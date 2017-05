Feb 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE499A14AW3 DCM SHRIRAM 30D 9-Feb-17 99.9827 6.3156 1 120 99.9827 6.3156 INE651J14495 JM FIN CREDIT 91D 9-Feb-17 99.9819 6.6077 1 75 99.9819 6.6077 INE668E14326 HERO CYCLES 91D 9-Feb-17 99.9833 6.0965 1 40 99.9833 6.0965 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 99.9644 6.4993 1 100 99.9644 6.4993 INE012I14GF9 JM FIN SERV 91D 10-Feb-17 99.9630 6.7550 1 45 99.9630 6.7550 INE879F14AC7 INFINA FIN PRIVATE 28D 10-Feb-17 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE205A14GS9 VEDANTA 90D 13-Feb-17 99.9135 6.3200 3 765 99.9135 6.3200 INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.8810 8.6973 1 375 99.8810 8.6973 INE248U14489 IIFL WEALTH FIN 66D 13-Feb-17 99.9042 7.0001 2 225 99.9042 7.0001 INE069A14HQ1 ADITYA BIRLA NUVO 90D 13-Feb-17 99.9151 6.2030 1 100 99.9151 6.2030 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.8921 6.5710 1 85 99.8921 6.5710 INE466L14213 IIFL WEALTH MANAGE 16D 15-Feb-17 99.8686 6.8606 1 100 99.8686 6.8606 INE028E14BK5 KOTAK SECURITIES 91D 16-Feb-17 99.8545 6.6481 1 135 99.8545 6.6481 INE069A14HR9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 20-Feb-17 99.7949 6.2513 1 100 99.7949 6.2513 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.7418 6.7491 1 175 99.7418 6.7491 INE597H14GD6 TGS INVESTMENT AND 91D 22-Feb-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE977J14EH2 TRAPTI TRADING AND 91D 22-Feb-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE909H14KI4 TATA MOTORS FIN 87D 23-Feb-17 99.7254 6.7003 1 100 99.7254 6.7003 INE860H14XG6 ADITYA BIRLA FIN 59D 23-Feb-17 99.7327 6.5217 1 70 99.7327 6.5217 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 99.6757 6.2502 1 250 99.6757 6.2502 INE909H14KH6 TATA MOTORS FIN 91D 27-Feb-17 99.6805 6.4995 1 5 99.6805 6.4995 INE081A14536 TATA STEEL 66D 27-Feb-17 99.6903 6.2995 1 5 99.6903 6.2995 INE477L14921 INDIA INFOLINE HSG 56D 28-Feb-17 99.5779 7.7360 1 100 99.5779 7.7360 INE691I14FE5 L AND T INFRAST FIN 27D 28-Feb-17 99.6373 6.6434 2 50 99.6373 6.6434 INE148I14PF2 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Feb-17 99.6680 6.3991 1 5 99.6680 6.3991 INE274G14AK2 INDIABULLS VENTURES 88D 28-Feb-17 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE556F14DZ6 SIDBI 84D 3-Mar-17 99.6074 6.2549 1 50 99.6074 6.2549 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.5405 6.4805 1 100 99.5405 6.4805 INE217K14BO3 RELIANCE HOME FIN 90D 9-Mar-17 99.4715 6.6872 1 75 99.4715 6.6872 INE121H14FX5 IL AND FS FIN SERV 60D 14-Mar-17 99.3476 7.0497 1 25 99.3476 7.0497 INE244L14800 INDIABULLS COMMER 75D 15-Mar-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE144H14AR0 DEUTSCHE INVEST 84D 15-Mar-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE522D14ET4 MANAPPURAM FIN 229D 15-Mar-17 99.3039 7.3102 1 2 99.3039 7.3102 INE110L14BZ4 RELIANCE JIO INFO 88D 17-Mar-17 99.3873 6.2504 1 5 99.3873 6.2504 INE957N14787 HERO FINCORP 60D 17-Mar-17 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE535H14FR8 FULLERTON INDIA 332D 20-Mar-17 99.2346 7.0381 1 7 99.2346 7.0381 INE244L14784 INDIABULLS COMMER 87D 20-Mar-17 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE523E14RH7 L AND T FIN 46D 21-Mar-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE414G14EK6 MUTHOOT FIN 90D 23-Mar-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.2689 6.4004 1 5 99.2689 6.4004 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 99.1383 6.7501 1 50 99.1383 6.7501 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE641O14314 PIRAMAL FIN 88D 27-Mar-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE110L14CE7 RELIANCE JIO INFO 90D 30-Mar-17 99.1365 6.3585 1 150 99.1365 6.3585 INE477S14116 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-17 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.0657 6.7497 1 50 99.0657 6.7497 INE178A14BG4 CHENNAI PETROLEUM 63D 31-Mar-17 99.1178 6.3700 1 25 99.1178 6.3700 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK 58D 31-Mar-17 99.1780 6.0503 1 25 99.1780 6.0503 INE866I14ST4 INDIA INFOLINE FIN 90D 5-Apr-17 98.9710 6.8998 1 5 98.9710 6.8998 INE959P14317 SURAKSHA REALTY 90D 12-Apr-17 98.7204 7.5096 2 20 98.7204 7.5096 INE114A14DS0 SAIL 87D 13-Apr-17 98.8911 6.3951 1 500 98.8911 6.3951 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 98.7931 6.3700 1 25 98.7931 6.3700 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 98.7761 6.3698 1 25 98.7761 6.3698 INE975F14LA4 KOTAK MAH INVEST 90D 20-Apr-17 98.6671 6.9448 1 2 98.6671 6.9448 INE975F14LH9 KOTAK MAH INVEST 89D 3-May-17 98.4269 6.9447 1 5 98.4269 6.9447 INE202B14JE8 DHFL 90D 4-May-17 98.4073 6.9499 1 100 98.4073 6.9499 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 98.4596 6.6400 2 185 98.4596 6.6400 INE013A14A42 RELIANCE CAP 88D 5-May-17 98.3558 7.0949 1 150 98.3558 7.0949 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 98.4991 6.3202 2 200 98.4991 6.3202 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.7479 6.9500 1 25 97.7479 6.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 