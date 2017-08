TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 31

Jul 31 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE245A14602 THE TATA POWER 90D 2-Aug-17 99.9647 6.4445 1 300 99.9647 6.4445 INE178A14BS9 CHENNAI PETROL 62D 3-Aug-17 99.9475 6.3909 1 50 99.9475 6.3909 INE277L14396 FORTIS HEALTH 25D 4-Aug-17 99.8917 13.1908 3 600 99.8917 13.1908 INE002A14466 RELIANCE INDUSTRIES 60D 4-Aug-17 99.9316 6.2458 1 400 99.9316 6.2458 INE669E14233 IDEA CELLULAR 30D 4-Aug-17 99.9294 6.4468 1 300 99.9294 6.4468 INE871D14IM1 INFRAST LEASING 60D 4-Aug-17 99.9252 6.8306 1 200 99.9252 6.8306 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.9316 6.2458 1 195 99.9316 6.2458 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUSING 70D 4-Aug-17 99.9288 6.5016 1 100 99.9288 6.5016 INE657N14LL9 EDELWEISS COMMOD 59D 11-Aug-17 99.8181 6.6500 1 200 99.8181 6.6500 INE248U14AI1 IIFL WEALTH FIN 23D 11-Aug-17 99.8143 6.7907 1 150 99.8143 6.7907 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.7571 6.3482 1 50 99.7571 6.3482 INE816K14401 RSPL 86D 16-Aug-17 99.7115 6.6004 1 50 99.7115 6.6004 INE414G14FH9 MUTHOOT FIN 89D 16-Aug-17 99.7356 6.4508 1 5 99.7356 6.4508 INE202B14JQ2 DEWAN HOUSING 89D 16-Aug-17 99.7336 6.4997 1 5 99.7336 6.4997 INE036A14FT8 RELIANCE INFRAST 29D 18-Aug-17 99.5411 9.8981 6 490 99.5055 10.6700 INE267A14200 HINDUSTAN ZINC 91D 18-Aug-17 99.6878 6.3505 3 405 99.6878 6.3505 INE128A14212 EVEREADY IND 91D 18-Aug-17 99.6614 6.8894 1 25 99.6614 6.8894 INE115A14573 LIC HOUSING FIN 77D 18-Aug-17 99.7088 6.2705 1 5 99.7088 6.2705 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.6424 6.2377 1 400 99.6424 6.2377 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.6331 6.4006 1 25 99.6331 6.4006 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.6065 6.2693 1 5 99.6065 6.2693 INE560K14868 PTC INDIA FIN SERV 61D 28-Aug-17 99.4649 7.0129 1 50 99.4649 7.0129 INE002A14508 RELIANCE INDUSTRIES 59D 28-Aug-17 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE146O14264 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 29-Aug-17 99.4529 6.9238 1 200 99.4529 6.9238 INE289B14BW4 GIC HOUSING FIN 83D 30-Aug-17 99.4750 6.4212 1 100 99.4750 6.4212 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE657N14LI5 EDELWEISS COMMOD 90D 30-Aug-17 99.4687 6.7228 1 5 99.4687 6.7228 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4342 6.6997 6 560 99.4342 6.6997 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.4450 6.5711 3 260 99.4450 6.5711 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4525 6.6980 2 225 99.4525 6.6979 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.4342 6.6997 3 150 99.4342 6.6997 INE531F14CP2 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Aug-17 99.4342 6.6997 1 75 99.4342 6.6997 INE148I14SA7 INDIABULLS HOUSING 79D 31-Aug-17 99.4686 6.4999 1 10 99.4686 6.4999 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.4523 6.7004 1 10 99.4523 6.7004 INE423A14DW7 ADANI ENTERPRISES 59D 1-Sep-17 99.2916 8.4003 1 75 99.2916 8.4003 INE205A14JF0 VEDANTA 91D 1-Sep-17 99.4762 6.1998 1 5 99.4762 6.1998 INE886H14BM5 TV18 BROADCAST 89D 6-Sep-17 99.3635 6.3192 1 50 99.3635 6.3192 INE180K14303 BHARAT FIN INC 365D 8-Sep-17 99.1311 8.2033 2 30 99.1311 8.2033 INE002A14524 RELIANCE INDUSTRIES 70D 8-Sep-17 99.3659 6.1296 1 5 99.3659 6.1296 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.3276 6.5023 1 5 99.3276 6.5023 INE657N14LX4 EDELWEISS COMMOD 59D 11-Sep-17 99.2475 6.7500 1 200 99.2475 6.7500 INE248U14984 IIFL WEALTH FIN 89D 11-Sep-17 99.2918 6.3497 1 5 99.2918 6.3497 INE580B14GQ7 GRUH FIN 62D 12-Sep-17 99.2916 6.2003 1 5 99.2916 6.2003 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.2254 6.1943 1 500 99.2254 6.1943 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.2475 6.1499 1 5 99.2475 6.1499 INE296N14020 WELSPUN REN 86D 15-Sep-17 99.2232 6.3500 1 5 99.2232 6.3500 INE069A14IK2 ADITYA BIRLA NUVO 91D 18-Sep-17 99.0980 6.7801 3 200 99.0980 6.7801 INE148I14SC3 INDIABULLS HOUS 91D 18-Sep-17 99.1718 6.3504 1 5 99.1718 6.3504 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.1944 6.0496 1 5 99.1944 6.0496 INE115A14599 LIC HOUSING FIN 77D 19-Sep-17 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.1315 6.2702 1 500 99.1315 6.2702 INE403G14IQ7 STANDARD CHART 180D 20-Sep-17 99.1242 6.4498 1 30 99.1242 6.4498 INE891K14EB6 AXIS FIN 90D 20-Sep-17 99.1212 6.3452 1 15 99.1212 6.3452 INE148I14SF6 INDIABULLS HOUS 90D 21-Sep-17 99.1035 6.3497 1 25 99.1035 6.3497 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.0839 6.3673 1 25 99.0839 6.3673 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.1220 6.1002 1 25 99.1220 6.1002 INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 99.0848 6.1297 1 5 99.0848 6.1297 INE244N14186 MAH VEHICLE MAN 60D 26-Sep-17 99.0411 6.1998 1 200 99.0411 6.1998 INE849D14FE0 ICICI SECURITIES 90D 26-Sep-17 99.0104 6.4002 2 125 99.0104 6.4002 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 98.6061 8.8960 1 150 98.6061 8.8960 INE495A14652 DALMIA BHARAT 91D 27-Sep-17 98.8607 7.2524 1 5 98.8607 7.2524 INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.0244 6.2000 1 5 99.0244 6.2000 INE033L14GO1 TATA CAP HOUSING 91D 29-Sep-17 98.9669 6.3503 1 200 98.9669 6.3503 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.0046 6.2199 1 5 99.0046 6.2199 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 98.8326 6.4348 1 165 98.8326 6.4348 INE114A14ET6 SAIL 89D 17-Oct-17 98.6799 6.2600 3 310 98.6799 6.2600 INE477A14783 CANFIN HOMES 91D 23-Oct-17 98.5619 6.3401 2 190 98.5619 6.3401 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.5619 6.3401 1 50 98.5619 6.3401 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 98.4571 6.4998 2 150 98.4571 6.4998 INE523H14ZS0 JM FIN PRODUCTS 215D 30-Oct-17 98.3088 6.9001 2 50 98.3088 6.9001 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.0445 6.4999 2 150 98.0445 6.4999 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.8054 6.5000 1 75 97.8054 6.5000 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.6523 6.5001 1 25 97.6523 6.5001 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 96.1859 10.2649 1 25 96.1859 10.2649 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 95.9767 10.2689 1 25 95.9767 10.2689 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC 