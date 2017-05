Feb 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957N14688 HERO FINCORP 88D 7-Feb-17 99.9829 6.2426 2 150 99.9829 6.2426 INE110L14BV3 RELIANCE JIO INFO 64D 7-Feb-17 99.9830 6.2061 1 65 99.9830 6.2061 INE978J14EE7 TURQUOISE INVEST 90D 7-Feb-17 99.9823 6.4616 1 50 99.9823 6.4616 INE556F14DT9 SIDBI 90D 9-Feb-17 99.9499 6.0986 1 300 99.9499 6.0986 INE742F14CD1 ADANI PORTS AND 90D 9-Feb-17 99.9487 6.2447 1 100 99.9487 6.2447 INE804I14ON7 ECL FIN 45D 9-Feb-17 99.9622 6.9011 1 50 99.9622 6.9011 INE445L14431 NABHA POWER 87D 10-Feb-17 99.9321 6.2001 2 445 99.9321 6.2001 INE148I14OW0 INDIABULLS HOUSING 80D 10-Feb-17 99.9288 6.5016 1 75 99.9288 6.5016 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.8525 13.4793 1 30 99.8525 13.4793 INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.8605 8.4981 1 325 99.8605 8.4981 INE248U14513 IIFL WEALTH FIN 58D 16-Feb-17 99.7817 7.9853 5 500 99.7817 7.9854 INE094O14837 DAIMLER FIN SERV 365D 16-Feb-17 99.8171 6.6881 1 25 99.8171 6.6881 INE866I14SY4 INDIA INFOLINE FIN 23D 17-Feb-17 99.7600 7.9839 6 1125 99.7598 7.9895 INE121A14MD8 CHOLAMANDALAM 365D 17-Feb-17 99.8010 6.6163 1 100 99.8010 6.6163 INE110L14CB3 RELIANCE JIO INFO 61D 20-Feb-17 99.7628 6.1988 1 195 99.7628 6.1988 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 99.6861 8.2096 1 70 99.6861 8.2096 INE498L14612 L AND T FIN HOLDINGS 90D21-Feb-17 99.7295 6.6000 1 50 99.7295 6.6000 INE860H14XE1 ADITYA BIRLA FIN 67D 21-Feb-17 99.7469 6.1744 1 5 99.7469 6.1744 INE657N14IW2 EDELWEISS COMMOD 90D 21-Feb-17 99.7437 6.6993 1 5 99.7437 6.6993 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.6969 6.9355 2 16 99.6969 6.9355 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.6935 6.6010 1 70 99.6935 6.6010 INE202B14IV4 DHFL 87D 23-Feb-17 99.6941 6.9998 1 5 99.6941 6.9998 INE081A14536 TATA STEEL 66D 27-Feb-17 99.6451 6.5000 1 5 99.6451 6.5000 INE202B14IW2 DHFL 90D 27-Feb-17 99.6261 6.8493 1 5 99.6261 6.8493 INE909H14KH6 TATA MOTORS FIN 91D 27-Feb-17 99.6288 6.7996 1 5 99.6288 6.7996 INE053T14444 ONGC MANGALORE 179D 28-Feb-17 99.6295 6.1698 1 200 99.6295 6.1698 INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.5951 6.7443 2 15.5 99.5948 6.7500 INE523H14WJ6 JM FIN PRODUCTS 232D 28-Feb-17 99.5799 6.9992 1 10 99.5799 6.9992 INE560K14678 PTC INDIA FIN SERV 90D 2-Mar-17 99.5350 7.1049 1 30 99.5350 7.1049 INE306N14GU4 TATA CAP FIN SERV 364D 2-Mar-17 99.5642 6.6568 1 25 99.5642 6.6568 INE641O14231 PIRAMAL FIN 84D 2-Mar-17 99.5640 6.9494 1 5 99.5640 6.9494 INE487L14342 IIFL FACILITIES SERV 58D 3-Mar-17 99.4559 7.9873 1 70 99.4559 7.9873 INE134E14832 PFC 31D 6-Mar-17 99.5289 6.1702 1 50 99.5289 6.1702 INE704I14544 BARCLAYS INVEST 212D 10-Mar-17 99.4082 6.7904 1 75 99.4082 6.7904 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 99.4030 6.2632 2 125 99.4030 6.2632 INE148I14PK2 INDIABULLS HOUSING 90D 14-Mar-17 99.3172 6.9704 2 50 99.3172 6.9704 INE445L14472 NABHA POWER 40D 14-Mar-17 99.3659 6.4701 1 25 99.3659 6.4701 INE896L14872 INDOSTAR CAP FIN 43D 14-Mar-17 99.3192 6.9499 1 15 99.3192 6.9499 INE651J14511 JM FIN CREDIT 91D 15-Mar-17 99.3192 6.9499 1 5 99.3192 6.9499 INE071G14AD7 ICICI HOME FIN 365D 16-Mar-17 99.3176 6.5997 1 25 99.3176 6.5997 INE732U14052 FORD CREDIT INDIA 252D 17-Mar-17 99.2365 7.2006 1 40 99.2365 7.2006 INE027E14AS2 FAMILY CREDIT 365D 21-Mar-17 99.2099 6.7601 1 300 99.2099 6.7601 INE759E14EA0 L AND T FINCORP 48D 21-Mar-17 99.2099 6.7601 1 100 99.2099 6.7601 INE523E14RG9 L AND T FIN 48D 22-Mar-17 99.1988 6.7000 1 200 99.1988 6.7000 INE144H14AT6 DEUTSCHE INVEST 77D 27-Mar-17 99.0323 7.2788 1 50 99.0323 7.2788 INE523E14QV0 L AND T FIN 95D 27-Mar-17 99.1008 6.8997 1 5 99.1008 6.8997 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.1008 6.8997 1 5 99.1008 6.8997 INE891K14CN5 AXIS FIN 72D 30-Mar-17 99.0643 6.6299 1 20 99.0643 6.6299 INE178A14BG4 CHENNAI PETROLEUM 63D 31-Mar-17 99.0965 6.3997 1 25 99.0965 6.3997 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 99.0088 6.8945 1 10 99.0088 6.8945 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 99.0386 6.6852 1 10 99.0386 6.6852 INE205A14HP3 VEDANTA 90D 24-Apr-17 98.6165 6.6502 1 8.5 98.6165 6.6502 INE033L14FT2 TATA CAP HOUSING FIN 90D25-Apr-17 98.5469 6.9000 1 10.2 98.5469 6.9000 INE850D14FN9 GODREJ AGROVET 88D 28-Apr-17 98.5727 6.5248 1 8.5 98.5727 6.5248 INE607M14079 TATA POWER 89D 2-May-17 98.4344 6.8298 1 6.8 98.4344 6.8298 INE202B14JF5 DHFL 90D 3-May-17 98.3820 6.9800 1 8.5 98.3820 6.9800 INE050A14069 THE BOMBAY BURMAH 90D 3-May-17 98.3820 6.9800 1 8.5 98.3820 6.9800 INE870H14CP0 NETWORK18 MEDIA 90D 4-May-17 98.5007 6.4602 1 50 98.5007 6.4602 INE732U14151 FORD CREDIT INDIA 212D 15-Jun-17 97.3842 7.6001 1 50 97.3842 7.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 