Jan 9 Following are long-term credit ratings for Kazakhstan's major banks as defined by international ratings agencies Standard & Poor's (S&P), Moody's and Fitch. Outlook in parentheses: positive (pos), stable (stab), neative (neg), developing (dev). * updated today S&P MOODY'S FITCH Alfa-Bank Kazakhstan N/A B2 (stab) N/A Alliance Bank B- (stab) B3 (watch) B- (stab) ATF-Bank N/A Ba3 (neg) BBB (stab) BTA Bank Withdrawn Caa2 (dev) C (stab) Bank VTB Kazakhstan N/A N/A BBB-(stab) CenterCredit B+ (stab) B1 (neg) B (stab) Devt Bank of Kazakhstan BBB+(stab) Baa3 (stab) BBB-(pos) Eurasian Bank B+ (stab) B1 (neg) Withdrawn Eurasian Development Bank BBB (stab) A3 (stab) BBB (stab) Eximbank N/A B3 (neg) N/A Halyk Bank BB (stab) Ba2 (neg) BB- (stab) HSBC Bank Kazakhstan BBB (stab) N/A N/A Kaspi Bank N/A B1 (neg) B- (stab) Kazinvestbank B- (neg) B3 (stab) N/A Kazkommertsbank B+ (stab) Ba3 (neg) B- (stab) Nurbank B (watch) B3 (stab) N/A Sberbank Kazakhstan N/A Ba2 (stab) BBB-(stab) Temirbank B (stab) Withdrawn Withdrawn Tsesna Bank B (neg) Withdrawn Withdrawn GUIDE TO RATINGS Standard & Poor's: Long Term Foreign Currency Corporate Credit Rating Moody's: Long Term Bank Deposits Rating Fitch: Long Term Issuer Default Rating