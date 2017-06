May 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE261F14BE2 NABARD 87D 26-May-17 99.9829 6.2426 1 5 99.9829 6.2426 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.9302 6.3714 9 579 99.9310 6.3006 INE027E14CW0 L AND T FIN 27D 29-May-17 99.9305 6.3463 3 300 99.9305 6.3463 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.9316 6.2491 3 205 99.9301 6.3828 INE202B14JL3 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-May-17 99.9296 6.4285 1 110 99.9296 6.4285 INE691I14FN6 L AND T INFRAST FIN 27D29-May-17 99.9316 6.2458 1 100 99.9316 6.2458 INE027E14CQ2 L AND T FIN 77D 30-May-17 99.9127 6.3785 4 220 99.9127 6.3785 INE916D14YA6 KOTAK MAH PRIME 343D 30-May-17 99.9131 6.3492 2 125 99.9131 6.3492 INE691I14FP1 L AND T INFRAST FIN 28D 30-May-17 99.9127 6.3785 1 100 99.9127 6.3785 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.9127 6.3785 1 100 99.9127 6.3785 INE916D14ZM8 KOTAK MAH PRIME 202D 31-May-17 99.8957 6.3515 2 200 99.8957 6.3515 INE957N14845 HERO FINCORP 56D 31-May-17 99.8967 6.2906 2 200 99.8967 6.2906 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.8967 6.2926 3 150 99.8974 6.2479 INE027E14CX8 L AND T FIN 29D 31-May-17 99.8952 6.3820 1 100 99.8952 6.3820 INE691I14FO4 L AND T INFRAST FIN 29D31-May-17 99.8952 6.3820 1 100 99.8952 6.3820 INE975F14IR4 KOTAK MAH INVEST 358D 31-May-17 99.8974 6.2479 1 25 99.8974 6.2479 INE121A14NQ8 CHOLAMANDALAM 129D 1-Jun-17 99.8778 6.3797 1 25 99.8778 6.3797 INE001A14QP7 HDFC 90D 12-Jun-17 99.7047 6.3590 1 5 99.7047 6.3590 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.5532 6.3005 4 175 99.5532 6.3005 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.5215 6.7497 1 5 99.5215 6.7497 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUSING 362D 27-Jun-17 99.4247 6.6000 1 5 99.4247 6.6000 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 99.3948 6.3498 2 105 99.3948 6.3498 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jun-17 99.3683 6.6296 1 25 99.3683 6.6296 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE085A14CI5 CHAMBAL FERT 56D 30-Jun-17 99.3711 6.6000 1 5 99.3711 6.6000 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.1636 6.5502 1 25 99.1636 6.5502 INE916D14YL3 KOTAK MAH PRIME 364D 20-Jul-17 98.9900 6.6502 1 200 98.9900 6.6502 INE572E14BN6 PNB HOUSING FIN 85D 21-Jul-17 98.9900 6.6502 1 5 98.9900 6.6502 INE202B14JP4 DHFL 66D 24-Jul-17 98.9128 6.7998 1 5 98.9128 6.7998 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 98.8389 6.3997 1 200 98.8389 6.3997 INE296A14LY6 BAJAJ FIN 98D 4-Aug-17 98.7164 6.6846 1 9.5 98.7164 6.6846 INE896L14AG0 INDOSTAR CAP FIN 82D 8-Aug-17 98.5940 6.9401 1 25 98.5940 6.9401 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.5346 6.5401 1 10 98.5346 6.5401 INE538A14352 GUJARAT FLUOROCHEM363D 24-Aug-17 98.3089 6.8997 1 116 98.3089 6.8997 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 98.2763 6.6000 1 25 98.2763 6.6000 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 96.9049 6.7000 1 5 96.9049 6.7000 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 94.7125 7.0999 1 50 94.7125 7.0999 INE059B14HK3 SIMPLEX INFRASTS 321D 12-Mar-18 92.3910 10.3299 1 50 92.3910 10.3299 INE686A14466 ITD CEMENTATION 322D 14-Mar-18 92.5760 9.9900 1 50 92.5760 9.9900 INE059B14HM9 SIMPLEX INFRASTS 304D 22-Mar-18 92.1500 10.3300 1 30 92.1500 10.3300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com