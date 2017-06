May 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.9823 6.4625 4 690 99.9822 6.4982 INE121H14GN4 IL AND FS FIN SERV 59D 12-May-17 99.9816 6.7172 2 125 99.9816 6.7172 INE028E14BU4 KOTAK SECURITIES 58D 12-May-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE445L14506 NABHA POWER 59D 12-May-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE403G14IL8 STANDARD CHARTERED 88D 12-May-17 99.9805 7.1189 1 100 99.9805 7.1189 INE110L14CM0 RELIANCE JIO INFO 88D 12-May-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.9299 6.4011 6 750 99.9299 6.4011 INE053T14675 ONGC MANGALORE 90D 15-May-17 99.9299 6.4011 3 300 99.9299 6.4011 INE438A14IJ1 APOLLO TYRES 60D 15-May-17 99.9283 6.5473 1 75 99.9283 6.5473 INE657K14FS2 RHC HOLDING PRIVATE 19D 16-May-17 99.8364 11.9624 1 10 99.8364 11.9624 INE891K14CX4 AXIS FIN 75D 17-May-17 99.8872 6.8697 2 200 99.8872 6.8697 INE248U14661 IIFL WEALTH FIN 90D 17-May-17 99.8939 6.4613 3 95 99.8939 6.4613 INE851M14EY8 VOLKSWAGEN FIN 89D 17-May-17 99.8916 6.6015 1 50 99.8916 6.6015 INE296A14KR2 BAJAJ FIN 181D 17-May-17 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 99.8784 6.3483 1 75 99.8784 6.3483 INE660A14OQ3 SUNDARAM FIN 364D 19-May-17 99.8556 6.5978 1 50 99.8556 6.5978 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.8045 6.4998 2 290 99.8045 6.4998 INE523H14WK4 JM FIN PRODUCTS 304D 22-May-17 99.7910 6.9495 2 100 99.7910 6.9495 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE296A14JY0 BAJAJ FIN 365D 23-May-17 99.7868 6.4987 2 145 99.7868 6.4987 INE804I14PF0 ECL FIN 60D 23-May-17 99.8075 6.3998 1 5 99.8075 6.3998 INE975F14LY4 KOTAK MAH INVEST 61D 24-May-17 99.7559 6.8703 1 100 99.7559 6.8703 INE466L14270 IIFL WEALTH MANAGE 27D 25-May-17 99.7253 7.1824 3 1100 99.6560 8.9995 INE466L14270 IIFL WEALTH MANAGE 27D 25-May-17 99.6805 8.9993 1 900 99.6805 8.9993 INE866I14TY2 INDIA INFOLINE FIN 27D 25-May-17 99.6560 8.9995 1 500 99.6560 8.9995 INE296A14KY8 BAJAJ FIN 181D 25-May-17 99.7341 6.9509 1 25 99.7341 6.9509 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.6315 9.0000 1 250 99.6315 9.0000 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.7121 6.1992 1 5 99.7121 6.1992 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.5345 8.9843 1 15 99.5345 8.9843 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.6504 6.7396 1 250 99.6504 6.7396 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.6316 6.7487 2 175 99.6320 6.7408 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.6315 6.7500 1 35 99.6315 6.7500 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.6503 6.7413 2 35 99.6504 6.7396 INE641O14520 PIRAMAL FIN 90D 1-Jun-17 99.6392 6.2938 1 100 99.6392 6.2938 INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.5615 6.4303 1 25 99.5615 6.4303 INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE657N14KJ5 EDELWEISS COMMOD 86D 15-Jun-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE641O14587 PIRAMAL FIN 78D 16-Jun-17 99.3882 6.4195 1 5 99.3882 6.4195 INE178A14BN0 CPCL 62D 19-Jun-17 99.3278 6.5004 1 25 99.3278 6.5004 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.3295 6.1596 1 25 99.3295 6.1596 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.2844 6.4168 2 30 99.2840 6.4201 INE148I14RB7 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Jun-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE187C14149 MURUGAPPA HOLDINGS88D 23-Jun-17 99.0893 7.8014 1 1.6 99.0893 7.8014 INE414G14FG1 MUTHOOT FIN 90D 27-Jun-17 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.1072 6.8502 1 25 99.1072 6.8502 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.1686 6.2450 1 1.6 99.1686 6.2450 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.1455 6.4200 1 25 99.1455 6.4200 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.7220 9.4502 1 5 98.7220 9.4502 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 98.6329 6.5702 1 250 98.6329 6.5702 INE071G14AM8 ICICI HOME FIN 144D 1-Aug-17 98.5280 6.6501 1 100 98.5280 6.6501 INE245A14602 THE TATA POWER 90D 2-Aug-17 98.5236 6.5899 1 200 98.5236 6.5899 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 96.0933 6.8700 1 15 96.0933 6.8700 INE094O14AE1 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Dec-17 95.8059 7.1333 2 150 95.7121 7.3000 INE523E14QW8 FAMILY CREDIT 364D 22-Dec-17 95.8210 7.0749 1 50 95.8210 7.0749 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 95.3095 7.1000 1 150 95.3095 7.1000 INE756I14AQ1 HDB FIN SERV 364D 27-Feb-18 94.6253 7.1000 1 150 94.6253 7.1000 INE660A14QK1 SUNDARAM FIN 364D 1-Mar-18 94.5905 7.0999 1 100 94.5905 7.0999 INE774D14LZ3 MAH AND MAH FIN 365D 7-Mar-18 94.4862 7.0999 1 200 94.4862 7.0999 INE442K14158 INDUS TOWERS 309D 14-Mar-18 94.3273 7.1500 1 100 94.3273 7.1500 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.5298 6.8800 1 50 94.5298 6.8800 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.5467 6.8799 1 50 94.5467 6.8799 INE442K14166 INDUS TOWERS 324D 29-Mar-18 94.0666 7.1500 1 75 94.0666 7.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com