TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 11

Jul 11 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.9767 8.5065 4 550 99.9767 8.5065 INE001A14QS1 HDFC 62D 13-Jul-17 99.9652 6.3532 3 350 99.9652 6.3532 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.9303 8.4861 6 1225 99.9303 8.4861 INE466L14304 IIFL WEALTH MANAG 22D 14-Jul-17 99.9303 8.4861 2 1150 99.9303 8.4861 INE002A14458 RELIANCE INDUSTRIES 53D 14-Jul-17 99.9482 6.3056 3 995 99.9482 6.3056 INE523H14A22 JM FIN PRODUCTS 60D 18-Jul-17 99.8774 6.4000 1 50 99.8774 6.4000 INE202B14JR0 DHFL 60D 18-Jul-17 99.8941 6.4491 1 5 99.8941 6.4491 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.8400 6.4993 2 75 99.8400 6.4993 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.8617 6.3187 1 25 99.8617 6.3187 INE866I14UE2 INDIA INFOLINE FIN 58D 21-Jul-17 99.8250 6.4000 5 245 99.8250 6.4000 INE202B14JP4 DHFL 66D 24-Jul-17 99.7673 6.5487 1 10 99.7673 6.5487 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE660A14QX4 SUNDARAM FIN 70D 27-Jul-17 99.7202 6.4000 1 125 99.7202 6.4000 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.6397 6.5993 3 400 99.6397 6.5993 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.6397 6.5993 2 300 99.6397 6.5993 INE438A14IP8 APOLLO TYRES 31D 31-Jul-17 99.6476 6.4540 1 125 99.6476 6.4540 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.6397 6.5993 2 110 99.6397 6.5993 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.6572 6.2783 3 85 99.6571 6.2795 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.6581 6.5906 2 40 99.6581 6.5906 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.6020 7.2925 1 30 99.6020 7.2925 INE148I14RI2 INDIABULLS HOUSING 83D 31-Jul-17 99.6424 6.5496 1 5 99.6424 6.5496 INE102D14195 GODREJ CONSUMER 90D 3-Aug-17 99.6015 6.3493 1 45 99.6015 6.3493 INE977J14FA4 TRAPTI TRADING AND 90D 3-Aug-17 99.5858 6.6005 1 25 99.5858 6.6005 INE975F14LF3 KOTAK MAH INVEST 181D 3-Aug-17 99.5858 6.6005 1 5 99.5858 6.6005 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.6046 6.2997 1 5 99.6046 6.2997 INE651J14669 JM FIN CREDIT SOL 91D 10-Aug-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE733E14070 NTPC 90D 16-Aug-17 99.3995 6.3002 1 5 99.3995 6.3002 INE915D14AV4 CITICORP FIN (INDIA) 61D21-Aug-17 99.2641 6.5999 1 10 99.2641 6.5999 INE657N14LP0 EDELWEISS COMMOD 71D 29-Aug-17 99.1137 6.7998 1 5 99.1137 6.7998 INE915D14AW2 CITICORP FIN (INDIA) 60D29-Aug-17 99.1589 6.4501 1 5 99.1589 6.4501 INE660A14RA0 SUNDARAM FIN 91D 30-Aug-17 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.0870 6.5944 1 200 99.0870 6.5944 INE896L14AL0 INDOSTAR CAP FIN 68D 4-Sep-17 99.0185 6.7000 1 50 99.0185 6.7000 INE511C14QP1 MAGMA FINCORP 60D 4-Sep-17 98.8987 7.3900 1 2.35 98.8987 7.3900 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 98.9904 6.6475 1 5 98.9904 6.6475 INE199G14715 JAGRAN PRAKASHAN 90D 6-Sep-17 98.9750 6.6316 1 2.5 98.9750 6.6316 INE975F14LR8 KOTAK MAH INVEST 182D 8-Sep-17 98.9901 6.4202 2 100 98.9901 6.4202 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.9590 6.6200 1 5 98.9590 6.6200 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 98.6445 6.4302 1 50 98.6445 6.4302 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.3548 6.4951 1 50 98.3548 6.4951 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.1830 6.4950 2 125 98.1830 6.4950 INE774D14MG1 MAH AND MAH FIN 172D 23-Oct-17 98.1797 6.5702 1 50 98.1797 6.5702 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.9092 6.5499 1 75 97.9092 6.5499 INE155A14MX4 TATA MOTORS 171D 30-Nov-17 97.4412 6.7499 1 7 97.4412 6.7499 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.4279 6.6000 1 25 97.4279 6.6000 INE704I14AD9 BARCLAYS INVEST 182D 8-Dec-17 97.2219 6.9999 1 50 97.2219 6.9999 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.2737 6.5999 1 75 97.2737 6.5999 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 95.7839 6.9251 2 200 95.7839 6.9251 INE860H14YB5 ADITYA BIRLA FIN 356D 15-Mar-18 95.5686 6.8799 1 50 95.5686 6.8799 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 94.0951 6.9833 2 75 94.1217 6.9499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com