TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 1

Aug 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957N14605 HERO FINCORP 365D 2-Aug-17 99.9819 6.6077 1 150 99.9819 6.6077 INE851M14EI1 VOLKSWAGEN FIN 365D 2-Aug-17 99.9818 6.6442 1 50 99.9818 6.6442 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.9470 6.4518 1 270 99.9470 6.4518 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.9441 6.8050 1 190 99.9441 6.8050 INE289B14BU8 GIC HOUSING FIN 71D 4-Aug-17 99.9474 6.4030 1 100 99.9474 6.4030 INE738C14DM5 BHARAT ALUMINIUM 58D 4-Aug-17 99.9461 6.5614 1 100 99.9461 6.5614 INE277L14396 FORTIS HEALTHCARE 25D 4-Aug-17 99.8851 13.9956 1 50 99.8851 13.9956 INE774D14MI7 MAH AND MAH FIN 91D 7-Aug-17 99.8900 6.6990 2 200 99.8900 6.6990 INE423A14DI6 ADANI ENTERPRISES 60D 8-Aug-17 99.8160 9.6120 1 5 99.8160 9.6120 INE774D14MJ5 MAH AND MAH FIN 92D 9-Aug-17 99.8534 6.6984 2 200 99.8534 6.6984 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUS 71D 9-Aug-17 99.8534 6.6984 3 85 99.8534 6.6984 INE027E14DB2 L AND T FIN 90D 10-Aug-17 99.8351 6.6987 1 100 99.8351 6.6987 INE891K14DS2 AXIS FIN 90D 10-Aug-17 99.8351 6.6987 1 100 99.8351 6.6987 INE404K14CQ0 SHAPOORJI PALLONJI 90D 10-Aug-17 99.8235 7.1707 1 10 99.8235 7.1707 INE657N14LL9 EDELWEISS COMMOD 59D 11-Aug-17 99.8181 6.6500 1 200 99.8181 6.6500 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 99.8429 6.3813 1 5 99.8429 6.3813 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.8400 6.4993 1 5 99.8400 6.4993 INE233A14JH8 GODREJ INDUSTRIES 91D 14-Aug-17 99.7743 6.3513 2 95 99.7743 6.3513 INE486A14BE6 CESC 90D 14-Aug-17 99.7751 6.3287 1 75 99.7751 6.3287 INE916D14D77 KOTAK MAH PRIME 91D 18-Aug-17 99.6912 6.6507 2 150 99.6912 6.6507 INE660A14QY2 SUNDARAM FIN 88D 18-Aug-17 99.6912 6.6507 1 150 99.6912 6.6507 INE121A14NY2 CHOLAMANDALAM 179D 18-Aug-17 99.6889 6.7003 1 50 99.6889 6.7003 INE267A14200 HINDUSTAN ZINC 91D 18-Aug-17 99.7051 6.3504 1 50 99.7051 6.3504 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.6731 6.3005 1 200 99.6731 6.3005 INE916D14F00 KOTAK MAH PRIME 33D 30-Aug-17 99.5076 6.4505 1 5 99.5076 6.4505 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4523 6.7004 1 235 99.4523 6.7004 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.4523 6.7001 2 235 99.4523 6.7004 INE531F14CP2 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Aug-17 99.4523 6.7004 1 225 99.4523 6.7004 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4705 6.6999 2 100 99.4705 6.6999 INE081A14627 TATA STEEL 83D 31-Aug-17 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE886I14705 MOTILAL OSWAL SEC 83D 31-Aug-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE423A14DW7 ADANI ENTERPRISES 59D 1-Sep-17 99.3116 8.1615 1 75 99.3116 8.1615 INE081A14643 TATA STEEL 60D 1-Sep-17 99.4930 6.2000 1 5 99.4930 6.2000 INE414G14FQ0 MUTHOOT FIN 91D 5-Sep-17 99.4074 6.3997 1 5 99.4074 6.3997 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 99.3610 6.5204 1 5 99.3610 6.5204 INE267A14234 HINDUSTAN ZINC 91D 8-Sep-17 99.3694 6.2603 1 5 99.3694 6.2603 INE657N14LX4 EDELWEISS COMMOD 59D 11-Sep-17 99.2475 6.7500 1 200 99.2475 6.7500 INE018A14EW3 LARSEN AND TOUBRO 46D 15-Sep-17 99.2427 6.1894 1 100 99.2427 6.1894 INE140A14PY7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 19-Sep-17 99.1501 6.3852 1 15 99.1501 6.3852 INE641O14942 PIRAMAL FIN 91D 19-Sep-17 99.1201 6.7503 1 5 99.1201 6.7503 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.1970 6.0300 1 5 99.1970 6.0300 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 99.0796 6.1649 1 150 99.0796 6.1649 INE891K14DP8 AXIS FIN 138D 26-Sep-17 99.0126 6.4999 1 100 99.0126 6.4999 INE244L14925 INDIABULLS COM 90D 27-Sep-17 99.0352 6.3497 1 5 99.0352 6.3497 INE915D14AX0 CITICORP FIN (INDIA) 90D28-Sep-17 99.0104 6.4002 1 5 99.0104 6.4002 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 98.9602 6.5003 1 100 98.9602 6.5003 INE477L14BB8 INDIA INFOLINE HOU 88D 6-Oct-17 98.8259 6.5703 1 50 98.8259 6.5703 INE114A14ET6 SAIL 89D 17-Oct-17 98.6884 6.3000 2 730 98.6884 6.3000 INE982D14844 GODREJ AND BOYCE 91D 26-Oct-17 98.5385 6.2949 1 200 98.5385 6.2949 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 98.4459 6.7000 1 145 98.4459 6.7000 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 98.1921 6.3399 1 25 98.1921 6.3399 INE854D14100 UNITED SPIRITS 198D 29-Nov-17 97.8274 6.7551 1 75 97.8274 6.7551 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 96.0327 10.1884 1 25 96.0327 10.1884 INE756I14AQ1 HDB FIN SERV 364D 27-Feb-18 96.2883 6.7000 1 50 96.2883 6.7000 INE756I14AZ2 HDB FIN SERV 268D 1-Mar-18 96.2981 6.6499 2 150 96.2981 6.6499 INE774D14LZ3 MAH AND MAH FIN 365D 7-Mar-18 96.1968 6.6500 2 200 96.1968 6.6500 INE916D14E01 KOTAK MAH PRIME 356D 28-May-18 94.6574 6.8900 1 25 94.6574 6.8900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 