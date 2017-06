r.reuters.com/sed55s ----------------------------------------------------------------

Port of Antwerp Intl to buy stake in Essar Ports projects-Financial Express

r.reuters.com/ved55s

Syndicate Bank shortlists 4 cos for life insurance venture-Business Standard

SEZ developers allowed to dilute project stake-Business Standard

LIC plans to strengthen risk management, shuns block deals-Economic Times

Dish TV in talks with investors to raise 10 bln rupees-Business Standard

Coal min plans to auction 54 blocks on upfront basis-Economic Times

Parliament panel asks oil min to quantify KG D6 losses-Economic Times

Vedanta plans to double Cairn's oil output from Rajasthan-Economic Times

r.reuters.com/ded55s

Coca-Cola India to create standalone unit for non-fizzy drinks-Economic Times

Manappuram Jewellery plans to raise more than 1 bln rupees from PE cos-Mint

Capital market regulator probes pricing, trading of IPOs-Mint

r.reuters.com/zad55s

Kingfisher, Jet Air face 20-bln-rupee tax audit claim-Mint

link.reuters.com/wad55s

Reliance Cap in talks to sell 26 pct in general insurance arm-Mint

NOTE: Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy. (Compiled by Nandita Bose and Rajesh Pandathil)