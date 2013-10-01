Wells Fargo looks to step up cost cuts
April 13 WELLS CFO SAYS AUTO LOAN PORTFOLIO WILL
CONTINUE TO DECLINE AS BANK TIGHTENS UNDERWRITING STANDARDS
WELLS CFO SAYS HEADCOUNT WILL DECLINE OVER TIME DUE TO
OPERATIONAL EFFICIENCIES AND IF MORTGAGE DEMAND DECLINES
WELLS FARGO CLOSED 39 BRANCHES IN 1Q, ON TRACK TO CLOSE 200 THIS
YEAR-CFO
WELLS FARGO WILL SAVE $2B ANNUALLY STARTING IN 2018 AND REINVEST
IN BUSINESS--CFO
WELLS FARGO CEO SLOAN SAYS NET INTEREST INCOME EXPECTED TO GROW
DURING 2017
WELLS FARGO CEO SAYS SALES SCANDAL