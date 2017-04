Nov 13 JR Invest SA :

* Q3 revenue stable at 1 million zlotys year on year

* Q3 operating profit 265,047 zlotys versus 530,901 zlotys a year ago

* Q3 net profit 194,260 zlotys versus 709,032 zlotys last year Source text for Eikon: Further company coverage: (gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920)