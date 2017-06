May 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.9830 6.2219 2 300 99.9830 6.2061 INE414G14EW1 MUTHOOT FIN 90D 23-May-17 99.9822 6.4982 4 245 99.9822 6.4982 INE804I14PF0 ECL FIN 60D 23-May-17 99.9822 6.4982 1 90 99.9822 6.4982 INE477A14643 CANFIN HOMES 90D 23-May-17 99.9829 6.2426 1 55 99.9829 6.2426 INE514E14LU2 EXIM 62D 24-May-17 99.9659 6.2303 2 375 99.9658 6.2436 INE296A14LN9 BAJAJ FIN 91D 24-May-17 99.9651 6.3700 2 272.3 99.9651 6.3715 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 99.9651 6.3715 2 100 99.9651 6.3715 INE248U14794 IIFL WEALTH FIN 27D 25-May-17 99.9262 8.9856 5 1100 99.9262 8.9856 INE466L14270 IIFL WEALTH MANAGE 27D 25-May-17 99.9262 8.9856 2 400 99.9262 8.9856 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 99.9466 6.5005 2 100 99.9466 6.5005 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.9016 8.9878 1 500 99.9016 8.9878 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.8621 6.3004 1 100 99.8621 6.3004 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.8336 6.7602 3 280 99.8279 6.9916 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.8333 6.7722 3 136.5 99.8338 6.7516 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.8436 7.1469 1 100 99.8436 7.1469 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.8338 6.7516 2 60 99.8338 6.7516 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 99.7340 10.8165 1 50 99.7340 10.8165 INE027E14CX8 L AND T FIN 29D 31-May-17 99.8413 6.4464 1 39 99.8413 6.4464 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.8061 6.4465 1 200 99.8061 6.4465 INE140A14ND6 PIRAMAL FIN 272D 6-Jun-17 99.7295 6.6000 1 100 99.7295 6.6000 INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.7377 6.3994 1 25 99.7377 6.3994 INE742F14DJ6 ADANI PORTS AND 62D 7-Jun-17 99.7295 6.6000 1 5 99.7295 6.6000 INE267A14168 HINDUSTAN ZINC 74D 9-Jun-17 99.7199 6.0308 1 5 99.7199 6.0308 INE202B14JB4 DEWAN HOUSING FIN158D 12-Jun-17 99.6149 6.7193 1 25 99.6149 6.7193 INE301A14DW5 RAYMOND 90D 15-Jun-17 99.5958 6.4405 1 30 99.5958 6.4405 INE055A14EU9 CENTURY TEXTILES AND59D 15-Jun-17 99.5815 6.6693 1 25 99.5815 6.6693 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.5019 6.3006 1 100 99.5019 6.3006 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 99.5121 6.3919 2 30 99.5038 6.5006 INE020E14HJ1 STCI FIN 147D 23-Jun-17 99.4151 6.7108 1 150 99.4151 6.7108 INE891K14DN3 AXIS FIN 46D 23-Jun-17 99.4308 6.5296 1 100 99.4308 6.5296 INE085A14CC8 CHAMBAL FERTILISERS 81D 23-Jun-17 99.4564 6.2343 1 100 99.4564 6.2343 INE289B14BR4 GIC HOUSING FIN 50D 23-Jun-17 99.4247 6.6000 1 100 99.4247 6.6000 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.4711 6.2605 1 5 99.4711 6.2605 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.3484 6.6498 1 140 99.3484 6.6498 INE891K14DO1 AXIS FIN 50D 27-Jun-17 99.3601 6.5297 1 100 99.3601 6.5297 INE233A14JC9 GODREJ INDUSTRIES 82D 28-Jun-17 99.3654 6.3002 1 100 99.3654 6.3002 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.3484 6.2998 1 150 99.3484 6.2998 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jun-17 99.3135 6.6396 1 25 99.3135 6.6396 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.9900 9.8003 1 5 98.9900 9.8003 INE155A14LZ1 TATA MOTORS 180D 12-Jul-17 99.1000 6.4997 1 50 99.1000 6.4997 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.0079 6.6499 1 5 99.0079 6.6499 INE202B14JR0 DEWAN HOUSING FIN 60D 18-Jul-17 98.9798 6.6002 2 100 98.9798 6.6002 INE306N14KU6 TATA CAP FIN SERV 64D 18-Jul-17 98.9661 6.6898 1 100 98.9661 6.6898 INE306N14KV4 TATA CAP FIN SERV 65D 19-Jul-17 98.9481 6.6901 1 100 98.9481 6.6901 INE306N14KS0 TATA CAP FIN SERV 66D 20-Jul-17 98.9302 6.6898 1 100 98.9302 6.6898 INE306N14KX0 TATA CAP FIN SERV 67D 21-Jul-17 98.9122 6.6902 1 100 98.9122 6.6902 INE306N14KT8 TATA CAP FIN SERV 70D 24-Jul-17 98.8585 6.6898 1 100 98.8585 6.6898 INE180K14279 BHARAT FIN INCLUSION365D27-Jul-17 98.4907 8.4748 1 100 98.4907 8.4748 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 98.7856 6.4101 5 1000 98.7856 6.4101 INE296A14LW0 BAJAJ FIN 95D 1-Aug-17 98.7135 6.6999 1 100 98.7135 6.6999 INE774D14ME6 MAH AND MAH FIN 92D 2-Aug-17 98.6956 6.7000 3 300 98.6956 6.7000 INE296A14LV2 BAJAJ FIN 96D 2-Aug-17 98.6956 6.7000 1 100 98.6956 6.7000 INE296A14LX8 BAJAJ FIN 97D 3-Aug-17 98.6777 6.7001 1 100 98.6777 6.7001 INE977J14FA4 TRAPTI TRADING AND 90D 3-Aug-17 98.6437 6.8747 1 25 98.6437 6.8747 INE179J14FI0 BIRLA TMT HOLDINGS 90D 3-Aug-17 98.6437 6.8747 1 25 98.6437 6.8747 INE296A14LY6 BAJAJ FIN 98D 4-Aug-17 98.6598 6.7002 1 100 98.6598 6.7002 INE774D14MI7 MAH AND MAH FIN 91D 7-Aug-17 98.6063 6.6999 2 200 98.6063 6.6999 INE296A14LZ3 BAJAJ FIN 101D 7-Aug-17 98.6063 6.6999 1 100 98.6063 6.6999 INE774D14MJ5 MAH AND MAH FIN 92D 9-Aug-17 98.5706 6.7000 2 200 98.5706 6.7000 INE063P14102 EQUITAS SMALL FIN 363D 14-Aug-17 98.2400 7.7846 1 100 98.2400 7.7846 INE729N14AF1 TVS CREDIT SERV 87D 14-Aug-17 98.3488 7.2953 1 100 98.3488 7.2953 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 