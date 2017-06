May 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14447 PIRAMAL FIN 89D 16-May-17 99.9808 7.0093 3 240 99.9808 7.0093 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 99.9818 6.6260 3 200 99.9815 6.7537 INE660N14860 S. D. CORPORATION 92D 16-May-17 99.9791 7.6301 1 90 99.9791 7.6301 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE774D14LT6 MAH AND MAH FIN 89D 16-May-17 99.9815 6.7537 2 20 99.9815 6.7537 INE657K14FS2 RHC HOLDING PVT 19D 16-May-17 99.9672 11.9759 1 10 99.9672 11.9759 INE738C14DD4 BHARAT ALU 63D 17-May-17 99.9638 6.6089 9 515 99.9638 6.6089 INE735N14142 BMW INDIA FIN 89D 17-May-17 99.9617 6.9924 1 300 99.9617 6.9924 INE641O14454 PIRAMAL FIN 89D 17-May-17 99.9595 7.3942 1 225 99.9595 7.3942 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.9638 6.6089 1 150 99.9638 6.6089 INE248U14661 IIFL WEALTH FIN 90D 17-May-17 99.9646 6.4628 1 20 99.9646 6.4628 INE691I14FS5 L AND T INFRAST 7D 19-May-17 99.9233 7.0042 8 800 99.9233 7.0042 INE556F14EW1 SIDBI 59D 19-May-17 99.9294 6.4468 3 290 99.9294 6.4468 INE657N14JY6 EDELWEISS COMMOD 88D 19-May-17 99.9266 6.7027 2 65 99.9266 6.7027 INE879F14AM6 INFINA FIN PRIVATE 7D 19-May-17 99.9015 8.9970 1 15 99.9015 8.9970 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.8794 6.2960 1 225 99.8794 6.2960 INE438A14IK9 APOLLO TYRES 27D 22-May-17 99.8736 6.5992 2 30 99.8736 6.5992 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.8588 6.4514 1 50 99.8588 6.4514 INE357L14271 NOMURA CAP (INDIA) 61D 24-May-17 99.8318 6.8329 1 150 99.8318 6.8329 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 99.8181 6.6500 1 150 99.8181 6.6500 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.7541 6.4268 1 140 99.7541 6.4268 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.7060 6.7257 2 190 99.7062 6.7221 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.7064 6.7175 1 25 99.7064 6.7175 INE909H14LF8 TATA MOTORS FIN 60D 2-Jun-17 99.6560 6.9996 2 44 99.6560 6.9996 INE261F14BF9 NABARD 91D 5-Jun-17 99.6414 6.2552 1 25 99.6414 6.2552 INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.5948 6.7500 2 50 99.5948 6.7500 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 99.5466 6.6500 1 125 99.5466 6.6500 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 99.4906 6.2300 1 5 99.4906 6.2300 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.3776 6.3500 2 125 99.3776 6.3500 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 99.3758 6.5504 1 25 99.3758 6.5504 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.4014 6.2801 1 5 99.4014 6.2801 INE069A14IE5 ADITYA BIRLA NUVO 81D 23-Jun-17 99.3145 6.4599 2 225 99.3145 6.4599 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.3361 6.4196 1 5 99.3361 6.4196 INE066P14584 INOX WIND 60D 27-Jun-17 98.9913 8.6495 1 5 98.9913 8.6495 INE101I14CQ6 AFCONS INFRAST 78D 28-Jun-17 99.2459 6.4497 1 5 99.2459 6.4497 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.2192 6.2442 2 170 99.2192 6.2442 INE178A14BO8 CPCL 58D 30-Jun-17 99.2238 6.3451 1 100 99.2238 6.3451 INE114A14ED0 SAIL 91D 10-Jul-17 99.0522 6.3501 1 5 99.0522 6.3501 INE114A14EE8 SAIL 91D 13-Jul-17 99.0010 6.3502 1 5 99.0010 6.3502 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 98.9998 6.2502 1 5 98.9998 6.2502 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 98.4489 6.6100 1 100 98.4489 6.6100 INE857Q14220 TATA CLEANTECH 178D 14-Aug-17 98.2847 7.0001 1 100 98.2847 7.0001 INE849A14049 TRENT 359D 22-Feb-18 94.8520 7.0000 1 100 94.8520 7.0000 INE691I14FK2 L AND T INFRAST FIN 364D 5-Mar-18 94.6231 7.0547 1 0.4 94.6231 7.0547 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com