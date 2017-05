Feb 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE121A14NK1 CHOLAMANDALAM 60D 20-Feb-17 99.9548 5.5018 1 100 99.9548 5.5018 INE556F14DW3 SIDBI 83D 20-Feb-17 99.9671 4.0042 1 80 99.9671 4.0042 INE588J14598 IL AND FS SEC 91D 20-Feb-17 99.9524 5.7941 1 50 99.9524 5.7941 INE514E14LF3 EXIM 250D 20-Feb-17 99.9651 4.2476 1 25 99.9651 4.2476 INE657N14IU6 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Feb-17 99.9597 4.9051 1 25 99.9597 4.9051 INE146O14207 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 20-Feb-17 99.9415 7.1217 1 5 99.9415 7.1217 INE248U14554 IIFL WEALTH FIN 60D 21-Feb-17 99.9836 5.9870 2 150 99.9836 5.9870 INE866I14SP2 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Feb-17 99.9826 6.3521 2 125 99.9826 6.3521 INE121A14ME6 CHOLAMANDALAM 365D 21-Feb-17 99.9339 6.0365 2 105 99.9343 5.9991 INE477L14905 INDIA INFOLINE HSG 60D 21-Feb-17 99.9826 6.3521 1 70 99.9826 6.3521 INE148I14OV2 INDIABULLS HOUSING 91D 21-Feb-17 99.9270 6.6661 1 25 99.9270 6.6661 INE191S14147 KHYATI REALTORS PVT 90D 23-Feb-17 99.9413 7.1460 1 150 99.9413 7.1460 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.9047 5.8029 1 5 99.9047 5.8029 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 99.8816 6.1810 1 5 99.8816 6.1810 INE742F14BI2 ADANI PORTS AND SPL 207D28-Feb-17 99.8067 6.4265 1 75 99.8067 6.4265 INE101I14BW6 AFCONS INFRAST 210D 28-Feb-17 99.7961 6.7796 1 31 99.7961 6.7796 INE702C14491 APL APOLLO TUBES 57D 28-Feb-17 99.7943 6.8396 1 30 99.7943 6.8396 INE549K14705 MUTHOOT FINCORP 27D 28-Feb-17 99.7573 8.0728 2 26 99.7573 8.0728 INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.7970 6.7496 1 5 99.7970 6.7496 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.6986 6.4908 1 300 99.6986 6.4908 INE134E14832 PFC 31D 6-Mar-17 99.7685 6.0495 1 300 99.7685 6.0495 INE081A14544 TATA STEEL 67D 10-Mar-17 99.6731 6.6505 1 5 99.6731 6.6505 INE110L14BY7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Mar-17 99.5662 6.3611 1 100 99.5662 6.3611 INE660N14829 S. D. CORPORATION 88D 17-Mar-17 99.4493 7.2185 1 50 99.4493 7.2185 INE205A14HF4 VEDANTA 90D 20-Mar-17 99.4849 6.7495 1 5 99.4849 6.7495 INE110L14CI8 RELIANCE JIO INFO 50D 24-Mar-17 99.4204 6.6496 1 5 99.4204 6.6496 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK58D 31-Mar-17 99.3176 6.4304 1 25 99.3176 6.4304 INE008I14GX0 COX AND KINGS 88D 28-Apr-17 98.5634 7.6000 1 10 98.5634 7.6000 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 98.4811 6.9500 2 775 98.4811 6.9500 INE202B14JH1 DHFL 90D 10-May-17 98.4164 7.1624 1 25 98.4164 7.1624 INE522D14EM9 MANAPPURAM FIN 364D 19-May-17 98.1404 7.6002 2 140 98.1404 7.6002 INE522D14EM9 MANAPPURAM FIN 364D 19-May-17 98.2006 7.6002 1 25 98.2006 7.6002 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 98.1631 7.1147 1 15 98.1631 7.1147 INE722A14998 SHRIRAM CITY UNION 128D 26-May-17 98.0725 7.3200 2 75 98.0725 7.3200 INE756I14AF4 HDB FIN SERV 214D 30-May-17 98.0491 7.1201 1 100 98.0491 7.1201 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.8928 7.0150 1 25 97.8928 7.0150 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.5607 7.0200 1 10 97.5607 7.0200 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 95.3299 7.2100 2 50 95.3299 7.2100 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 94.5890 7.2000 1 100 94.5890 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com