May 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE486A14AY6 CESC 90D 18-May-17 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE804I14OU2 ECL FIN 88D 19-May-17 99.9619 6.9559 1 75 99.9619 6.9559 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.9134 6.3308 2 125 99.9131 6.3492 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.8957 6.3515 4 400 99.8957 6.3515 INE477A14643 CANFIN HOMES 90D 23-May-17 99.8941 6.4491 2 240 99.8941 6.4491 INE191S14170 KHYATI REALTORS 90D 23-May-17 99.9021 7.1537 1 150 99.9021 7.1537 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.8035 8.9830 2 500 99.8035 8.9830 INE261F14BE2 NABARD 87D 26-May-17 99.8449 6.2999 1 195 99.8449 6.2999 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 99.8388 6.5481 2 100 99.8388 6.5481 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.8176 7.4109 1 30 99.8176 7.4109 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.7892 6.4254 1 350 99.7892 6.4254 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.7708 6.4500 1 50 99.7708 6.4500 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.7322 7.0007 3 225 99.7322 7.0007 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.7322 7.0007 1 120 99.7322 7.0007 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.7322 7.0007 1 100 99.7322 7.0007 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.7513 7.0001 1 75 99.7513 7.0001 INE094A14CO5 HINDUSTAN PETROL 23D 31-May-17 99.7850 6.0495 1 5 99.7850 6.0495 INE891D14OU0 REDINGTON INDIA 60D 2-Jun-17 99.7185 6.4398 1 50 99.7185 6.4398 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.7181 6.4490 1 15 99.7181 6.4490 INE148I14RE1 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-17 99.6854 6.3995 1 5 99.6854 6.3995 INE477L14AH7 INDIA INFOLINE HOUS 60D 9-Jun-17 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE053F14054 IRFC 104D 15-Jun-17 99.5380 6.0505 1 5 99.5380 6.0505 INE013A14B25 RELIANCE CAP 90D 19-Jun-17 99.3934 6.7503 1 50 99.3934 6.7503 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.4507 6.3001 1 5 99.4507 6.3001 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.4265 6.3798 1 5 99.4265 6.3798 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE742F14CV3 ADANI PORTS 147D 21-Jun-17 99.4350 6.0999 1 5 99.4350 6.0999 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.3386 6.7505 4 280 99.3386 6.7505 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.3569 6.7500 1 5 99.3569 6.7500 INE484J14BS2 GODREJ PROPERTIES 91D 28-Jun-17 99.2712 6.3801 1 25 99.2712 6.3801 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.2361 6.3857 2 480 99.2361 6.3857 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.2532 6.2417 1 115 99.2532 6.2417 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUS 63D 30-Jun-17 99.2439 6.3200 1 10 99.2439 6.3200 INE085A14CI5 CHAMBAL FERT 56D 30-Jun-17 99.2111 6.7497 1 5 99.2111 6.7497 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 99.0796 6.9197 3 50 99.0796 6.9197 INE760E14040 TATA INDUSTRIES 89D 11-Jul-17 99.0257 6.6503 1 5 99.0257 6.6503 INE477A14536 CANFIN HOMES 365D 8-Aug-17 98.5455 6.5699 2 300 98.5455 6.5699 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 94.6531 6.8500 1 50 94.6531 6.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com