May 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE248U14638 IIFL WEALTH FIN 87D 11-May-17 99.9644 6.4993 1 95 99.9644 6.4993 INE110L14CL2 RELIANCE JIO INFO 91D 11-May-17 99.9651 6.3738 2 80 99.9652 6.3532 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.9455 6.6308 3 770 99.9458 6.5979 INE094A14CG1 HPCL 63D 12-May-17 99.9474 6.4030 1 380 99.9474 6.4030 INE110L14CM0 RELIANCE JIO INFO 88D 12-May-17 99.9478 6.3543 1 175 99.9478 6.3543 INE289B14BL7 GIC HOUSING FIN 79D 12-May-17 99.9460 6.5735 1 150 99.9460 6.5735 INE824H14245 JULIUS BAER CAP 91D 12-May-17 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE102D14179 GODREJ CONSUMER 88D 12-May-17 99.9470 6.4518 1 50 99.9470 6.4518 INE445L14506 NABHA POWER 59D 12-May-17 99.9462 6.5492 1 50 99.9462 6.5492 INE742F14AY1 ADANI PORTS AND 361D 15-May-17 99.8924 6.5527 1 110 99.8924 6.5527 INE012I14GU8 JM FIN SERV 90D 15-May-17 99.8823 7.1685 1 35 99.8823 7.1685 INE523H14VQ3 JM FIN PRODUCTS 360D 15-May-17 99.8823 7.1685 1 30 99.8823 7.1685 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.8946 6.4186 1 25 99.8946 6.4186 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.8770 6.4215 13 1455 99.8770 6.4215 INE523H14ZY8 JM FIN PRODUCTS 14D 16-May-17 99.8627 7.1691 1 900 99.8627 7.1691 INE901W14067 JM FIN CAP 14D 16-May-17 99.8627 7.1691 1 100 99.8627 7.1691 INE657K14FS2 RHC HOLDING PRIVATE 19D 16-May-17 99.7709 11.9734 1 10 99.7709 11.9734 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 99.8770 6.4215 1 10 99.8770 6.4215 INE866I14TZ9 INDIA INFOLINE FIN 15D 17-May-17 99.8927 6.5344 1 1000 99.8927 6.5344 INE233A14IX7 GODREJ INDUSTRIES 89D 17-May-17 99.8577 6.5017 2 90 99.8577 6.5017 INE523E14QO5 FAMILY CREDIT 180D 17-May-17 99.8468 7.0005 1 75 99.8468 7.0005 INE053T14683 ONGC MANGALORE 90D 18-May-17 99.8402 6.4912 1 75 99.8402 6.4912 INE053T14691 ONGC MANGALORE 88D 19-May-17 99.8268 6.3328 1 75 99.8268 6.3328 INE523H14WK4 JM FIN PRODUCTS 304D 22-May-17 99.7425 7.2480 4 650 99.7427 7.2428 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.7934 6.8696 1 175 99.7934 6.8696 INE901W14034 JM FIN CAP 24D 22-May-17 99.7424 7.2513 1 100 99.7424 7.2513 INE582L14BE9 TATA HOUSING DEVP 91D 22-May-17 99.7655 6.5995 1 100 99.7655 6.5995 INE296A14JY0 BAJAJ FIN 365D 23-May-17 99.7746 6.8714 1 50 99.7746 6.8714 INE657N14KT4 EDELWEISS COMMOD22D 24-May-17 99.7136 6.9891 2 700 99.7136 6.9891 INE866I14TY2 INDIA INFOLINE FIN 27D 25-May-17 99.7288 7.0898 1 500 99.7288 7.0898 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.6555 7.4227 6 1575 99.6057 8.4994 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.6671 8.1276 2 1000 99.6671 8.1276 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.6493 7.5573 3 800 99.6057 8.4994 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.6813 7.7791 3 750 99.7098 7.0821 INE061F14776 FORTIS HEALTHCARE 88D 26-May-17 99.7028 6.4001 1 50 99.7028 6.4001 INE657N14KA4 EDELWEISS COMMOD 88D 26-May-17 99.6986 6.4908 1 15 99.6986 6.4908 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.6623 6.8710 1 100 99.6623 6.8710 INE891K14DD4 AXIS FIN 57D 30-May-17 99.6437 6.8692 1 150 99.6437 6.8692 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.4855 8.9887 1 22 99.4855 8.9887 INE389H14BU3 KEC INTERNATIONAL 61D 30-May-17 99.6274 6.5004 1 10 99.6274 6.5004 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.5952 6.7433 2 280 99.5952 6.7433 INE094A14CO5 HPCL 23D 31-May-17 99.6560 6.2997 1 150 99.6560 6.2997 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.5950 6.7469 3 130 99.5948 6.7500 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.5948 6.7500 1 100 99.5948 6.7500 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.6250 6.8695 1 100 99.6250 6.8695 INE872A14JZ5 SREI INFRAST FIN 29D 31-May-17 99.5506 7.4896 1 20 99.5506 7.4896 INE059B14HL1 SIMPLEX INFRASTS 29D 31-May-17 99.4376 9.3835 1 3 99.4376 9.3835 INE069A14ID7 ADITYA BIRLA NUVO 91D 1-Jun-17 99.6371 6.3305 1 150 99.6371 6.3305 INE774D14LX8 MAH AND MAH FIN 92D 2-Jun-17 99.5876 6.8704 1 100 99.5876 6.8704 INE140A14LQ2 PIRAMAL ENTERPRISES365D 2-Jun-17 99.5679 6.6000 1 30 99.5679 6.6000 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.5948 6.7500 1 5 99.5948 6.7500 INE854D14043 UNITED SPIRITS 180D 7-Jun-17 99.5508 6.0999 1 5 99.5508 6.0999 INE110L14DA3 RELIANCE JIO INFO 74D 9-Jun-17 99.4720 6.2498 1 5 99.4720 6.2498 INE053F14054 IRFC 104D 15-Jun-17 99.4043 6.2495 1 5 99.4043 6.2495 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.3086 6.0504 2 125 99.3086 6.0504 INE978J14EZ2 TURQUOISE INVEST 70D 20-Jun-17 99.2442 6.6183 1 75 99.2442 6.6183 INE169A14DK1 COROMANDEL INTER 78D 20-Jun-17 99.3359 6.1004 1 5 99.3359 6.1004 INE261F14BH5 NABARD 82D 20-Jun-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE704I14908 BARCLAYS INVEST 81D 20-Jun-17 99.3143 6.3002 1 5 99.3143 6.3002 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.2860 6.2496 1 5 99.2860 6.2496 INE169A14DL9 COROMANDEL INTER 61D 27-Jun-17 99.2143 6.1500 1 5 99.2143 6.1500 INE066P14584 INOX WIND 60D 27-Jun-17 98.8194 8.8993 1 5 98.8194 8.8993 INE399L14372 ADANI GAS 90D 28-Jun-17 99.0588 6.9360 1 40 99.0588 6.9360 INE580B14GK0 GRUH FIN 79D 28-Jun-17 99.1861 6.2398 1 5 99.1861 6.2398 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.6325 9.7319 1 55 98.6325 9.7319 INE033L14GF9 TATA CAP HOUSING FIN 64D30-Jun-17 99.1511 6.2500 1 5 99.1511 6.2500 INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 99.0185 6.7000 1 5 99.0185 6.7000 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 98.9275 6.8225 1 50 98.9275 6.8225 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.8821 6.5499 1 116.5 98.8821 6.5499 INE102D14195 GODREJ CONSUMER 90D 3-Aug-17 98.5105 6.5701 1 5 98.5105 6.5701 INE180K14329 BHARAT FIN INCLUSION365D17-Oct-17 96.2737 8.7748 1 90 96.2737 8.7748 INE094O14AE1 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Dec-17 95.7322 7.2000 1 100 95.7322 7.2000 INE094O14AE1 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Dec-17 95.7684 7.1999 1 50 95.7684 7.1999 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.5524 6.8499 1 150 94.5524 6.8499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 