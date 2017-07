TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 6

Jul 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14ED0 SAIL 91D 10-Jul-17 99.9310 6.3006 3 100 99.9310 6.3006 INE523H14C46 JM FIN PRODUCTS 7D 10-Jul-17 99.9070 8.4941 1 50 99.9070 8.4941 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.9127 6.3785 1 8 99.9127 6.3785 INE114A14EG3 SAIL 91D 19-Jul-17 99.7743 6.3513 4 650 99.7743 6.3513 INE114A14EH1 SAIL 91D 20-Jul-17 99.7570 6.3508 1 325 99.7570 6.3508 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.7476 6.5971 1 110 99.7476 6.5971 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 99.6371 6.3305 1 250 99.6371 6.3305 INE742F14DN8 ADANI PORTS 90D 27-Jul-17 99.6348 6.3708 1 75 99.6348 6.3708 INE110L14DM8 RELIANCE JIO INFO 77D 28-Jul-17 99.6112 6.4757 1 95 99.6112 6.4757 INE195A14AX5 THE SUPREME IND 63D 28-Jul-17 99.6035 6.6045 2 50 99.6035 6.6045 INE217K14CF9 RELIANCE HOME FIN 73D 28-Jul-17 99.6050 6.5794 2 42.5 99.6050 6.5794 INE248U14943 IIFL WEALTH FIN 64D 28-Jul-17 99.5504 7.8500 1 5 99.5504 7.8500 INE019A14BK2 JSW STEEL 74D 28-Jul-17 99.5985 6.6881 1 2.5 99.5985 6.6881 INE886I14689 MOTILAL OSWAL 63D 28-Jul-17 99.6038 6.5995 1 2.5 99.6038 6.5995 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.5842 6.3500 1 5 99.5842 6.3500 INE950M14149 MONTE CARLO FAS 60D 31-Jul-17 99.5327 6.8546 1 2.5 99.5327 6.8546 INE126D14095 RELIANCE COM 73D 31-Jul-17 99.5280 6.9239 1 2.2 99.5280 6.9239 INE977J14FA4 TRAPTI TRADING 90D 3-Aug-17 99.4887 6.6994 2 100 99.4887 6.6994 INE085A14CK1 CHAMBAL FERT 60D 4-Aug-17 99.4925 6.6494 1 25 99.4925 6.6494 INE002A14466 RELIANCE INDUSTRIES 60D 4-Aug-17 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE866I14UG7 INDIA INFOLINE FIN 61D 7-Aug-17 99.4160 6.7004 1 5 99.4160 6.7004 INE205A14IR7 VEDANTA 91D 7-Aug-17 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE205A14IV9 VEDANTA 91D 16-Aug-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE641O14793 PIRAMAL FIN 88D 18-Aug-17 99.2053 6.7997 1 5 99.2053 6.7997 INE866I14UD4 INDIA INFOLINE FIN 88D 18-Aug-17 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE641O14785 PIRAMAL FIN 91D 21-Aug-17 99.1503 6.8000 1 5 99.1503 6.8000 INE113A14875 GUJARAT NAR. 87D 28-Aug-17 99.0809 6.3884 1 100 99.0809 6.3884 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.9023 6.3298 4 400 98.9057 6.3100 INE140A14PD1 PIRAMAL ENTER 133D 12-Sep-17 98.8120 6.5498 1 150 98.8120 6.5498 INE008I14IH9 COX AND KINGS 91D 13-Sep-17 98.6945 7.1002 1 25 98.6945 7.1002 INE668F14117 JYOTHY LAB 79D 15-Sep-17 98.7656 6.4252 1 50 98.7656 6.4252 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.6039 6.3801 1 475 98.6039 6.3801 INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 98.6039 6.3801 1 200 98.6039 6.3801 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 98.5390 6.5201 2 125 98.5390 6.5201 INE860H14YE9 ADITYA BIRLA FIN 174D 28-Sep-17 98.5105 6.5701 1 50 98.5105 6.5701 INE891K14BZ1 AXIS FIN 358D 29-Sep-17 98.5239 6.5101 1 100 98.5239 6.5101 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.6997 6.5601 2 50 97.6997 6.5601 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 95.3764 6.8849 1 5 95.3764 6.8849 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.5130 6.7701 1 30 94.5130 6.7701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com