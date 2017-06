May 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14WK4 JM FIN PRODUCTS 304D 22-May-17 99.9380 7.5500 16 2700 99.9527 5.7576 INE901W14034 JM FIN CAP 24D 22-May-17 99.9293 8.6125 4 950 99.9285 8.7054 INE525R14023 JM FIN PROPERTIES 11D 22-May-17 99.9271 8.8760 3 575 99.9262 8.9856 INE700L14025 CR RETAIL MALLS 11D 22-May-17 99.9268 8.9078 3 450 99.9285 8.7054 INE522H14138 J.M.FIN AND INVEST 10D 22-May-17 99.9262 8.9856 1 140 99.9262 8.9856 INE582L14BE9 TATA HOUSING DEV 91D 22-May-17 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.9478 6.3543 1 75 99.9478 6.3543 INE195A14AV9 THE SUPREME IND 62D 22-May-17 99.9475 6.3909 1 15 99.9475 6.3909 INE657N14KX6 EDELWEISS COMMOD 11D 23-May-17 99.9017 8.9787 1 350 99.9017 8.9787 INE532F14YM1 EDELWEISS FIN SERV 11D 23-May-17 99.9017 8.9787 1 150 99.9017 8.9787 INE296A14LN9 BAJAJ FIN 91D 24-May-17 99.9130 6.3565 3 225 99.9130 6.3565 INE466L14270 IIFL WEALTH MAN 27D 25-May-17 99.8554 8.8062 2 1000 99.8559 8.7787 INE248U14794 IIFL WEALTH FIN 27D 25-May-17 99.8555 8.8036 3 325 99.8526 8.9801 INE657N14KW8 EDELWEISS COMMOD 14D 25-May-17 99.9173 10.0702 1 200 99.9173 10.0702 INE657N14KW8 EDELWEISS COMMOD 14D 25-May-17 99.8341 10.1090 1 150 99.8341 10.1090 INE532F14YO7 EDELWEISS FIN SERV 14D 25-May-17 99.8341 10.1090 1 150 99.8341 10.1090 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.9116 8.0736 2 775 99.9116 8.0736 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.9112 8.1102 2 400 99.9112 8.1102 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.8280 8.9840 1 300 99.8280 8.9840 INE027E14CQ2 L AND T FIN 77D 30-May-17 99.8060 6.4498 3 300 99.8060 6.4498 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.8060 6.4498 2 110 99.8060 6.4498 INE691I14FP1 L AND T INFRAST FIN 28D30-May-17 99.8060 6.4498 1 100 99.8060 6.4498 INE621H14690 RELIGARE ENTER 32D 30-May-17 99.7295 9.0000 1 25 99.7295 9.0000 INE027E14CX8 L AND T FIN 29D 31-May-17 99.7884 6.4498 3 300 99.7884 6.4498 INE691I14FO4 L AND T INFRAST FIN 29D31-May-17 99.7884 6.4498 1 100 99.7884 6.4498 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 99.6453 10.8272 1 50 99.6453 10.8272 INE909H14LF8 SHEBA PROPERTIES 60D 2-Jun-17 99.7513 6.5001 1 100 99.7513 6.5001 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.7513 6.5001 2 50 99.7513 6.5001 INE891K14DG7 AXIS FIN 61D 5-Jun-17 99.7004 6.4519 1 200 99.7004 6.4519 INE691I14DZ5 L AND T INFRAST FIN 364D 8-Jun-17 99.6478 6.4504 1 100 99.6478 6.4504 INE641O14645 PIRAMAL FIN 59D 8-Jun-17 99.6866 6.7500 1 5 99.6866 6.7500 INE692Q14502 TOYOTA FIN SERV 365D 9-Jun-17 99.6251 6.5406 1 100 99.6251 6.5406 INE916D14B53 KOTAK MAH PRIME 91D 9-Jun-17 99.6274 6.5004 1 50 99.6274 6.5004 INE033L14GA0 TATA CAP HOUSING 80D 9-Jun-17 99.7001 6.0996 1 5 99.7001 6.0996 INE202B14JB4 DEWAN HOUSING 158D 12-Jun-17 99.5549 6.7995 1 25 99.5549 6.7995 INE692Q14528 TOYOTA FIN SERV 364D 16-Jun-17 99.5008 6.5401 1 100 99.5008 6.5401 INE178A14BN0 CHENNAI PETROLEUM 62D 19-Jun-17 99.4615 6.3747 1 50 99.4615 6.3747 INE110L14CZ2 RELIANCE JIO INFO 88D 20-Jun-17 99.4586 6.2090 1 50 99.4586 6.2090 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.4767 6.4003 1 5 99.4767 6.4003 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.4350 6.0999 1 25 99.4350 6.0999 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.4258 6.7998 1 5 99.4258 6.7998 INE289B14BR4 GIC HOUSING FIN 50D 23-Jun-17 99.3900 6.4005 1 100 99.3900 6.4005 INE140A14MI7 PIRAMAL ENTER 362D 27-Jun-17 99.3015 6.5830 3 450 99.3103 6.4997 INE866I14TW6 INDIA INFOLINE FIN 60D 27-Jun-17 99.2813 6.7750 1 250 99.2813 6.7750 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.3208 6.4001 2 140 99.3208 6.4001 INE511C14QC9 MAGMA FINCORP 60D 27-Jun-17 99.3386 6.7505 1 10 99.3386 6.7505 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 99.2418 7.1502 1 5 99.2418 7.1502 INE101I14CQ6 AFCONS INFRAST 78D 28-Jun-17 99.2981 6.4501 1 45 99.2981 6.4501 INE018A14EM4 LARSEN AND TOU 323D 29-Jun-17 99.2895 6.3704 1 50 99.2895 6.3704 INE588J14721 IL AND FS SEC 44D 30-Jun-17 99.1559 7.3981 1 100 99.1559 7.3981 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.8624 9.9999 2 55 98.8625 9.9992 INE957N14886 HERO FINCORP 78D 30-Jun-17 99.2576 6.5001 1 15 99.2576 6.5001 INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 99.1589 7.2001 1 10 99.1589 7.2001 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 99.1079 6.8450 2 75 99.0984 6.9183 INE756I14973 HDB FIN SERV 364D 21-Jul-17 98.8610 6.6750 1 200 98.8610 6.6750 INE296A14KG5 BAJAJ FIN 364D 21-Jul-17 98.8526 6.7248 1 20.5 98.8526 6.7248 INE849D14FC4 ICICI SECURITIES 90D 24-Jul-17 98.7853 6.8003 1 25 98.7853 6.8003 INE523H14WN8 JM FIN PRODUCTS 365D 25-Jul-17 98.7135 7.0999 1 75 98.7135 7.0999 INE572E14AN8 PNB HOUSING FIN 365D 26-Jul-17 98.7965 6.5387 1 100 98.7965 6.5387 INE597H14GR6 TGS INVESTMENT 90D 26-Jul-17 98.7218 6.9498 1 25 98.7218 6.9498 INE179J14FG4 BIRLA TMT HOLDINGS 90D 27-Jul-17 98.7032 6.9500 1 25 98.7032 6.9500 INE978J14FB0 TURQUOISE INVEST 90D 27-Jul-17 98.7032 6.9500 1 25 98.7032 6.9500 INE909H14JH8 SHEBA PROPERTIES 360D 28-Jul-17 98.6996 6.8700 1 100 98.6996 6.8700 INE824H14302 JULIUS BAER CAP 90D 9-Aug-17 98.4147 7.1702 1 60 98.4147 7.1702 INE053T14790 ONGC MANGALORE 88D 11-Aug-17 98.5250 6.5050 2 100 98.5239 6.5101 INE813A14110 MAH LIFESPACE 87D 11-Aug-17 98.4168 6.9900 1 50 98.4168 6.9900 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 98.4397 6.6498 1 100 98.4397 6.6498 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D26-Oct-17 96.9960 7.2001 2 50 96.9960 7.2001 INE155A14MS4 TATA MOTORS 234D 29-Dec-17 95.9489 6.8798 1 25 95.9489 6.8798 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUS 365D 2-Mar-18 94.4705 7.4439 1 25 94.4705 7.4439 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUS 365D 2-Mar-18 94.6432 7.2743 1 25 94.6432 7.2743 INE691I14FK2 L AND T INFRAST 364D 5-Mar-18 94.6963 7.0492 3 0.3 94.6963 7.0492 INE442K14166 INDUS TOWERS 324D 29-Mar-18 94.2093 7.1450 1 25 94.2093 7.1450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 