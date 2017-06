NEW DELHI, March 4 India's diversified equity mutual funds posted their worst performance in more than a year in February, dragged down by poor returns in financials and mid- and small-caps, according to data from fund tracker Lipper. Indian funds fell 6.7 percent on average last month, under-performing the benchmark BSE index's 5.2 percent fall, and marking their worst performance since November 2011. For story, click on Category Feb 6-month 1-year 3-year 5-year Bond INR 0.45 4.35 9.38 26.45 45.38 Bond INR Government 0.70 5.69 9.45 24.47 41.96 Commodity Other -4.13 -1.80 -11.87 11.02 NA Commodity Precious Metals -3.72 -5.32 1.19 69.69 121.76 Equity ASEAN 6.19 18.83 33.82 NA NA Equity China -3.60 11.28 9.85 23.84 NA Equity Emerging Mkts Global 0.42 12.13 11.22 33.23 12.91 Equity Emerging Mkts Other 0.19 6.31 11.08 NA NA Equity Global -1.13 4.89 6.85 26.57 21.23 Equity India -6.73 7.03 5.29 15.16 11.83 Equity Sector Banks&Financial -11.42 14.71 6.64 29.56 35.94 Equity Sector Cyc Cons Gds&Svc -7.73 4.61 4.98 33.89 NA Equity Sector General Industry -10.56 -5.93 -18.83 -33.90 -41.62 Equity Sector Gold&Prec Metals -8.88 -19.81 -26.28 -0.84 -5.53 Equity Sector Information Tech 2.42 14.67 9.53 26.41 32.53 Equity Sector Natural Resource -8.07 -1.86 -13.33 -2.72 -7.97 Equity Sector Non Cyclical Con -3.41 6.43 28.88 120.52 166.67 Equity Sector Pharma&Health -3.52 1.00 18.87 53.93 116.87 Equity Sector Real Est Global 1.09 5.22 24.33 57.42 38.86 Equity Sector Tech Media&Tele -7.60 24.65 25.61 47.86 12.22 Equity Sector Utilities -10.57 -0.64 -13.50 -32.11 -27.90 Mixed Asset INR Aggressive -3.49 5.81 7.64 21.82 28.62 Mixed Asset INR Balanced -3.24 5.46 7.42 25.08 41.74 Mixed Asset INR Conservative -1.45 4.93 7.54 23.46 40.04 Mixed Asset INR Flexible -3.97 6.19 5.26 9.66 5.22 Money Market INR 0.56 3.95 8.75 24.62 40.75 Source: Lipper Performance is shown in the fund's local currency and may reflect declared dividends. The tables use the latest available data. For related news, Reuters 3000 Xtra users can double click on one of the following: for Indian fund news for Asian fund news for Asian hedge fund news for Asian private equity news for stories from www.HedgeWorld.com To use the Lipper Global Fund Screener, Reuters 3000 Xtra users should cut and paste the links below into a browser: wsod.session.rservices.com/ (Reporting by Aditya Kalra; Editing by Rafael Nam)