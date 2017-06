May 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14BG0 PNB HOUSING FIN 86D 25-May-17 99.9830 6.2061 2 400 99.9830 6.2061 INE466L14270 IIFL WEALTH MANAGE 27D 25-May-17 99.9825 6.4000 2 250 99.9825 6.4000 INE013A14A83 RELIANCE CAP 79D 25-May-17 99.9825 6.3886 2 200 99.9825 6.3886 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 99.9823 6.4698 2 35 99.9825 6.4000 INE866I14TX4 INDIA INFOLINE FIN 54D 26-May-17 99.9473 9.6228 1 200 99.9473 9.6228 INE487L14425 IIFL FACILITIES SERV 28D26-May-17 99.9473 9.6228 1 100 99.9473 9.6228 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 99.9649 6.4080 1 50 99.9649 6.4080 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 99.9649 6.4080 1 25 99.9649 6.4080 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.9123 6.4077 5 450 99.9123 6.4077 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.8965 6.3028 2 515 99.8965 6.3028 INE891K14DD4 AXIS FIN 57D 30-May-17 99.8954 6.3698 1 150 99.8954 6.3698 INE205A14IB1 VEDANTA 91D 31-May-17 99.8765 6.4476 2 300 99.8765 6.4476 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.8780 6.3692 1 50 99.8780 6.3692 INE523E14PX8 FAMILY CREDIT 364D 9-Jun-17 99.7115 6.6004 1 25 99.7115 6.6004 INE860H14YF6 ADITYA BIRLA FIN 60D 9-Jun-17 99.7377 6.3994 2 25 99.7377 6.3994 INE738C14DF9 BHARAT ALUMINIUM 91D 21-Jun-17 99.5545 6.0495 1 10 99.5545 6.0495 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.4113 6.5499 1 25 99.4113 6.5499 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUSING 362D 27-Jun-17 99.4158 6.4996 1 5 99.4158 6.4996 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.3806 6.4997 1 25 99.3806 6.4997 INE909H14JG0 SHEBA PROPERTIES 349D 29-Jun-17 99.3488 6.6457 1 150 99.3488 6.6457 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.3454 6.5001 1 75 99.3454 6.5001 INE001A14QS1 HDFC 62D 13-Jul-17 99.1415 6.4503 1 5 99.1415 6.4503 INE178A14BQ3 CPCL 61D 18-Jul-17 99.0330 6.6000 1 5 99.0330 6.6000 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE012I14HG5 JM FIN SERV 91D 21-Jul-17 98.8732 7.1719 1 50 98.8732 7.1719 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 98.8418 6.5799 2 575 98.8418 6.5799 INE774D14ME6 MAH AND MAH FIN 92D 2-Aug-17 98.7370 6.6699 2 150 98.7370 6.6699 INE957N14605 HERO FINCORP 365D 2-Aug-17 98.7314 6.7000 1 50 98.7314 6.7000 INE647O14998 ADITYA BIRLA FASHION 90D 7-Aug-17 98.6660 6.5799 1 100 98.6660 6.5799 INE306N14KR2 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Aug-17 98.5843 6.7199 2 300 98.5843 6.7199 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 98.6043 6.5398 1 200 98.6043 6.5398 INE053T14790 ONGC MANGALORE 88D 11-Aug-17 98.6190 6.4699 1 25 98.6190 6.4699 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.5172 6.5401 1 50 98.5172 6.5401 INE729N14AD6 TVS CREDIT SERV 90D 21-Aug-17 98.2562 7.2785 1 50 98.2562 7.2785 INE891K14CY2 AXIS FIN 173D 23-Aug-17 98.3522 6.7200 1 100 98.3522 6.7200 INE296A14KH3 BAJAJ FIN 365D 23-Aug-17 98.3522 6.7200 1 25 98.3522 6.7200 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.1193 6.6001 1 75 98.1193 6.6001 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 97.0032 7.2750 1 50 97.0032 7.2750 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 96.5021 7.0001 2 150 96.5021 7.0001 INE523E14QW8 FAMILY CREDIT 364D 22-Dec-17 96.0046 7.1651 1 100 96.0046 7.1651 INE523E14QX6 FAMILY CREDIT 364D 27-Dec-17 96.0046 7.0001 1 100 96.0046 7.0001 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 95.9870 6.9999 2 150 95.9870 6.9999 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 95.1650 7.1600 1 200 95.1650 7.1600 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 93.8948 8.1000 2 250 93.8948 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com