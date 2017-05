Feb 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.9819 6.6077 1 25 99.9819 6.6077 INE403G14IB9 STANDARD CHARTERED90D 15-Feb-17 99.9628 6.7915 2 110 99.9628 6.7915 INE557F14DQ3 NATIONAL HOUSING BK76D 16-Feb-17 99.9496 6.1351 3 300 99.9496 6.1351 INE977J14EG4 TRAPTI TRADING AND 90D 16-Feb-17 99.9466 6.5005 1 70 99.9466 6.5005 INE597H14GC8 TGS INVESTMENT AND 90D 16-Feb-17 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE978J14EG2 TURQUOISE INVEST 90D 16-Feb-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE657N14JF5 EDELWEISS COMMOD 60D 17-Feb-17 99.9277 6.6021 1 75 99.9277 6.6021 INE514E14LF3 EXIM 250D 20-Feb-17 99.8812 6.2019 3 1000 99.8812 6.2019 INE597H14GB0 TGS INVESTMENT AND 91D 20-Feb-17 99.9006 6.0528 1 5 99.9006 6.0528 INE977J14EF6 TRAPTI TRADING AND 91D 20-Feb-17 99.9006 6.0528 1 5 99.9006 6.0528 INE597H14GD6 TGS INVESTMENT AND 91D 22-Feb-17 99.8487 6.1454 1 45 99.8487 6.1454 INE148I14PC9 INDIABULLS HOUSING 87D 23-Feb-17 99.8165 6.7101 2 100 99.8165 6.7101 INE915T14089 SUN PHARMA LAB 90D 27-Feb-17 99.7550 6.4032 2 300 99.7550 6.4032 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTERPRISES256D 28-Feb-17 99.7360 6.9011 1 5 99.7360 6.9011 INE556F14DZ6 SIDBI 84D 3-Mar-17 99.7051 5.9976 1 290 99.7051 5.9976 INE660A14PZ1 SUNDARAM FIN 60D 3-Mar-17 99.7190 6.0502 1 5 99.7190 6.0502 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.6451 6.1905 1 125 99.6451 6.1905 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.6125 6.7613 1 100 99.6125 6.7613 INE556F14EC3 SIDBI 77D 7-Mar-17 99.6247 6.2500 2 95 99.6247 6.2500 INE013A14ZZ2 RELIANCE CAP 60D 7-Mar-17 99.6531 6.0504 1 5 99.6531 6.0504 INE205A14HG2 VEDANTA 88D 17-Mar-17 99.4334 6.4996 2 150 99.4334 6.4996 INE657N14FL1 EDELWEISS COMMOD 364D 22-Mar-17 99.2895 7.0591 1 50 99.2895 7.0591 INE236A14GQ8 HCL INFOSYSTEMS 88D 27-Mar-17 98.9606 9.3504 1 5 98.9606 9.3504 INE982D14802 GODREJ AND BOYCE 90D 27-Mar-17 99.3030 6.0998 1 5 99.3030 6.0998 INE891K14CN5 AXIS FIN 72D 30-Mar-17 99.1747 6.7498 1 5 99.1747 6.7498 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.1565 6.7499 1 25 99.1565 6.7499 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK58D 31-Mar-17 99.2305 6.2899 1 5 99.2305 6.2899 INE114A14DS0 SAIL 87D 13-Apr-17 98.9486 6.5735 1 500 98.9486 6.5735 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 98.5091 6.8199 2 185 98.5091 6.8199 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 98.5094 6.5750 1 100 98.5094 6.5750 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.4042 7.1001 1 50 97.4042 7.1001 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 96.7863 7.3899 2 100 96.7863 7.3899 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 95.2143 7.2801 2 50 95.2143 7.2801 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 94.9307 7.3000 1 75 94.9307 7.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com