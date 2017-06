Nov 18 The following are some details of the Wholesale Price Index(WPI),

based on data provided by Government of India (Ministry of Commerce and Industry).

Base: 2004-05 = 100 -------------------

Notes: 1. Indices for recent most eight weeks for current year are provisional. A = All commodities B = Primary Articles C = Food grains (Cereals+Pulses) D = Fruits & Vegetables E = Fuel& Power F = Manufactured Products G = Sugar H = Cement I = Iron & Steel 2. Food grains and Fruits & Vegetables are part of Primary Articles 3. Sugar, Cement and Iron & Steel are part of Manufactured Products

NOTE: For Historic database for Wholesale Price Index from 3-Jan-2009 to 28-Aug-2010 Click - ------------------------------------------------------------------------------------

Date A B C D E F G H I ==== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== Weight: 100 22.0 5.01 2.91 14.22 63.75 3.62 1.73 3.63

Provisional: 05-Nov-11 N.A 203.0 182.4 199.9 171.5 N.A N.A N.A N.A 29-Oct-11 N.A 204.7 183.2 203.0 169.8 N.A N.A N.A N.A 22-Oct-11 N.A 205.0 182.7 205.1 169.8 N.A N.A N.A N.A 15-Oct-11 N.A 204.5 183.0 206.2 170.1 N.A N.A N.A N.A 08-Oct-11 N.A 203.8 183.0 205.6 170.1 N.A N.A N.A N.A 01-Oct-11 N.A 203.4 183.4 203.7 170.0 N.A N.A N.A N.A 24-Sep-11 N.A 202.4 182.1 196.3 169.4 N.A N.A N.A N.A 17-Sep-11 N.A 202.7 181.2 194.7 169.4 N.A N.A N.A N.A

Final: 10-Sep-11 N.A 202.9 180.0 191.9 167.8 N.A N.A N.A N.A 03-Sep-11 N.A 201.8 180.7 194.7 166.8 N.A N.A N.A N.A 27-Aug-11 N.A 200.2 181.0 194.8 166.9 N.A N.A N.A N.A 20-Aug-11 N.A 200.2 180.5 195.9 166.8 N.A N.A N.A N.A 13-Aug-11 N.A 199.0 179.7 188.1 167.3 N.A N.A N.A N.A 06-Aug-11 N.A 197.8 179.5 187.0 167.2 N.A N.A N.A N.A 30-Jul-11 N.A 199.5 179.8 193.8 165.7 N.A N.A N.A N.A 23-Jul-11 N.A 198.0 178.8 192.8 165.6 N.A N.A N.A N.A 16-Jul-11 N.A 198.6 178.4 193.4 165.6 N.A N.A N.A N.A 09-Jul-11 N.A 197.5 178.3 189.6 165.6 N.A N.A N.A N.A 02-Jul-11 N.A 197.2 177.8 186.4 165.6 N.A N.A N.A N.A 25-Jun-11 N.A 196.7 177.0 181.9 166.3 N.A N.A N.A N.A 18-Jun-11 N.A 194.9 177.2 177.8 160.2 N.A N.A N.A N.A 11-Jun-11 N.A 195.4 176.9 178.0 159.9 N.A N.A N.A N.A 04-Jun-11 N.A 196.6 176.8 185.8 159.9 N.A N.A N.A N.A 28-May-11 N.A 195.0 177.2 178.57 160.7 N.A N.A N.A N.A 21-May-11 N.A 194.3 176.5 182.6 160.7 N.A N.A N.A N.A 14-May-11 N.A 195.3 176.4 182.5 160.1 N.A N.A N.A N.A 07-May-11 N.A 195.0 176.8 182.7 160.1 N.A N.A N.A N.A 30-Apr-11 N.A 195.8 175.1 184.7 159.8 N.A N.A N.A N.A 23-Apr-11 N.A 198.2 175.7 193.4 159.8 N.A N.A N.A N.A 16-Apr-11 N.A 197.6 175.4 195.9 159.8 N.A N.A N.A N.A 09-Apr-11 N.A 198.1 175.7 197.1 159.1 N.A N.A N.A N.A 02-Apr-11 N.A 194.5 175.6 198.1 158.8 N.A N.A N.A N.A 26-Mar-11 N.A 188.4 174.6 166.9 157.9 N.A N.A N.A N.A 19-Mar-11 N.A 187.7 175.0 166.0 157.9 N.A N.A N.A N.A 12-Mar-11 N.A 188.5 175.8 168.4 157.3 N.A N.A N.A N.A 05-Mar-11 N.A 188.4 176.8 162.4 157.3 N.A N.A N.A N.A 26-Feb-11 N.A 189.6 176.6 161.3 156.2 N.A N.A N.A N.A 19-Feb-11 N.A 189.7 177.7 162.3 152.7 N.A N.A N.A N.A 12-Feb-11 N.A 189.3 178.0 163.7 152.2 N.A N.A N.A N.A 05-Feb-11 N.A 189.9 180.5 173. 152.5 N.A N.A N.A N.A 29-Jan-11 N.A 192.4 178.2 184.8 151.9 N.A N.A N.A N.A 22-Jan-11 N.A 194.6 176.1 210.8 151.9 N.A N.A N.A N.A 15-Jan-11 N.A 195.4 176.2 211.4 150.9 N.A N.A N.A N.A 08-Jan-11 N.A 194.3 175.3 207.2 150.9 N.A N.A N.A N.A 01-Jan-11 N.A 197.6 174.9 218.8 150.9 N.A N.A N.A N.A 25-Dec-10 N.A 193.4 173.0 207.3 150.7 N.A N.A N.A N.A 18-Dec-10 N.A 189.7 172.7 193.2 150.7 N.A N.A N.A N.A 11-Dec-10 N.A 187.9 172.8 187.9 149.5 N.A N.A N.A N.A 04-Dec-10 N.A 184.6 172.3 177.4 149.4 N.A N.A N.A N.A 27-Nov-10 N.A 183.2 172.1 173.2 148.6 N.A N.A N.A N.A 20-Nov-10 N.A 183.4 171.6 173.0 148.6 N.A N.A N.A N.A 13-Nov-10 N.A 182.2 172.7 174.1 148.5 N.A N.A N.A N.A 06-Nov-10 N.A 180.6 171.6 169.4 148.5 N.A N.A N.A N.A 30-Oct-10 N.A 183.7 173.1 171.1 148.3 N.A N.A N.A N.A 23-OCT-10 N.A 182.9 173.0 171.0 148.3 N.A N.A N.A N.A 16-Oct-10 N.A 183.0 173.5 174.0 148.3 N.A N.A N.A N.A 09-Oct-10 N.A 183.3 173.9 178.7 147.7 N.A N.A N.A N.A 02-Oct-10 N.A 183.9 173.5 180.9 147.7 N.A N.A N.A N.A 25-Sep-10 N.A 182.6 173.1 173.2 147.7 N.A N.A N.A N.A 18-Sep-10 N.A 181.9 174.1 173.5 147.7 N.A N.A N.A N.A 11-Sep-10 N.A 180.0 174.1 167.5 147.6 N.A N.A N.A N.A 04-Sep-10 N.A 178.9 174.7 162.9 147.6 N.A N.A N.A N.A

Please Note: ------------

N.A:Not Available

(Bangalore Commodity Desk)