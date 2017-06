May 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE477S14124 TATA MOTORS FIN SOL 76D15-May-17 99.9437 6.8537 3 275 99.9437 6.8537 INE438A14IJ1 APOLLO TYRES 60D 15-May-17 99.9482 6.3056 3 200 99.9482 6.3056 INE854D14035 UNITED SPIRITS 180D 15-May-17 99.9478 6.3543 1 140 99.9478 6.3543 INE028E14BQ2 KOTAK SECURITIES 89D 15-May-17 99.9466 6.5005 3 120 99.9466 6.5005 INE909H14LD3 TATA MOTORS FIN 46D 15-May-17 99.9446 6.7441 1 100 99.9446 6.7441 INE523H14VQ3 JM FIN PRODUCTS 360D 15-May-17 99.9425 6.9999 2 30 99.9425 6.9999 INE916D14YH1 KOTAK MAH PRIME 325D 15-May-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.9474 6.4030 1 20 99.9474 6.4030 INE641O14447 PIRAMAL FIN 89D 16-May-17 99.9286 6.5179 2 45 99.9288 6.5016 INE522D14FM6 MANAPPURAM FIN 91D 16-May-17 99.9288 6.5016 1 40 99.9288 6.5016 INE860H14WX3 ADITYA BIRLA FIN 180D 16-May-17 99.9288 6.5016 1 25 99.9288 6.5016 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.9117 6.4516 1 80 99.9117 6.4516 INE245A14586 THE TATA POWER 89D 17-May-17 99.9110 6.5028 1 50 99.9110 6.5028 INE053T14691 ONGC MANGALORE 88D 19-May-17 99.8788 6.3274 1 75 99.8788 6.3274 INE522D14EM9 MANAPPURAM FIN 364D 19-May-17 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.8277 6.2998 6 395 99.8277 6.2998 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.8222 6.5013 1 200 99.8222 6.5013 INE091A14923 NIRMA 61D 22-May-17 99.8277 6.2998 1 25 99.8277 6.2998 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.8111 6.2799 1 250 99.8111 6.2799 INE028E14BT6 KOTAK SECURITIES 84D 26-May-17 99.7421 6.7412 1 100 99.7421 6.7412 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.6901 6.6744 1 50 99.6901 6.6744 INE414G14EZ4 MUTHOOT FIN 90D 29-May-17 99.6731 7.0418 1 33 99.6731 7.0418 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.5590 8.9821 1 5 99.5590 8.9821 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.6805 6.4995 1 5 99.6805 6.4995 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.7056 6.7358 1 100 99.7056 6.7358 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.5774 8.1522 2 40 99.5337 8.9998 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.7250 6.2907 1 20 99.7250 6.2907 INE957N14845 HERO FINCORP 56D 31-May-17 99.6807 6.1536 1 3.5 99.6807 6.1536 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.6280 6.4907 4 60 99.6259 6.5266 INE261F14BF9 NABARD 91D 5-Jun-17 99.5901 6.2596 1 25 99.5901 6.2596 INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.5948 6.7500 1 25 99.5948 6.7500 INE641O14587 PIRAMAL FIN 78D 16-Jun-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.3261 6.3498 4 300 99.3261 6.3498 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.3261 6.3498 5 250 99.3261 6.3498 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.2746 6.3501 1 200 99.2746 6.3501 INE018A14EL6 LARSEN AND TOUBRO 317D 23-Jun-17 99.3630 5.9999 1 10 99.3630 5.9999 INE066P14584 INOX WIND 60D 27-Jun-17 98.9912 8.6503 1 5 98.9912 8.6503 INE110L14DJ4 RELIANCE JIO INFO 48D 28-Jun-17 99.1257 6.8497 3 200 99.1257 6.8497 INE647A14310 SRF 80D 29-Jun-17 99.2596 6.0503 1 20 99.2596 6.0503 INE236A14GW6 HCL INFOSYSTEMS 87D 29-Jun-17 98.9800 7.8362 1 20 98.9800 7.8362 INE860H14YG4 ADITYA BIRLA FIN 73D 29-Jun-17 99.1686 6.8001 1 5 99.1686 6.8001 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.1683 6.2473 2 330 99.1683 6.2473 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.1165 6.6398 1 75 99.1165 6.6398 INE110L14DG0 RELIANCE JIO INFO 53D 30-Jun-17 99.2495 6.0001 1 10 99.2495 6.0001 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.9348 6.5497 1 150 98.9348 6.5497 INE896L14948 INDOSTAR CAP FIN 165D 8-Sep-17 97.6520 7.3750 1 10 97.6520 7.3750 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 97.6176 6.5500 5 125 97.6176 6.5500 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.5541 6.8700 1 45 94.5541 6.8700 INE442K14158 INDUS TOWERS 309D 14-Mar-18 94.3971 7.1500 1 25 94.3971 7.1500 INE442K14166 INDUS TOWERS 324D 29-Mar-18 94.1437 7.1400 1 150 94.1437 7.1400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com