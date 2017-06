May 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.9819 6.6077 1 300 99.9819 6.6077 INE738C14DD4 BHARAT ALUM 63D 17-May-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE248U14851 IIFL WEALTH FIN 13D 18-May-17 99.9534 8.5000 1 500 99.9534 8.5000 INE486A14AY6 CESC 90D 18-May-17 99.9647 6.4445 1 50 99.9647 6.4445 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 99.9647 6.4445 1 25 99.9647 6.4445 INE027E14CG3 L AND T FIN 179D 19-May-17 99.9417 7.0973 13 1250 99.9417 7.0973 INE804I14OU2 ECL FIN 88D 19-May-17 99.9446 6.7441 1 500 99.9446 6.7441 INE891K14DR4 AXIS FIN 7D 19-May-17 99.9417 7.0973 2 200 99.9417 7.0973 INE556F14EW1 SIDBI 59D 19-May-17 99.9470 6.4518 2 100 99.9470 6.4518 INE053T14691 ONGC MANGALORE 88D 19-May-17 99.9481 6.3178 1 70 99.9481 6.3178 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.8966 6.2967 1 180 99.8966 6.2967 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.8944 6.4308 1 75 99.8944 6.4308 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.8765 6.4476 2 195 99.8765 6.4476 INE514E14LU2 EXIM 62D 24-May-17 99.8588 6.4514 1 125 99.8588 6.4514 INE248U14794 IIFL WEALTH FIN 27D 25-May-17 99.8031 8.0011 1 500 99.8031 8.0011 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 99.8417 6.4301 1 25 99.8417 6.4301 INE657N14KA4 EDELWEISS COM 88D 26-May-17 99.8338 6.7516 1 25 99.8338 6.7516 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.7715 6.4303 1 5 99.7715 6.4303 INE414G14EZ4 MUTHOOT FIN 90D 29-May-17 99.7500 7.0368 1 2 99.7500 7.0368 INE027E14CQ2 L AND T FIN 77D 30-May-17 99.7540 6.4294 1 5 99.7540 6.4294 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.7132 6.9989 3 175 99.7132 6.9989 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.7359 6.9029 2 150 99.7323 6.9981 INE657N14KS6 EDELWEISS COM 33D 31-May-17 99.7132 6.9989 1 100 99.7132 6.9989 INE657N14KS6 EDELWEISS COM 33D 31-May-17 99.7323 6.9981 1 100 99.7323 6.9981 INE531F14CM9 EDELWEISS SEC 33D 31-May-17 99.7132 6.9989 1 30 99.7132 6.9989 INE059B14HL1 SIMPLEX INFRASTS 29D 31-May-17 99.6166 9.3653 1 2 99.6166 9.3653 INE641O14520 PIRAMAL FIN 90D 1-Jun-17 99.7189 6.4307 1 5 99.7189 6.4307 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.7014 6.4303 2 50 99.7014 6.4303 INE580B14GL8 GRUH FIN 60D 9-Jun-17 99.5868 6.3102 1 100 99.5868 6.3102 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 99.5952 6.4501 1 25 99.5952 6.4501 INE573A14383 JK TYRE AND IND 62D 14-Jun-17 99.4867 6.4938 1 200 99.4867 6.4938 INE148I14QT1 INDIABULLS HOUS 86D 15-Jun-17 99.4843 6.3069 1 150 99.4843 6.3069 INE055A14EU9 CENTURY TEXTILES 59D 15-Jun-17 99.4721 6.6795 1 25 99.4721 6.6795 INE657N14KJ5 EDELWEISS COM 86D 15-Jun-17 99.4744 6.6503 1 5 99.4744 6.6503 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.3929 6.3699 1 150 99.3929 6.3699 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.3925 6.0295 1 145 99.3925 6.0295 INE008I14HO7 COX AND KINGS 91D 22-Jun-17 99.2861 7.0932 1 50 99.2861 7.0932 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.3864 6.2596 1 5 99.3864 6.2596 INE860H14YC3 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Jun-17 99.3504 6.4501 1 5 99.3504 6.4501 INE556F14FA4 SIDBI 43D 27-Jun-17 99.3084 6.1998 1 10 99.3084 6.1998 INE501A14BZ7 DEEPAK FERTILIZERS 64D 28-Jun-17 99.2285 6.5997 1 100 99.2285 6.5997 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUS 181D 29-Jun-17 99.2610 6.3196 1 10 99.2610 6.3196 INE657N14KP2 EDELWEISS COM 90D 29-Jun-17 99.2111 6.7497 1 5 99.2111 6.7497 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.2362 6.2430 4 165 99.2362 6.2430 INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 99.1395 6.6002 1 5 99.1395 6.6002 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.0046 6.2199 1 5 99.0046 6.2199 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 98.3748 6.7000 2 250 98.3748 6.7000 INE144H14AY6 DEUTSCHE INVEST 182D 4-Sep-17 97.7454 7.5848 1 50 97.7454 7.5848 INE477A14692 CANFIN HOMES 175D 27-Sep-17 97.5993 6.7001 1 0.9 97.5993 6.7001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com