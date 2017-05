Feb 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14EQ3 EDELWEISS COMMOD 364D 13-Feb-17 99.9446 6.7441 1 75 99.9446 6.7441 INE242A14HA8 IOC 7D 13-Feb-17 99.9479 6.3421 1 60 99.9479 6.3421 INE879F14AA1 INFINA FIN PRIVATE 60D 13-Feb-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE191S14139 KHYATI REALTORS 90D 16-Feb-17 99.9413 7.1460 1 200 99.9413 7.1460 INE660A14PU2 SUNDARAM FIN 90D 16-Feb-17 99.8916 6.6015 1 100 99.8916 6.6015 INE248U14398 IIFL WEALTH FIN 90D 22-Feb-17 99.8338 6.7516 1 5 99.8338 6.7516 INE476M14749 L AND T HOUSING FIN 22D 23-Feb-17 99.7637 6.6503 1 200 99.7637 6.6503 INE148I14PF2 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Feb-17 99.6752 6.6071 4 235 99.6756 6.5995 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.5758 6.4789 1 200 99.5758 6.4789 INE982D14802 GODREJ AND BOYCE 90D 27-Mar-17 99.3007 6.1200 1 5 99.3007 6.1200 INE008I14GS0 COX AND KINGS 90D 28-Mar-17 99.1879 6.9498 1 5 99.1879 6.9498 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK58D 31-Mar-17 99.2185 6.2499 1 25 99.2185 6.2499 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.9750 7.0000 3 150 98.9750 7.0000 INE013A14A42 RELIANCE CAP 88D 5-May-17 98.3629 7.4998 1 150 98.3629 7.4998 INE013A14A42 RELIANCE CAP 88D 5-May-17 98.2966 7.5299 2 150 98.2966 7.5299 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 98.4512 6.6001 1 100 98.4512 6.6001 INE909H14KE3 TATA MOTORS FIN 180D 9-May-17 98.2821 7.2499 2 75 98.2821 7.2499 INE110L14CL2 RELIANCE JIO INFO 91D 11-May-17 98.3987 6.5998 3 200 98.3987 6.5998 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 98.0171 7.1000 2 75 98.0171 7.1000 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.7376 7.0999 1 50 97.7376 7.0999 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 97.1075 7.2001 1 100 97.1075 7.2001 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 96.4329 7.2201 1 100 96.4329 7.2201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com