May 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.9831 6.1695 2 345 99.9831 6.1695 INE033L14FW6 TATA CAP HOUSING FIN88D 5-May-17 99.9829 6.2426 1 110 99.9829 6.2426 INE148I14QC7 INDIABULLS HOUSING 88D 5-May-17 99.9829 6.2426 1 40 99.9829 6.2426 INE738C14CZ9 BHARAT ALUMINIUM 87D 5-May-17 99.9826 6.3521 1 25 99.9826 6.3521 INE115A14508 LIC HOUSING FIN 60D 8-May-17 99.9299 6.4011 1 85 99.9299 6.4011 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.9312 6.2849 2 35 99.9310 6.3006 INE013A14A26 RELIANCE CAP 89D 8-May-17 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.9124 6.4004 1 430 99.9124 6.4004 INE331A14EE8 THE RAMCO CEMENTS 30D 11-May-17 99.8769 6.4267 1 200 99.8769 6.4267 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.8105 6.2999 3 645 99.8105 6.2999 INE909H14LD3 TATA MOTORS FIN 46D 15-May-17 99.8176 6.6700 1 250 99.8176 6.6700 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 99.7933 6.3001 2 250 99.7933 6.3001 INE306N14JZ7 TATA CAP FIN SERV 89D 16-May-17 99.7835 6.5995 3 240 99.7835 6.5995 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 99.7773 6.2671 2 30 99.7832 6.1003 INE296A14JW4 BAJAJ FIN 365D 19-May-17 99.7483 6.1402 1 10 99.7483 6.1402 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.5800 6.9976 1 50 99.5800 6.9976 INE019A14AR9 JSW STEEL 88D 26-May-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE202B14JL3 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-May-17 99.5602 6.4494 1 200 99.5602 6.4494 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.5321 6.5995 1 100 99.5321 6.5995 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.3630 8.9998 2 39 99.3630 8.9998 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.5032 6.7495 1 280 99.5032 6.7495 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.5032 6.7495 3 280 99.5032 6.7495 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.5142 6.5994 1 100 99.5142 6.5994 INE008I14HR0 COX AND KINGS 68D 5-Jun-17 99.4056 6.8204 1 25 99.4056 6.8204 INE205A14IE5 VEDANTA 91D 7-Jun-17 99.4120 6.3497 1 25 99.4120 6.3497 INE501G14332 HT MEDIA 90D 8-Jun-17 99.4016 6.2780 1 100 99.4016 6.2780 INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.3577 6.0501 1 5 99.3577 6.0501 INE414G14FE6 MUTHOOT FIN 90D 19-Jun-17 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.1953 6.3000 1 125 99.1953 6.3000 INE244L14834 INDIABULLS COMMER 92D 20-Jun-17 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.1953 6.3000 1 5 99.1953 6.3000 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE018A14EL6 LARSEN AND TOUBRO 317D 23-Jun-17 99.1471 6.2797 1 245 99.1471 6.2797 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.1736 6.2071 1 25 99.1736 6.2071 INE267A14176 HINDUSTAN ZINC 91D 26-Jun-17 99.1220 6.1002 1 50 99.1220 6.1002 INE066P14584 INOX WIND 60D 27-Jun-17 98.6879 8.9867 1 100 98.6879 8.9867 INE085A14CF1 CHAMBAL FERT 83D 27-Jun-17 99.0722 6.3300 2 25 99.0722 6.3300 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE763G14EF6 ICICI SECURITIES 78D 30-Jun-17 98.9691 6.6701 1 50 98.9691 6.6701 INE165K14452 JHAJJAR POWER 64D 5-Jul-17 98.8316 6.9598 1 25 98.8316 6.9598 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.1404 6.6501 1 25 98.1404 6.6501 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 95.5620 7.0925 1 100 95.5620 7.0925 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 95.6050 7.0501 1 100 95.6050 7.0501 INE722A14AK3 SHRIRAM CITY UNION 364D 1-Mar-18 94.1388 7.5500 1 100 94.1388 7.5500 INE722A14AK3 SHRIRAM CITY UNION 364D 1-Mar-18 94.2665 7.4000 1 100 94.2665 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com