May 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14HU3 VEDANTA 88D 9-May-17 99.9825 6.3886 1 350 99.9825 6.3886 INE085A14CB0 CHAMBAL FERTILISERS 60D 9-May-17 99.9825 6.3886 2 250 99.9825 6.3886 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.9822 6.4982 4 225 99.9822 6.4982 INE870H14CQ8 NETWORK18 MEDIA 90D 9-May-17 99.9819 6.6077 1 85 99.9819 6.6077 INE514E14LW8 EXIM 34D 9-May-17 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE301A14DT1 RAYMOND 89D 9-May-17 99.9822 6.4982 1 40 99.9822 6.4982 INE484J14BI3 GODREJ PROPERTIES 88D 9-May-17 99.9822 6.4982 1 35 99.9822 6.4982 INE013A14A59 RELIANCE CAP 88D 9-May-17 99.9818 6.6442 1 30 99.9818 6.6442 INE248U14638 IIFL WEALTH FIN 87D 11-May-17 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.9278 6.5930 1 100 99.9278 6.5930 INE191S14162 KHYATI REALTORS 90D 15-May-17 99.8826 7.1502 1 200 99.8826 7.1502 INE205A14HX7 VEDANTA 89D 16-May-17 99.8610 6.3507 1 200 99.8610 6.3507 INE774D14LT6 MAH AND MAH FIN 89D 16-May-17 99.8545 6.6481 3 80 99.8545 6.6481 INE522D14FM6 MANAPPURAM FIN 91D 16-May-17 99.8545 6.6481 1 25 99.8545 6.6481 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.8437 6.3488 1 250 99.8437 6.3488 INE053T14683 ONGC MANGALORE 90D 18-May-17 99.8263 6.3511 1 100 99.8263 6.3511 INE657N14JY6 EDELWEISS COMMOD 88D 19-May-17 99.7898 6.9895 1 1000 99.7898 6.9895 INE804I14OU2 ECL FIN 88D 19-May-17 99.7898 6.9895 1 500 99.7898 6.9895 INE532F14YJ7 EDELWEISS FIN SERV 21D 19-May-17 99.7898 6.9895 1 500 99.7898 6.9895 INE763G14DZ6 ICICI SECURITIES 60D 19-May-17 99.7985 6.6996 1 50 99.7985 6.6996 INE978J14ET5 TURQUOISE INVEST 89D 22-May-17 99.7418 6.7491 1 50 99.7418 6.7491 INE641O14579 PIRAMAL FIN 60D 22-May-17 99.7189 7.3493 2 50 99.7189 7.3493 INE722A14AI7 SHRIRAM CITY UNION 89D 23-May-17 99.7352 6.4606 1 25 99.7352 6.4606 INE296A14JY0 BAJAJ FIN 365D 23-May-17 99.7608 6.2512 1 5 99.7608 6.2512 INE657N14KT4 EDELWEISS COMMOD 22D 24-May-17 99.7135 6.9915 1 150 99.7135 6.9915 INE532F14YL3 EDELWEISS FIN SERV 22D 24-May-17 99.7135 6.9915 1 150 99.7135 6.9915 INE248U14794 IIFL WEALTH FIN 27D 25-May-17 99.7202 6.4008 1 5 99.7202 6.4008 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.6754 6.9920 3 450 99.6754 6.9920 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.6754 6.9920 1 300 99.6754 6.9920 INE301A14DU9 RAYMOND 88D 26-May-17 99.6805 6.4995 1 50 99.6805 6.4995 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.6683 6.7485 1 25 99.6683 6.7485 INE657N14KA4 EDELWEISS COMMOD 88D 26-May-17 99.6810 6.4893 1 15 99.6810 6.4893 INE202B14JK5 DHFL 88D 26-May-17 99.7190 6.0502 1 5 99.7190 6.0502 INE165K14445 JHAJJAR POWER 60D 29-May-17 99.6217 6.6002 1 100 99.6217 6.6002 INE053T14725 ONGC MANGALORE 90D 29-May-17 99.6388 6.3008 1 100 99.6388 6.3008 INE248U14737 IIFL WEALTH FIN 84D 29-May-17 99.6505 6.4007 1 5 99.6505 6.4007 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.4610 8.9910 1 25 99.4610 8.9910 INE872A14JZ5 SREI INFRAST FIN 29D 31-May-17 99.5302 7.4907 1 25 99.5302 7.4907 INE909H14LF8 TATA MOTORS FIN 60D 2-Jun-17 99.5703 6.3007 1 200 99.5703 6.3007 INE331A14EI9 THE RAMCO CEMENTS 28D 2-Jun-17 99.5500 6.5997 1 75 99.5500 6.5997 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.5595 6.4598 1 20 99.5595 6.4598 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.6038 6.0495 1 5 99.6038 6.0495 INE860H14YD1 ADITYA BIRLA FIN 61D 5-Jun-17 99.5190 6.3005 1 200 99.5190 6.3005 INE891D14OX4 REDINGTON INDIA 60D 6-Jun-17 99.5061 6.2472 1 75 99.5061 6.2472 INE851M14FE7 VOLKSWAGEN FIN 60D 6-Jun-17 99.4852 6.5129 1 30 99.4852 6.5129 INE081A14569 TATA STEEL 90D 8-Jun-17 99.5011 6.1004 1 5 99.5011 6.1004 INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.4846 6.0999 1 5 99.4846 6.0999 INE001A14QP7 HDFC 90D 12-Jun-17 99.4350 6.0999 1 5 99.4350 6.0999 INE205A14IK2 VEDANTA 91D 19-Jun-17 99.3250 6.0500 1 5 99.3250 6.0500 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 99.2610 6.3196 1 100 99.2610 6.3196 INE027E14BK7 L AND T FIN 364D 20-Jun-17 99.2689 6.4004 1 5 99.2689 6.4004 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.2171 6.4003 1 5 99.2171 6.4003 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.1316 6.3949 1 50 99.1316 6.3949 INE066P14584 INOX WIND 60D 27-Jun-17 98.8193 8.9001 1 5 98.8193 8.9001 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 99.1244 6.2003 1 5 99.1244 6.2003 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.6062 9.7345 1 5 98.6062 9.7345 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.8645 6.5503 1 300 98.8645 6.5503 INE688I14DP2 CAP FIRST 365D 19-Jul-17 98.5440 7.4902 1 5 98.5440 7.4902 INE691I14ET6 L AND T INFRAST FIN 360D29-Sep-17 97.3294 6.9550 1 25 97.3294 6.9550 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 97.0982 7.5751 1 15 97.0982 7.5751 INE087M14074 BAHADUR CHAND 260D 8-Dec-17 95.7880 7.4999 1 100 95.7880 7.4999 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.5096 6.8400 1 100 94.5096 6.8400 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 94.2283 7.0750 1 70 94.2283 7.0750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com