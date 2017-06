May 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14EC2 SAIL 91D 29-May-17 99.9514 5.9159 2 150 99.9528 5.7454 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.9507 6.0011 1 150 99.9507 6.0011 INE691I14FN6 L AND T INFRAST FIN 27D29-May-17 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE202B14JL3 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-May-17 99.9472 6.4274 1 60 99.9472 6.4274 INE476M14848 L AND T HOUSING FIN 27D 29-May-17 99.9479 6.3421 1 35 99.9479 6.3421 INE705L14677 VODAFONE INDIA 89D 29-May-17 99.9469 6.4639 1 25 99.9469 6.4639 INE657N14KD8 EDELWEISS COM 91D 30-May-17 99.9273 6.6387 2 80 99.9273 6.6387 INE957N14845 HERO FINCORP 56D 31-May-17 99.9151 6.2030 1 150 99.9151 6.2030 INE755K14450 DALMIA CEMENT 91D 31-May-17 99.9098 6.5905 1 15 99.9098 6.5905 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.9127 6.3785 1 10 99.9127 6.3785 INE205A14IH8 VEDANTA 86D 2-Jun-17 99.8812 6.2019 3 460 99.8812 6.2019 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.8766 6.4424 1 300 99.8766 6.4424 INE523E14PV2 FAMILY CREDIT 358D 2-Jun-17 99.8778 6.3797 2 200 99.8778 6.3797 INE178A14BN0 CHENNAI PETROL 62D 19-Jun-17 99.6246 6.5494 1 25 99.6246 6.5494 INE126D14061 RELIANCE COM 61D 19-Jun-17 99.5500 6.8747 1 7.5 99.5500 6.8747 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.6247 6.2500 1 150 99.6247 6.2500 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.5907 6.2504 1 150 99.5907 6.2504 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.5649 6.3802 1 25 99.5649 6.3802 INE140A14OS2 PIRAMAL ENTER 90D 28-Jun-17 99.4305 6.3351 1 25 99.4305 6.3351 INE069A14IF2 ADITYA BIRLA NUVO 84D 28-Jun-17 99.4889 6.2503 1 5 99.4889 6.2503 INE759E14CZ1 FAMILY CREDIT 364D 28-Jun-17 99.4767 6.4003 1 5 99.4767 6.4003 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.4090 6.1999 2 400 99.4090 6.1999 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.3748 6.5610 1 100 99.3748 6.5610 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.4409 6.4131 2 30 99.4264 6.5804 INE085A14CI5 CHAMBAL FERT 56D 30-Jun-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE202B14JR0 DEWAN HOUSING 60D 18-Jul-17 99.0536 6.5799 1 25 99.0536 6.5799 INE975F14LB2 KOTAK MAH INVEST 180D 26-Jul-17 98.8935 6.6949 1 25 98.8935 6.6949 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 98.8450 6.7699 2 175 98.8450 6.7699 INE403G14IJ2 STANDARD CHART 177D 28-Jul-17 98.7894 7.0997 1 65 98.7894 7.0997 INE957N14605 HERO FINCORP 365D 2-Aug-17 98.7799 6.6300 1 25 98.7799 6.6300 INE523H14WT5 JM FIN PRODUCTS 365D 8-Aug-17 98.5977 7.0151 1 3.1 98.5977 7.0151 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.5520 6.5401 1 3.5 98.5520 6.5401 INE891K14CY2 AXIS FIN 173D 23-Aug-17 98.3926 6.6998 1 50 98.3926 6.6998 INE975F14JN1 KOTAK MAH INVEST 362D 23-Aug-17 98.3914 6.7049 1 3 98.3914 6.7049 INE851M14FA5 VOLKSWAGEN FIN 174D 24-Aug-17 98.3629 6.7499 1 50 98.3629 6.7499 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.1728 6.4699 2 100 98.1728 6.4699 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 93.9461 8.0550 1 24 93.9461 8.0550 INE975F14MF1 KOTAK MAH INVEST 365D 25-May-18 93.0583 7.4800 1 50 93.0583 7.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com