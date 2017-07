TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 12

Jul 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14EE8 SAIL 91D 13-Jul-17 99.9827 6.3156 1 500 99.9827 6.3156 INE001A14QS1 HDFC 62D 13-Jul-17 99.9827 6.3156 1 250 99.9827 6.3156 INE002A14458 RELIANCE INDUSTRIES 53D 14-Jul-17 99.9655 6.2984 1 25 99.9655 6.2984 INE242A14HD2 IOC 11D 17-Jul-17 99.9142 6.2688 1 150 99.9142 6.2688 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.9110 6.5028 2 75 99.9110 6.5028 INE148I14RL6 INDIABULLS HOUSING 60D 18-Jul-17 99.8942 6.4446 2 340 99.8949 6.4003 INE202B14JR0 DHFL 60D 18-Jul-17 99.8949 6.4003 1 95 99.8949 6.4003 INE178A14BQ3 CPCL 61D 18-Jul-17 99.8965 6.3028 1 25 99.8965 6.3028 INE901L14409 ALEMBIC PHARMACEU90D 20-Jul-17 99.8556 6.5978 1 30 99.8556 6.5978 INE523H14A89 JM FIN PRODUCTS 59D 21-Jul-17 99.8534 6.6984 1 5 99.8534 6.6984 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.6742 6.2792 1 175 99.6742 6.2792 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.6576 6.6003 1 40 99.6576 6.6003 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.6219 7.2911 1 20 99.6219 7.2911 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.6864 6.3791 1 5 99.6864 6.3791 INE641O14710 PIRAMAL FIN 90D 3-Aug-17 99.6360 6.3498 1 5 99.6360 6.3498 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.4074 6.3997 1 5 99.4074 6.3997 INE915D14AV4 CITICORP FIN (INDIA) 61D21-Aug-17 99.2862 6.5603 1 90 99.2862 6.5603 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE959P14390 SURAKSHA REALTY 90D 23-Aug-17 99.1762 7.2187 1 105 99.1762 7.2187 INE774D14LU4 MAH AND MAH FIN 178D 24-Aug-17 99.2655 6.4304 2 100 99.2655 6.4304 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.2746 6.3501 1 5 99.2746 6.3501 INE205A14JA1 VEDANTA 90D 24-Aug-17 99.2463 6.5998 1 5 99.2463 6.5998 INE657N14LP0 EDELWEISS COMMOD 71D 29-Aug-17 99.1137 6.7998 1 5 99.1137 6.7998 INE959P14408 SURAKSHA REALTY 90D 30-Aug-17 99.0402 7.2188 1 125 99.0402 7.2188 INE423A14DW7 ADANI ENTERPRISES 59D 1-Sep-17 98.6588 9.7293 1 15 98.6588 9.7293 INE205A14JF0 VEDANTA 91D 1-Sep-17 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 99.0086 6.6452 1 5 99.0086 6.6452 INE891K14DY0 AXIS FIN 90D 21-Sep-17 98.7837 6.4202 1 200 98.7837 6.4202 INE523H14ZM3 JM FIN PRODUCTS 181D 21-Sep-17 98.7154 6.6899 1 125 98.7154 6.6899 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.7988 6.2503 1 25 98.7988 6.2503 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 98.7666 6.4199 1 200 98.7666 6.4199 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.7120 6.3501 1 50 98.7120 6.3501 INE477A14692 CANFIN HOMES 175D 27-Sep-17 98.6781 6.3501 1 50 98.6781 6.3501 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 98.5244 6.9198 1 175 98.5244 6.9198 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.2002 6.4948 1 25 98.2002 6.4948 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.6963 6.5701 2 50 97.6963 6.5701 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.4393 6.5700 1 50 97.4393 6.5700 INE732U14359 FORD CREDIT INDIA 270D 5-Mar-18 95.6285 7.0701 1 50 95.6285 7.0701 INE975F14MB0 KOTAK MAH INVEST 365D 26-Apr-18 94.7658 7.0000 2 25 94.7658 7.0000 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.6145 6.7674 1 30 94.6145 6.7674 INE735N14183 BMW INDIA FIN 352D 28-Jun-18 93.4825 7.2500 1 100 93.4825 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com