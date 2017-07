TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 13

Jul 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE582L14BK6 TATA HOUSING DEVP 90D 18-Jul-17 99.9124 6.4004 1 10 99.9124 6.4004 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.8784 6.3483 1 70 99.8784 6.3483 INE034A14683 ARVIND 50D 20-Jul-17 99.8749 6.5312 1 50 99.8749 6.5312 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.8756 6.4947 1 6.5 99.8756 6.4947 INE647O14AA4 ADITYA BIRLA FASHION66D 21-Jul-17 99.8577 6.5017 1 75 99.8577 6.5017 INE582L14BO8 TATA HOUSING DEVP 60D 24-Jul-17 99.8045 6.4998 1 100 99.8045 6.4998 INE195A14AX5 THE SUPREME INDUS 63D 28-Jul-17 99.7297 6.5951 1 47.5 99.7297 6.5951 INE886I14689 MOTILAL OSWAL SEC 63D 28-Jul-17 99.7275 6.6490 1 37.5 99.7275 6.6490 INE217K14CF9 RELIANCE HOME FIN 73D 28-Jul-17 99.7307 6.5707 1 25 99.7307 6.5707 INE657N14LB0 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Jul-17 99.7532 6.4503 1 5 99.7532 6.4503 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.6888 6.3306 12 915 99.6890 6.3261 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.6757 6.5975 1 15 99.6757 6.5975 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.6418 7.2896 1 13 99.6418 7.2896 INE915T14113 SUN PHARMA LAB 90D 3-Aug-17 99.6360 6.3498 3 130 99.6360 6.3498 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.4318 6.3205 1 5 99.4318 6.3205 INE202B14JQ2 DHFL 89D 16-Aug-17 99.4265 6.3798 1 5 99.4265 6.3798 INE140A14PH2 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 16-Aug-17 99.3934 6.7503 1 5 99.3934 6.7503 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.3330 6.4497 1 25 99.3330 6.4497 INE267A14192 HINDUSTAN ZINC 91D 21-Aug-17 99.3278 6.5004 1 5 99.3278 6.5004 INE208A14AS6 ASHOK LEYLAND 90D 22-Aug-17 99.3089 6.3502 1 50 99.3089 6.3502 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.3155 6.4504 1 25 99.3155 6.4504 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 99.1573 6.6000 1 5 99.1573 6.6000 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.1228 6.5921 1 100 99.1228 6.5921 INE539K14615 HDFC CREDILA FIN 90D 31-Aug-17 99.1069 6.7126 1 50 99.1069 6.7126 INE081A14627 TATA STEEL 83D 31-Aug-17 99.1524 6.5004 1 5 99.1524 6.5004 INE501A14CG5 DEEPAK FERTILIZERS 91D 4-Sep-17 99.0391 6.6817 1 75 99.0391 6.6817 INE267A14234 HINDUSTAN ZINC 91D 8-Sep-17 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE548C14506 EMAMI 91D 8-Sep-17 98.9900 6.6500 1 5 98.9900 6.6500 INE870D14AZ2 NATIONAL FERTILIZERS 63D 8-Sep-17 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE692Q14601 TOYOTA FIN SERV 364D 18-Sep-17 98.8560 6.3999 1 100 98.8560 6.3999 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.8156 6.2498 1 125 98.8156 6.2498 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 98.4976 6.5499 1 25 98.4976 6.5499 INE721A14AH1 SHRIRAM TRANSPORT 111D 18-Oct-17 98.2506 6.7000 1 200 98.2506 6.7000 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.9328 6.5851 1 25 97.9328 6.5851 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.9761 6.4999 1 25 97.9761 6.4999 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.5167 6.4999 2 75 97.5167 6.4999 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.5017 6.4500 1 50 97.5017 6.4500 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.3645 6.5000 1 75 97.3645 6.5000 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 96.9777 6.5001 2 100 96.9777 6.5001 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 95.8188 6.9249 1 100 95.8188 6.9249 INE975F14LT4 KOTAK MAH 362D 13-Mar-18 95.5898 6.9300 1 25 95.5898 6.9300 INE916D14C60 KOTAK MAH PRIME 365D 13-Apr-18 95.0414 6.9501 1 25 95.0414 6.9501 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 94.1554 6.9500 1 55 94.1554 6.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com