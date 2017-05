Feb 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14PC9 INDIABULLS HOUSING 87D 23-Feb-17 99.9832 6.1302 4 390 99.9829 6.2426 INE831R14512 ADITYA BIRLA HOUSING 83D23-Feb-17 99.9833 6.0965 2 260 99.9833 6.0965 INE722A14956 SHRIRAM CITY UNION 90D 23-Feb-17 99.9832 6.1239 2 200 99.9830 6.2061 INE019A14999 JSW STEEL 90D 23-Feb-17 99.9836 5.9870 1 120 99.9836 5.9870 INE144H14AN9 DEUTSCHE INVEST 91D 23-Feb-17 99.9818 6.6442 1 120 99.9818 6.6442 INE866I14SL1 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Feb-17 99.9832 6.1330 2 115 99.9832 6.1330 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 99.9833 6.0965 1 70 99.9833 6.0965 INE296A14KX0 BAJAJ FIN 91D 23-Feb-17 99.9833 6.0965 1 45 99.9833 6.0965 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 99.9833 6.1127 2 45 99.9833 6.0965 INE289B14BE2 GIC HOUSING FIN 84D 23-Feb-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE978J14EH0 TURQUOISE INVEST 91D 23-Feb-17 99.9829 6.2426 2 20 99.9829 6.2426 INE774D14LE8 MAH AND MAH FIN 91D 24-Feb-17 99.9834 3.0300 6 300 99.9834 3.0300 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 99.9744 4.6642 2 50 99.9830 3.1030 INE144H14AO7 DEUTSCHE INVEST 87D 24-Feb-17 99.9823 3.2308 1 25 99.9823 3.2308 INE121H14FJ4 IL AND FS FIN SERV 145D 27-Feb-17 99.9027 7.1098 1 50 99.9027 7.1098 INE523H14YH6 JM FIN PRODUCTS 91D 27-Feb-17 99.9117 6.4516 1 50 99.9117 6.4516 INE020B14458 REC 28D 28-Feb-17 99.9015 5.9980 2 425 99.9015 5.9980 INE891K14CH7 AXIS FIN 91D 28-Feb-17 99.8998 6.1016 1 145 99.8998 6.1016 INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.9078 6.7392 2 120 99.9076 6.7514 INE523E14PL3 L AND T FIN 362D 28-Feb-17 99.8974 6.2479 1 100 99.8974 6.2479 INE651J14404 JM FIN CREDIT SOL 362D 28-Feb-17 99.8784 7.4063 1 100 99.8784 7.4063 INE423A14AZ6 ADANI ENTERPRISES 83D 28-Feb-17 99.8424 9.6025 1 100 99.8424 9.6025 INE872A14JI1 SREI INFRAST FIN 26D 28-Feb-17 99.8736 7.6991 1 75 99.8736 7.6991 INE881J14LA6 SREI EQUIPMENT FIN 57D 28-Feb-17 99.8752 7.6015 1 50 99.8752 7.6015 INE423A14AX1 ADANI ENTERPRISES 91D 1-Mar-17 99.8162 9.6015 1 50 99.8162 9.6015 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.8818 6.1706 1 5 99.8818 6.1706 INE134E14832 PFC 31D 6-Mar-17 99.8144 6.1700 1 5 99.8144 6.1700 INE205A14HA5 VEDANTA 90D 8-Mar-17 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE866I14TG9 INDIA INFOLINE FIN 27D 9-Mar-17 99.7105 7.0650 1 500 99.7105 7.0650 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.6397 5.9993 1 5 99.6397 5.9993 INE957N14787 HERO FINCORP 60D 17-Mar-17 99.5930 6.4853 1 45 99.5930 6.4853 INE110L14BZ4 RELIANCE JIO INFO 88D 17-Mar-17 99.6127 6.4506 1 5 99.6127 6.4506 INE756I14AN8 HDB FIN SERV 45D 20-Mar-17 99.5371 6.7898 1 25 99.5371 6.7898 INE915T14097 SUN PHARMA LAB 90D 22-Mar-17 99.5251 6.4506 1 5 99.5251 6.4506 INE657N14JL3 EDELWEISS COMMOD 65D 24-Mar-17 99.4666 6.7495 1 100 99.4666 6.7495 INE110L14CI8 RELIANCE JIO INFO 50D 24-Mar-17 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE657N14FN7 EDELWEISS COMMOD 364D 27-Mar-17 99.4117 6.7500 1 25 99.4117 6.7500 INE891K14CQ8 AXIS FIN 63D 27-Mar-17 99.4117 6.7500 1 5 99.4117 6.7500 INE110L14CJ6 RELIANCE JIO INFO 52D 27-Mar-17 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 99.4204 6.6496 1 5 99.4204 6.6496 INE742F14DH0 ADANI PORTS AND SPL 37D 29-Mar-17 99.3569 6.7500 2 150 99.3569 6.7500 INE742F14DH0 ADANI PORTS AND SPL 37D 29-Mar-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE477S14116 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-17 99.3522 6.7997 1 5 99.3522 6.7997 INE110L14CE7 RELIANCE JIO INFO 90D 30-Mar-17 99.3758 6.5504 1 5 99.3758 6.5504 INE742F14DG2 ADANI PORTS AND SPL 44D 30-Mar-17 99.3654 6.6602 1 5 99.3654 6.6602 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 99.3494 6.6396 2 50 99.3494 6.6396 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK58D 31-Mar-17 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE114A14DX0 SAIL 61D 10-Apr-17 99.1681 6.5147 1 2.2 99.1681 6.5147 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.1495 6.3895 2 27.3 99.1498 6.3874 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE055A14EO2 CENTURY TEXTILES 62D 17-Apr-17 99.0365 6.7000 1 25 99.0365 6.7000 INE556F14EI0 SIDBI 63D 17-Apr-17 99.0579 6.5498 1 5 99.0579 6.5498 INE245A14560 THE TATA POWER 89D 18-Apr-17 99.0257 6.6503 1 5 99.0257 6.6503 INE556F14EK6 SIDBI 60D 18-Apr-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 98.9863 6.6751 2 30 98.9825 6.7001 INE523H14YW5 JM FIN PRODUCTS 91D 21-Apr-17 98.8149 7.6798 1 5 98.8149 7.6798 INE909H14JV9 TATA MOTORS FIN 180D 25-Apr-17 98.8083 7.1003 1 25 98.8083 7.1003 INE804I14OT4 ECL FIN 70D 28-Apr-17 98.7020 7.5000 1 25 98.7020 7.5000 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 98.7020 7.5000 1 25 98.7020 7.5000 INE774D14LQ2 MAH AND MAH FIN 90D 2-May-17 98.6940 7.0000 1 160 98.6940 7.0000 INE217K14BT2 RELIANCE HOME FIN 81D 9-May-17 98.5382 7.1246 1 100 98.5382 7.1246 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 98.5597 6.3499 1 75 98.5597 6.3499 INE296A14JY0 BAJAJ FIN 365D 23-May-17 98.3033 6.9998 1 50 98.3033 6.9998 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 98.2847 7.0001 1 100 98.2847 7.0001 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 97.2365 10.5851 1 50 97.2365 10.5851 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 97.3586 7.3901 1 50 97.3586 7.3901 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 97.3813 7.3799 1 50 97.3813 7.3799 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 97.3673 7.1001 1 50 97.3673 7.1001 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 96.9310 6.6801 1 100 96.9310 6.6801 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 96.7039 7.1499 1 100 96.7039 7.1499 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 94.5544 7.1501 1 200 94.5544 7.1501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 