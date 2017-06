r.reuters.com/jut55s

PREVIOUS

Visa Power in talks to raise $100 mln from PE cos-Mint

r.reuters.com/fut55s

Star India in talks with Zee, MSM to get content on its portal-Mint

r.reuters.com/dut55s

Ajay Piramal group to partner US co for defence security biz-Business Standard

r.reuters.com/zet55s

BEML plans to set up unit in Indonesia-Business Standard

r.reuters.com/but55s

Enadu TV close to merger deal with Network18-Business Standard

r.reuters.com/xet55s

ONGC, Cairn India, BG rejig Krishna-Godavari blocks stakes-Economic Times

r.reuters.com/ket55s

Lenders, investors shun debt-laden 3i Infotech-Economic Times

r.reuters.com/het55s

NOTE: Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy. (Compiled by Ketan Bondre and Rajesh Pandathil)