-17 99.5252 6.6973 1 50 99.5252 6.6973 INE759E14DV8 LT FINCORP 60D 28-Feb-17 99.5245 6.7072 1 40 99.5245 6.7072 INE641O14199 PIRAMAL FIN 90D 1-Mar-17 99.4578 7.3697 3 35 99.4578 7.3697 INE036A14EH6 RELIANCE INFRAST 59D 2-Mar-17 99.1939 10.5935 1 75 99.1939 10.5935 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.5304 6.1505 2 50 99.5304 6.1505 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.3944 6.9497 2 150 99.3944 6.9497 INE953L14053 JANALAKSHMI FIN 364D 8-Mar-17 99.2695 7.8998 1 10 99.2695 7.8998 INE755K14393 DALMIA CEMENT 90D 9-Mar-17 99.3763 6.5451 1 85 99.3763 6.5451 INE556F14EE9 SIDBI 77D 9-Mar-17 99.4109 6.1799 1 5 99.4109 6.1799 INE523H14VA7 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-17 99.3088 7.0568 1 100 99.3088 7.0568 INE915D14AM3 CITICORP FIN (INDIA) 64D10-Mar-17 99.3616 6.7004 1 5 99.3616 6.7004 INE916D14A54 KOTAK MAH PRIME 46D 14-Mar-17 99.1320 7.9899 1 40 99.1320 7.9899 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 99.2608 6.7954 1 20 99.2608 6.7954 INE657N14JD0 EDELWEISS COMMOD 89D 14-Mar-17 99.2681 6.9003 1 5 99.2681 6.9003 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.2309 6.8999 1 5 99.2309 6.8999 INE144H14AJ7 DEUTSCHE INVEST 154D 20-Mar-17 99.1131 7.1003 1 50 99.1131 7.1003 INE976I14KG5 TATA CAP 364D 22-Mar-17 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE477L14947 INDIA INFOLINE 63D 24-Mar-17 99.1086 6.6997 1 5 99.1086 6.6997 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 99.0280 6.7597 1 150 99.0280 6.7597 INE891K14CQ8 AXIS FIN 63D 27-Mar-17 99.0080 6.9001 1 5 99.0080 6.9001 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.0126 6.9999 1 5 99.0126 6.9999 INE657N14HI3 EDELWEISS COMMOD 237D 28-Mar-17 98.9631 7.0821 1 25 98.9631 7.0821 INE306N14JT0 TATA CAP FIN SERV 72D 30-Mar-17 98.9525 6.8997 1 5 98.9525 6.8997 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.9569 6.7499 2 99 98.9569 6.7499 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 98.9752 6.7487 2 50 98.9754 6.7473 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 98.9340 6.8997 1 5 98.9340 6.8997 INE306N14JQ6 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Apr-17 98.7978 7.0499 1 10 98.7978 7.0499 INE094O14886 DAIMLER FIN SERV 364D 19-Apr-17 98.4886 7.3701 1 170 98.4886 7.3701 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 98.6597 6.4397 1 50 98.6597 6.4397 INE860H14XR3 ADITYA BIRLA FIN 89D 24-Apr-17 98.4596 7.0499 1 150 98.4596 7.0499 INE607M14061 TATA POWER 83D 25-Apr-17 98.4760 6.8886 1 200 98.4760 6.8886 INE597H14GI5 TGS INVESTMENT 90D 27-Apr-17 98.3478 7.2998 1 75 98.3478 7.2998 INE179J14ES2 BIRLA TMT HOLDINGS 109D 28-Apr-17 98.3285 7.2996 1 25 98.3285 7.2996 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 98.0292 7.5650 1 10 98.0292 7.5650 INE916D14YH1 KOTAK MAH PRIME 325D 15-May-17 98.0865 7.0500 1 25 98.0865 7.0500 INE522D14EM9 MANAPPURAM FIN 364D 19-May-17 97.6588 8.2549 1 10 97.6588 8.2549 INE121A14NQ8 CHOLAMANDALAM 129D 1-Jun-17 97.6598 7.3499 1 75 97.6598 7.3499 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 95.2308 7.2250 1 30 95.2308 7.2250 INE087M14041 BAHADUR CHAND 364D 8-Nov-17 94.2170 8.0299 1 70 94.2170 8.0299 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 93.8587 7.4400 2 50 93.8587 7.4400 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 93.8767 7.4400 1 25 93.8767 7.4400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com