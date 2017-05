Feb 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 99.9631 13.4735 1 35 99.9631 13.4735 INE657N14IR2 EDELWEISS COMMOD 91D 10-Feb-17 99.9819 6.6077 1 5 99.9819 6.6077 INE242A14HA8 IOC 7D 13-Feb-17 99.9305 6.3463 6 600 99.9305 6.3463 INE202B14IS0 DHFL 90D 13-Feb-17 99.9299 6.4011 1 120 99.9299 6.4011 INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.9255 6.8002 2 75 99.9244 6.9037 INE463A14FF3 BERGER PAINTS INDIA 60D 13-Feb-17 99.9327 6.1453 1 50 99.9327 6.1453 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 99.9288 6.5016 1 50 99.9288 6.5016 INE013A14ZW9 RELIANCE CAP 61D 13-Feb-17 99.9327 6.1453 1 30 99.9327 6.1453 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.9233 7.0042 1 20 99.9233 7.0042 INE804I14OI7 ECL FIN 91D 15-Feb-17 99.8933 6.4978 1 175 99.8933 6.4978 INE296A14KN1 BAJAJ FIN 120D 15-Feb-17 99.8999 6.0955 1 125 99.8999 6.0955 INE245A14537 THE TATA POWER 86D 16-Feb-17 99.8768 6.4319 1 165 99.8768 6.4319 INE804I14OH9 ECL FIN 91D 16-Feb-17 99.8755 6.4999 2 105 99.8755 6.4999 INE866I14SY4 INDIA INFOLINE FIN 23D 17-Feb-17 99.8254 7.9801 1 500 99.8254 7.9801 INE909H14KG8 TATA MOTORS FIN 90D 20-Feb-17 99.7985 6.6996 1 100 99.7985 6.6996 INE891K14CE4 AXIS FIN 90D 21-Feb-17 99.7802 6.7003 1 125 99.7802 6.7003 INE085A14BP2 CHAMBAL FERTILISERS 75D 21-Feb-17 99.8041 5.9703 1 85 99.8041 5.9703 INE909H14KI4 TATA MOTORS FIN 87D 23-Feb-17 99.7437 6.6993 1 70 99.7437 6.6993 INE514E14KQ2 EXIM 360D 23-Feb-17 99.7608 6.2512 1 50 99.7608 6.2512 INE660N14852 S. D. CORPORATION 49D 23-Feb-17 99.6664 8.7265 1 25 99.6664 8.7265 INE477L14913 INDIA INFOLINE HSG 57D 23-Feb-17 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE248U14406 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Feb-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE871D14HL5 IL &FS 365D 24-Feb-17 99.7132 6.9989 1 25 99.7132 6.9989 INE909H14KH6 TATA MOTORS FIN 91D 27-Feb-17 99.6805 6.4995 1 335 99.6805 6.4995 INE756I14AI8 HDB FIN SERV 90D 27-Feb-17 99.6817 6.4750 1 195 99.6817 6.4750 INE688I14EC8 CAP FIRST 60D 27-Feb-17 99.7144 6.1496 1 5 99.7144 6.1496 INE477L14921 INDIA INFOLINE HSG 56D 28-Feb-17 99.6369 7.0008 1 100 99.6369 7.0008 INE027E14CO7 FAMILY CREDIT 27D 28-Feb-17 99.7001 6.0996 1 5 99.7001 6.0996 INE522D14FG8 MANAPPURAM FIN 90D 28-Feb-17 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.6723 6.0002 1 5 99.6723 6.0002 INE556F14DZ6 SIDBI 84D 3-Mar-17 99.6560 5.9997 1 10 99.6560 5.9997 INE134E14832 PFC 31D 6-Mar-17 99.6070 6.0005 1 5 99.6070 6.0005 INE205A14HA5 VEDANTA 90D 8-Mar-17 99.5518 6.3204 1 5 99.5518 6.3204 INE033L14FE4 TATA CAP HOUSING 172D 10-Mar-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE445L14472 NABHA POWER 40D 14-Mar-17 99.4158 6.4996 1 25 99.4158 6.4996 INE121H14FX5 IL AND FS FIN SERV 60D 14-Mar-17 99.3857 7.0502 1 25 99.3857 7.0502 INE522D14FH6 MANAPPURAM FIN 89D 14-Mar-17 99.4158 6.4996 1 10 99.4158 6.4996 INE657N14GX4 EDELWEISS COMMOD 250D 15-Mar-17 99.4068 6.6003 1 5 99.4068 6.6003 INE522D14ET4 MANAPPURAM FIN 229D 15-Mar-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE144H14AJ7 DEUTSCHE INVEST 154D 20-Mar-17 99.2204 7.3536 1 75 99.2204 7.3536 INE866I14SZ1 INDIA INFOLINE FIN 59D 27-Mar-17 99.0046 7.9777 1 500 99.0046 7.9777 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.2414 6.2001 1 5 99.2414 6.2001 INE866I14SW8 INDIA INFOLINE FIN 65D 29-Mar-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE445L14464 NABHA POWER 63D 31-Mar-17 99.1429 6.4397 1 25 99.1429 6.4397 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK 58D 31-Mar-17 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.9562 7.0001 1 50 98.9562 7.0001 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.9750 7.0000 1 25 98.9750 7.0000 INE742F14CR1 ADANI PORTS AND 90D 6-Apr-17 98.9592 6.9798 1 5 98.9592 6.9798 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 98.5597 6.3499 1 75 98.5597 6.3499 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 98.5038 6.3001 2 200 98.5038 6.3001 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 98.1519 7.6362 3 600 98.1528 7.6324 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 97.9980 7.1698 2 25 97.9980 7.1698 INE850M14398 IFMR CAP FIN PRIVATE364D27-Jun-17 96.8757 8.5301 1 20 96.8757 8.5301 INE094O14AA9 DAIMLER FIN SERV 365D 19-Jul-17 96.8362 7.5001 1 25 96.8362 7.5001 INE704I14759 BARCLAYS INVEST 295D 27-Sep-17 95.2008 8.0001 1 25 95.2008 8.0001 INE404K14CD8 SHAPOORJI PALLONJI 335D 31-Oct-17 94.3496 8.2800 1 50 94.3496 8.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 