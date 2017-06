May 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14LU2 EXIM 62D 24-May-17 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.9450 6.6953 1 135 99.9450 6.6953 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 99.9446 6.7441 1 75 99.9446 6.7441 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 99.9474 6.4030 1 50 99.9474 6.4030 INE588J14697 IL AND FS SECURITIES 26-May-17 99.9407 7.2191 1 25 99.9407 7.2191 INE657N14KA4 EDELWEISS COMMOD 88D 26-May-17 99.9450 6.6953 1 15 99.9450 6.6953 INE031A14242 HOUSING AND URBAN 60D 29-May-17 99.8981 6.2036 2 328 99.8982 6.1991 INE165K14445 JHAJJAR POWER 60D 29-May-17 99.8933 6.4978 1 100 99.8933 6.4978 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.8793 6.3012 2 150 99.8793 6.3012 INE691I14FP1 L AND T INFRAST FIN 28D 30-May-17 99.8755 6.4999 1 100 99.8755 6.4999 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.8765 6.4476 1 90 99.8765 6.4476 INE027E14CX8 L AND T FIN 29D 31-May-17 99.8589 6.4468 2 104 99.8589 6.4468 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.8523 6.7488 1 100 99.8523 6.7488 INE522D14FO2 MANAPPURAM FIN 91D 31-May-17 99.8490 6.8998 1 50 99.8490 6.8998 INE872A14JZ5 SREI INFRAST FIN 29D 31-May-17 99.8366 7.4673 1 38 99.8366 7.4673 INE069A14ID7 ADITYA BIRLA NUVO 91D 1-Jun-17 99.8687 5.9984 1 5 99.8687 5.9984 INE756I14924 HDB FIN SERV 364D 6-Jun-17 99.7516 6.4923 1 125 99.7516 6.4923 INE668E14417 HERO CYCLES 90D 6-Jun-17 99.7607 6.2539 1 25 99.7607 6.2539 INE668E14425 HERO CYCLES 90D 7-Jun-17 99.7436 6.2551 1 30 99.7436 6.2551 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 99.7310 6.1531 1 5 99.7310 6.1531 INE860H14YF6 ADITYA BIRLA FIN 60D 9-Jun-17 99.6981 6.5016 1 250 99.6981 6.5016 INE267A14168 HINDUSTAN ZINC 74D 9-Jun-17 99.7199 6.0308 1 5 99.7199 6.0308 INE414G14FC0 MUTHOOT FIN 86D 15-Jun-17 99.5695 6.8614 1 100 99.5695 6.8614 INE961V14030 KRIBHCO INFRAST 149D 15-Jun-17 99.5701 6.8518 1 25 99.5701 6.8518 INE140A14ON3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 20-Jun-17 99.5101 6.4176 1 125 99.5101 6.4176 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 99.4483 6.7496 1 25 99.4483 6.7496 INE725H14335 TATA PROJECTS 61D 27-Jun-17 99.3881 6.4205 1 50 99.3881 6.4205 INE961V14048 KRIBHCO INFRAST 78D 29-Jun-17 99.3029 6.9251 1 20 99.3029 6.9251 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUSING 181D 29-Jun-17 99.3455 6.6796 1 5 99.3455 6.6796 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.3551 6.2346 2 500 99.3551 6.2346 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.3212 6.5646 2 265 99.3212 6.5646 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.3590 6.1967 1 155 99.3590 6.1967 INE486H14771 KRIBHCO SHYAM FERT 80D 30-Jun-17 99.3070 6.7029 1 75 99.3070 6.7029 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.9901 9.7993 1 5 98.9901 9.7993 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 99.2053 6.7997 1 75 99.2053 6.7997 INE114A14EF5 SAIL 91D 17-Jul-17 99.0438 6.5253 2 10 99.0620 6.4002 INE148I14RL6 INDIABULLS HOUSING 60D 18-Jul-17 98.9784 6.8497 1 5 98.9784 6.8497 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 98.8028 6.4098 1 100 98.8028 6.4098 INE121A14NY2 CHOLAMANDALAM 179D 18-Aug-17 98.3993 6.8248 1 50 98.3993 6.8248 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.1217 6.5299 2 50 98.1217 6.5299 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 97.7733 6.6500 2 174 97.7733 6.6500 INE523H14XS5 JM FIN PRODUCTS 342D 25-Sep-17 97.5936 7.1999 2 50 97.5936 7.1999 INE477A14692 CANFIN HOMES 175D 27-Sep-17 97.7385 6.6500 1 30 97.7385 6.6500 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 97.4036 7.5422 1 50 97.4036 7.5422 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 95.6171 7.1499 1 100 95.6171 7.1499 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 95.5039 7.1300 2 50 95.5039 7.1300 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 94.8742 7.2500 2 200 94.8742 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com