Dec 24 Indian refiners processed 6.6 percent more oil in November than a year ago, a seventh straight monthly rise, from a low base last year. For a story, see Following are details of refinery throughput and crude oil output: REFINERY PRODUCTION IN TERMS OF CRUDE THROUGHPUT (in '000 tonnes) -------------------------------------------------------------- Nov Nov April-Nov April-Nov 2012 2011 2012 2011 Unit Plan Actual Actual Actual Actual IOC, Guwahati 87 81 91 604 686 IOC, Barauni 507 538 563 4260 3776 IOC, Koyali 1270 1223 1149 8890 9425 IOC, Haldia 610 655 672 4796 5448 IOC, Mathura 677 730 750 5733 5202 IOC, Digboi 56 58 41 436 401 IOC, Panipat 1320 1273 1210 9811 10231 IOC, Bongaigaon 165 203 205 1585 1423 BPCL, Mumbai 1070 1071 1150 8729 8774 BPCL, Kochi 680 717 875 6956 6006 BPCL, Bina 525 552 0 3606 0 HPCL, Mumbai 631 693 620 5208 4889 HPCL, Visakh 796 586 722 4860 6081 CPCL, Manali 899 768 825 5587 6503 CPCL, Narimanam 59 52 54 417 411 NRL, Numaligarh 260 235 231 1570 1926 MRPL, Mangalore 1100 1306 1057 9111 8278 ONGC, Tatipaka 5 3 5 32 45 Reliance,Jamng 2556 2960 2940 23943 23492 Essar, Vadinar 1661 1677 1268 13153 8269 ____________________________________________________________ Total 14,933 15,380 14,431 119,284 111,266 _____________________________________________________________ Source: Ministry of Petroleum and Natural Gas IOC: Indian Oil Corp BPCL: Bharat Petroleum Corp Ltd HPCL: Hindustan Petroleum Corp Ltd CPCL: Chennai Petroleum Corp MRPL: Mangalore Refineries & Petrochemicals Ltd Reliance Industries Ltd Essar Oil ______________________________________________________________ CRUDE OUTPUT ('000 tonnes) Nov Nov April-Nov April-Nov 2012 2011 2012 2011 Unit Plan Actual Actual Actual Actual ______________________________________________________________ ONGC: Gujarat 446 423 461 3481 3816 Andhra Pradesh 26 24 25 193 204 Tamil Nadu 17 19 20 166 165 Assam 100 101 99 804 797 Mumbai High 1418 1293 1334 10358 10954 OIL: Assam & Arunachal Pradesh 326 297 311 2500 2573 Private operators 994 950 833 7890 7020 _____________________________________________________________ Total 3,327 3,107 3,083 25,392 25,530 ______________________________________________________________ Total may not tally as some numbers have been rounded off. ONGC: Oil and Natural Gas Corp Ltd OIL: Oil India Ltd (Compiled by Kriti Anand in NEW DELHI; editing by Malini Menon)