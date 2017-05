Feb 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14OR8 ECL FIN 28D 28-Feb-17 99.9106 6.5284 2 141.5 99.9080 6.7222 INE148I14PF2 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Feb-17 99.9142 6.2688 3 100 99.9142 6.2688 INE560K14686 PTC INDIA FIN SERV 88D 28-Feb-17 99.9076 6.7514 1 25 99.9076 6.7514 INE872A14JI1 SREI INFRAST FIN 26D 28-Feb-17 99.8951 7.6657 1 15 99.8951 7.6657 INE755K14237 DALMIA CEMENT 273D 1-Mar-17 99.8921 6.5710 1 40 99.8921 6.5710 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.8195 6.0001 1 50 99.8195 6.0001 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.8021 6.5797 1 24 99.8021 6.5797 INE556F14EC3 SIDBI 77D 7-Mar-17 99.8031 6.0009 1 50 99.8031 6.0009 INE560K14736 PTC INDIA FIN SERV 70D 20-Mar-17 99.4889 7.5004 1 25 99.4889 7.5004 INE008I14GZ5 COX AND KINGS 32D 21-Mar-17 99.5038 7.0006 1 50 99.5038 7.0006 INE759E14EA0 L AND T FINCORP 48D 21-Mar-17 99.5828 6.9507 1 5 99.5828 6.9507 INE486A14AV2 CESC 90D 22-Mar-17 99.5277 6.4151 1 200 99.5277 6.4151 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.5516 6.8501 1 5 99.5516 6.8501 INE657N14JL3 EDELWEISS COMMOD 65D 24-Mar-17 99.4862 6.5002 2 100 99.4862 6.5002 INE657N14JL3 EDELWEISS COMMOD 65D 24-Mar-17 99.5398 6.7500 1 5 99.5398 6.7500 INE657N14FN7 EDELWEISS COMMOD 364D 27-Mar-17 99.4334 6.4996 1 25 99.4334 6.4996 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE742F14DG2 ADANI PORTS AND SPL44D 30-Mar-17 99.4300 6.7498 1 5 99.4300 6.7498 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 99.3630 6.4999 4 700 99.3630 6.4999 INE742F14CR1 ADANI PORTS AND SPL 90D 6-Apr-17 99.3484 6.2998 1 5 99.3484 6.2998 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.1869 6.8003 1 5 99.1869 6.8003 INE055A14EO2 CENTURY TEXTILES AND 62D17-Apr-17 99.0365 6.7000 2 50 99.0365 6.7000 INE556F14EK6 SIDBI 60D 18-Apr-17 99.1444 6.2998 1 5 99.1444 6.2998 INE094O14886 DAIMLER FIN SERV 364D 19-Apr-17 98.9766 7.4001 1 5 98.9766 7.4001 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 98.9825 6.7001 2 50 98.9825 6.7001 INE860H14XS1 ADITYA BIRLA FIN 84D 28-Apr-17 98.7892 6.9900 1 150 98.7892 6.9900 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 98.6090 6.8650 2 425 98.6090 6.8650 INE202B14JH1 DHFL 90D 10-May-17 98.5483 7.0747 1 25 98.5483 7.0747 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 98.6273 6.3501 1 75 98.6273 6.3501 INE148I14QG8 INDIABULLS HOUSING 90D 23-May-17 98.2956 7.1112 1 50 98.2956 7.1112 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 98.2546 7.1251 1 100 98.2546 7.1251 INE974L14042 AMBADI INVESTMENTS365D 25-May-17 98.1705 7.4749 1 13 98.1705 7.4749 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 98.2237 7.1747 1 1.8 98.2237 7.1747 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 97.4217 6.9999 2 175 97.4217 6.9999 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 94.6950 7.2000 1 50 94.6950 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com